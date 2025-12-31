¹â»Ù»ýÎ¨¤ò°Ý»ý¡¡¹â»Ô¼óÁê¡¢2026Ç¯¡È3¤Ä¤Î²ÝÂê¡É
À¯¸¢È¯Â¤«¤é2¤«·î¤¢¤Þ¤ê¡¢¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¹â»Ô¼óÁê¡£2026Ç¯¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë3¤Ä¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ¼Ô¤Î¥ê¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
70¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë»Ù»ýÎ¨¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¿·¤·¤¤Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¹â»Ô¼óÁê¡£
¹â»Ô¼óÁê¡Ê23Æü¡Ë¡ÖÉ¬¤ºÆüËÜÎóÅç¤ò¶¯¤¯Ë¤«¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤òºÆ¤ÓÀ¤³¦¤Î¹â¤ß¤Ë²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡×
¹â»Ô¼óÁê¤Ï¼þÊÕ¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÍèÇ¯¤â¡Ø´íµ¡´ÉÍýÅê»ñ¡Ù¤ò¤È¤³¤È¤ó¿Ê¤á¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤É¡¢¶¯¤¤·ÐºÑ¤Ë¸þ¤±¤¿À¯ºö¼Â¸½¤ËÁ´ÎÏ¤òµó¤²¤ë¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
ÍèÇ¯¤Ï¡¢À¯¸¢´ðÈ×¤Î°ÂÄê¤òÁÀ¤¦Ãæ¡¢3¤Ä¤Î²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Þ¤¹¡£
°ì¤Ä¤á¤Ï¡¢»ýÏÀ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤È¡¢ºâÀ¯µ¬Î§¤ÎÎ¾Î©¤Ç¤¹¡£
ÍèÇ¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Ï²áµîºÇÂç¤Î122Ãû±ßµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹ñ¤Î¼Ú¶â¤Ë¤¢¤¿¤ë¹ñºÄÈ¯¹Ô³Û¤âµîÇ¯¤òÄ¶¤¨¤ë30Ãû±ß¶á¤¯¤Þ¤ÇËÄ¤é¤à¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¹â»Ô¼óÁê¤ÏºÐ½Ð¤ËÀê¤á¤ë¹ñºÄ¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤òº£Ç¯ÅÙÍ½»»¤è¤ê¤â²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖºâÀ¯µ¬Î§¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¡¢¶¯¤¤·ÐºÑ¤Î¼Â¸½¤ÈºâÀ¯¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·üÇ°¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¥É¥ë¡á155±ß¤òÄ¶¤¨¤ë±ß°Â¿å½à¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢À¯ÉÜÆâ¤«¤é¤â¡Ö±ß°Â¤¬¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¤ÐÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö·ÐºÑ»ØÉ¸¤¬°²½¤¹¤ì¤ÐÀ¯¸¢±¿±Ä¤Ë¤â¥ê¥¹¥¯¤È¤Ê¤ë¡×¤È¤Î·üÇ°¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¤«¤é¤Î¿®Ç§¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤¬1¤Ä¤á¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
Æó¤ÄÌÜ¤Ï¡¢Îä¤¨¹þ¤àÆüÃæ´Ø·¸¤Ç¤¹¡£
À¯ÉÜÆâ¤Ï¡Ö´Ø·¸²þÁ±¤ÏÄ¹´üÀï¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤Î¸«Êý¤¬Â¿¤¯½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬¡ÖÍèÇ¯¤ÎÁá¤¤»þ´ü¡×¡á½Õº¢¤Î¼Â¸½¤òÃµ¤ë¥¢¥á¥ê¥«Ë¬Ìä¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î²ñÃÌ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¶¯¸Ç¤ÊÆüÊÆ´Ø·¸¤ò³ÎÇ§¤·¡ÈÆüÊÆ¤Ï°ìËç´ä¡É¤ÈÃæ¹ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤Î²þÁ±¤Ë¸þ¤±¤¿Æ»¶Ú¤òÃµ¤ì¤ë¤«¤¬¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»°¤Ä¤á¤Ï¡¢½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
Æâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤¬¹â¤¤°ìÊý¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¯ÅÞ»Ù»ýÎ¨¤Ï¿¤ÓÇº¤à¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ç²ò»¶¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï¼þÊÕ¤ËÍèÇ¯ÅÙÍ½»»°Æ¤ÎÀ®Î©¤Ê¤É¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¿µ½Å¤ËÃµ¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÞÆâ¤Ë¤Ï¡Öº£¤Î¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÂ³¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÁá´ü¤Î²ò»¶¤òµá¤á¤ëÀ¼¤â¤¢¤ëÃæ¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬¾¡Éé¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤É¤¦È½ÃÇ¤¹¤ë¤«¤¬3¤Ä¤á¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¡£²ÝÂê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢Ä¹´üÀ¯¸¢¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö·èÃÇÎÏ¡×¤È¡ÖÁ°¿ÊÎÏ¡×¤¬¤Þ¤µ¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£