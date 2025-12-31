¡Ö¤Þ¤À¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×ÂçÃÝ¹ÌÂÀÏº¤¬¸ì¤ë¡È¤·¤Ã¤¯¤êÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É2025Ç¯¡¡·ë²Ì¤ÎÎ¢¤Ë²êÀ¸¤¨¤¿³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¡Úvol.1¡Û
ÂçÃÝ¤Ï¸ÅÁã¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ê´¶³Ð¤ÎÊý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡°ÜÀÒ3Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿ºå¿À¡¦ÂçÃÝ¹ÌÂÀÏº¤¬1Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Á´3²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¤½¤ÎÌÏÍÍ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£Âè1²ó¤Ï2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÎ¨Ä¾¤Ë¤É¤ó¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤«¡£
¡ÖºÇ½é¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤Ï15¾¡°Ê¾å¤È170¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ºÇ½é¤Î¼ÂÀï¤ÎÁ°¤Ë¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡²¼È¾¿È¤ÎÄ¥¤ê¤Ç³«Ëë¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¡¢1·³½éÅÐÈÄ¤Ï5·î1Æü¡ÊÃæÆüÀï¡÷¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë¤Þ¤Ç¤º¤ì¹þ¤ó¤À¡£°Ê¹ß¤Ï°ìÅÙ¤â2·³¤ËÍî¤Á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÊÄËë¤Þ¤Ç´°Áö¡£3Ç¯Ï¢Â³2·å¾¡Íø¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢9¾¡4ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.85¤È°ìÄê¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö4·î¤Ï¼ã¼ê¤¬ÀèÈ¯¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Èà¤é¤¬Èè¤ì¤Æ¤¤¿º¢¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¤Ï¸Ä¿ÍÀ®ÀÓ¤è¤ê¤â¥Á¡¼¥à¤¬Í¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¸ÅÁã¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÂè5Àï¤ËÀèÈ¯¡£¾¡¤Á¤Ë¤Ï·Ò¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢5²óÅÓÃæ¤Þ¤Ç¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Î²÷Åê¡£·ë²Ì¡¢6²ó¤Þ¤ÇÅê¤²¤¤ê¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢Åê¤²¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¤¤¤í¤¤¤íÊÙ¶¯¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ä¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤È¤·¤Æ¤â¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤´¶³Ð¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Åê¤²¤Æ¤¤¤Æ¤·¤Ã¤¯¤êÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡£ÍèÇ¯°Ê¹ß¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï²êÀ¸¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Û¥Ã¥×¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤Î¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡© ¤ÈÌä¤¦¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤·¤Ã¤¯¤êÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤´¶³Ð¤ÎÃæ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤¿¤Î¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤³¤ì¤«¤é¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÂçÃÝ¤Ï¼ê±þ¤¨¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡25Ç¯¤Ï¤·¤Ã¤¯¤êÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤È¸ì¤ëÂçÃÝ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ù¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤È¸Æ¤Ù¤ë»î¹ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ö¹Ã»Ò±à¤Ç¤Îµð¿ÍÀï¤Ç8²óÌµ¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿»î¹ç¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¡¡7·î2Æü¡¢Æ±¤¸º¸ÏÓ¤Î°æ¾å²¹Âç¤È¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤òÀ©¤·¤¿»î¹ç¤À¡£ÂçÃÝ¤Ï8²ó¤Þ¤Ç7°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë½Ð¤¿Âç»³ÍªÊå¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼ÆâÌî°ÂÂÇ¤¬·è¾¡ÅÀ¤Ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ï1-0¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁê¼ê¤¬°æ¾åÅê¼ê¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÅÀ¤Ï¼è¤ì¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê0-0¤Ç8²ó¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤á¤¿¤Î¤¬°ìÈÖ¡£·ë²Ì¥Á¡¼¥à¤â¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»î¹çÅ¸³«¤È¤·¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤Îº¢¤ÏÏ¢¾¡¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼µÙ¤ßÅù¤Ç´Ö³Ö¤Ï¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢6·î21Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤«¤é7·î29Æü¤Î¹ÅçÀï¤Þ¤Ç4Àï4¾¡¡£ËÜ¿Í¤â¡Ö¸òÎ®Àï¤°¤é¤¤¤«¤é´¶³Ð¤¬¤É¤ó¤É¤óÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î¸òÎ®Àï¤Ç¤Ï¡Ö°Õ¼±¤³¤½¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¤¬¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ê´¶³Ð¤ÎÊý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡ÖÅ¨¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤è¤ê¤Ï¡¢°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿Áª¼ê¤È¤â¤¦°ìÅÙÂÐÀï¤Ç¤¤ë³Ú¤·¤ß¤È¤¤¤¦¤«¡£¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤âÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤ËÀï¤¦¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸ÅÁãÁê¼ê¤Ç¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Þ¥¦¥ó¥É»«¤¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥±¥¬¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó¡£¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¿´¤È¿ÈÂÎ¤Î´¶³Ð¤¬¤¦¤Þ¤¯¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤â¡¢ÂçÃÝ¤Ï·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£Ç¯Îð¤â30Âå¤ËÆþ¤ê¡¢±ß½Ï´ü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¡£¿´¤È¿ÈÂÎ¤Î´¶³Ð¤¬¥Ð¥Á¤Ã¤È¥Ï¥Þ¤Ã¤¿»þ¡¢¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:ÈøÄ¥¤Ï¤¸¤á]