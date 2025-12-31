¡Ö¥Ï¥Á¸øÁü¡×¤ËÇò¤¤¥·¡¼¥È¤Ç°Ï¤¤¡Ä6Ç¯Ï¢Â³¤Ç½ÂÃ«±ØÁ°Ç¯±Û¤·¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥óÃæ»ß¡¡¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤É¤ËÌë´Ö¤Î¼òÎàÈÎÇä¼«½Í¸Æ¤Ó¤«¤±
Åìµþ¡¦½ÂÃ«±ØÁ°¤Ç¤ÏÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Îº®»¨´ËÏÂ¤Ê¤É°ÂÁ´ÂÐºö¤Î¤¿¤á¡¢31ÆüÄ«¡¢¡Ö¥Ï¥Á¸øÁü¡×¼þÊÕ¤¬Éõº¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½ÂÃ«±ØÁ°¤Ç¤ÏÎãÇ¯¡¢Âç³¢Æü¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤«¤é°ÂÁ´ÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¸áÁ°6»þ¤´¤í¡¢¥·¥ó¥Ü¥ë¤Î¡Ö¥Ï¥Á¸øÁü¡×¼þÊÕ¤òÇò¤¤¥·¡¼¥È¤ÇÊ¤¤¤¡¢¿Í¤¬Î©¤ÁÆþ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢°Ï¤¤¤òÀßÃÖ¤¹¤ëºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½ÂÃ«¶è¤Ï±ØÁ°¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç¯±Û¤·¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò6Ç¯Ï¢Â³¤ÇÃæ»ß¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢31ÆüÌë¤âº®»¨¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ù»¡¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ·ÙÈ÷¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¶á¤¯¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤É¤ËÌë´Ö¤Î¼òÎà¤ÎÈÎÇä¼«½Í¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£