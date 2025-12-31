µð¿Í¡¡Á°³ÚÅ·¤Î¥Ï¥ï¡¼¥É³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡×
¡¡µð¿Í¤Ï31Æü¡¢Á°³ÚÅ·¤Î¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¡¦¥Ï¥ï¡¼¥ÉÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£µåÃÄ¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÖNPB¡¡¤ËÌá¤ê¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤òËÜµòÃÏ¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÆþÃÄ²ñ¸«¤ÏÍèÆü¸å¤Ë¹Ô¤¦Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍèÆü1Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï³ÚÅ·¤Î¿·³°¹ñ¿ÍµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÀèÈ¯¤Ç5Ï¢¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£´û¤Ë³ÍÆÀ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¿·³°¹ñ¿Í¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼¡Ê¥ì¥¤¥º¡Ë¤ä¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦ÃÝ´Ý¡ÊºíµÜÀ½ºî½ê¡Ë¤éÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¸õÊä¤¬Â¿¿ô²Ã¤ï¤ê¡¢Íè½Õ¥¥ã¥ó¥×¤«¤é·ã¤·¤¤¶¥Áè¤¬ÂÔ¤Ä¡£
¡¡¥Ï¥ï¡¼¥É¤Ïº£µ¨¤ÎÄ¾µå¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®¤Ï147¥¥í¤â¡¢±Ô¤¤¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¥«¡¼¥Ö¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¶î»È¡£³ÚÅ·¤Î¿·³°¹ñ¿ÍµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÀèÈ¯¤Ç5Ï¢¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É5¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦22¤È¸Â¤é¤ì¤¿ÅÐÈÄ¿ô¤ÎÃæ¤Ç¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤µ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£·î2Æü¤ËÂàÃÄ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£