¡¡30ÆüÍ¼Êý¡¢ÆÁÇ·Åç¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ4¤ÎÍÉ¤ì¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀìÌç²È¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦½ê¤Ë¤¤¤ëÇ¯ËöÇ¯»Ï¡£ÈòÆñ½ê¤Î³ÎÇ§¤Ê¤É¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡30Æü¸á¸å5»þ12Ê¬¤´¤í¡¢±âÈþÂçÅç¤Î¶á³¤¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï¤´¤¯Àõ¤¯¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥åー¥É¤Ï5.6¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÁÇ·ÅçÄ®¡¢Å·¾ëÄ®¡¢°ËÀçÄ®¤Ç¿ÌÅÙ4¡¢²±ÊÎÉÉôÅç¤ä±âÈþÂçÅç¤Ç¿ÌÅÙ3¡¢Í¿ÏÀÅç¤ä´î³¦Åç¤Ê¤É±âÈþ·²Åç¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÍÉ¤ì¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀìÌç²È¤Ï¡Ä
¡ÖÆÁÇ·Åç¤ÎÀ¾Â¦¤¬º£²ó¡¢¿Ì¸»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦½ê¤Ç¤ÎÃÏ¿Ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤Èµ²±¤Ë¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡£
¡Ê¼¯»ùÅçÂç³Ø¡¦°æÂ¼Î´²ð½Ú¶µ¼ø¡Ë
¡ÖÉáÃÊ¤È°ã¤¦½ê¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¤âÎ¹¹Ô¤Ê¤É¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ë¤¤¤ÏÅÄ¼Ë¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤âÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç°ì±þ¤Þ¤ï¤ê¤Î°ÂÁ´¤È¤«¥Ï¥¶ー¥É¥Þ¥Ã¥×¤È¤«ÈòÆñ½ê¤È¤«¤ä¤Ï¤ê³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×
¡¡30Æü¤«¤é31Æü¸áÁ°11»þ¤Þ¤Ç¤Ë¿ÌÅÙ1°Ê¾å¤ÎÍÉ¤ì¤Ï6²óµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢º£¸å1½µ´ÖÄøÅÙ¤ÏºÇÂç¿ÌÅÙ4ÄøÅÙ¤ÎÃÏ¿Ì¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£