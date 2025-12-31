ÍèÇ¯¤Ï¸áÇ¯¡ª´³»Ù¤ß¤¯¤¸¤Çµ§´ê¤ò¡¡¸ÂÄê500ÂÎ¤ò»¥ËÚ¤Î¿À¼Ò¤Ç½àÈ÷¡¡·î´¨¿À¼Ò
ÍèÇ¯¤Î´³»Ù¤Î¥¦¥Þ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À´³»Ù¤ß¤¯¤¸¤¬»¥ËÚ¤Î¿À¼Ò¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë½àÈ÷¤¬¡¢Ãå¡¹¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍèÇ¯¤Î´³»Ù¡¦¥¦¥Þ¤òÌÏ¤·¤¿¤³¤Á¤é¤ÎÆ«´ï¤ÎÃÖÊª¡£
Äì¤Ë¤Ä¤¤¤¿ÀÖ¤¤É³¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤Èー¤ª¤ß¤¯¤¸¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ÂÄê500ÂÎ¤È¤¤¤¦¿Íµ¤¤Î´³»Ù¤ß¤¯¤¸¤Ç¤¹¡£
»¥ËÚ¤Î¿À¼Ò¤Ç¤ÏÇ¯ÌÀ¤±¤«¤é°ú¤±¤ë´³»Ù¤ß¤¯¤¸¤Î½àÈ÷¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
( Ç©µ¹ ³ùÅÄÂÙÊ¸¤µ¤ó)¡Ö¤³¤Á¤é¤Î¥«¥ï¥¤¥¤ÇÏ¤Ë¤¢¤ä¤«¤Ã¤Æ1Ç¯¥¦¥Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤ª°ú¤¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
±ïµ¯Êª¤È¤·¤Æ¾þ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤³¤Î´³»Ù¤ß¤¯¤¸¤Ï1Æü¸áÁ°0»þ¤«¤é¶Æâ¤Ç°ú¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£