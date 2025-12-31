¼Â²È¤òÁêÂ³¤·¤¿¤¤Äï¤¬»ä¤Ë¡Ö100Ëü±ßÊ§¤¨¤Ð¤¤¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦¤±¤ì¤É¡Ä¤½¤ì¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¸øÊ¿¡©¡¡°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤Ï¤É¤¦¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«²òÀâ
¤¢¤ëÁêÂ³ºâ»º¤òÆÃÄê¤ÎÁêÂ³¿Í¤¬ÆÀ¤Æ¡¢Âå¤ï¤ê¤ËÂ¾¤ÎÁêÂ³¿Í¤ËÂå½þ¶â¤òÊ§¤¦¤è¤¦¤Ê°ä»ºÊ¬³ä¤Ï·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÁêÂ³ºâ»º¤¬²È¤À¤±¡¢¤Ê¤¤¤·ÂçÉôÊ¬¤ò²È¤¬Àê¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ä¹ÃË¤¬¼Â²È¤Î²È¤òÁêÂ³¤¹¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¿Æ¤Î²ð¸î¤ò¤·¤¿Äï¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ½»¤à¤¿¤á¤Ë¼Â²È¤òÁêÂ³¤¹¤ë¡¢¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¤¤¤Îã¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¤Ë»ÙÊ§¤¦Âå½þ¶â¤Ï¡¢¤½¤Î²È¤Î²Á³Ê¤ò´ð½à¤Ë¡¢Â¾¤Î¿Í¤ÎÁêÂ³Ê¬¤ò¸µ¤Ë·è¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢²È¤ÎÉ¾²Á³Û¤¬1000Ëü±ß¤Ç¡¢ÁêÂ³¿Í¤¬»Ò2¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢¤É¤Á¤é¤«¤¬²È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼èÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢¤â¤¦°ìÊý¤Ë¤ÏÄÌ¾ï1000Ëü±ß¤Î¤¦¤Á¼«Ê¬¤Î»ýÊ¬ÁêÅö¤Ç¤¢¤ë500Ëü±ßÄøÅÙ¤òÂå½þ¶â¤È¤·¤Æ»ÙÊ§¤¦¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼èÆÀ¤¹¤ë¿Í¤¬°ìÊýÅª¤Ë¡Ö100Ëü±ß¤Ç¡×¤È·è¤á¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Âå½þ¶â¤Î³Û¤Ï¡¢Âå½þÊ¬³ä¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿ºâ»º¤Î²Á³Û¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ·èÄê¤µ¤ì¡¢°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤È¤·¤ÆÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¤Î¹ç°Õ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¼ÂºÝ¤ÎÁêÂ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢»Ô¾ì²Á³Ê¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Åö»ö¼Ô¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ·è¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤Î¿Ê¤áÊý
¤Ç¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤Î¿Ê¤áÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£º£²ó¤Ï°ä¸À½ñ¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢ÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¸Î¿Í¤Î¼«Âð¤ä¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Ê¤É¤òÄ´ºº¤·¡¢ÁêÂ³ºâ»º¤òÀö¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤Îºâ»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ã¯¤¬¤É¤Îºâ»º¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³ä¹ç¤ÇÁêÂ³¤¹¤ë¤Ù¤¤«¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ëÄ¾Á°7Ç¯´Ö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Â£Í¿¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ëÀ¸Á°Â£Í¿¡Ë¤ÎÍÌµ¤ä¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Îºâ»º¤Î°Ý»ýÁý²Ã¤ËÆÃÊÌ¤Ê¹×¸¥¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë´óÍ¿Ê¬¡Ë¤ò¤·¤¿¼Ô¤¬¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò²ÃÌ£¤·¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
´ðËÜÅª¤Ë¤ÏË¡Î§¾å¡¢·»Äï»ÐËå´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÁêÂ³Ê¬¤¬Æ±¤¸³ä¹ç¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹ÃË¤À¤«¤é¡¢Ä¹½÷¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤À¤±¤ÇÁêÂ³ºâ»º¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤ª¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÅö»ö¼Ô¤Î´Ö¤ÇÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤º¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç°ä»ºÊ¬³ä¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ë¿½¤·½Ð¤ÆÄ´Ää¤ò¹Ô¤¦¤«¡¢Âè»°¼Ô¤ò¸ò¤¨¤Æ¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç²ò·è¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤ÏÀìÌçÅª¤Ê¼êÂ³¤¤äÃÎ¼±¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·ë¶É¤Î¤È¤³¤íÁêÂ³ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë°ä»º¤Î³ÎÇ§¤ÈÃúÇ«¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡£
°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ½ñ¤ÎºîÀ®¤òÀäÂÐ¤ËËº¤ì¤Ê¤¤
°ä»ºÊ¬³ä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ½ñ¤ÎºîÀ®¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤Á¤é¤ÏÁêÂ³¤·¤¿ÉÔÆ°»º¤ÎÅÐµ¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¸À¤Ã¤¿¡¢¸À¤ï¤Ê¤¤¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¸å¡¹¤Ëµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎËÉ»ß¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³¤Ï¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¤½¤ÎÀ¼Á¾å¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ºîÀ®¤¹¤ë°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ½ñ¤Ë¤ÏÉ¬¤º²¼µ¤Î»ö¹à¤òÀ¹¤ê¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ÈïÁêÂ³¿Í¤Î»áÌ¾¡¢»àË´Ç¯·îÆü¡¢ºÇ¸å¤ÎËÜÀÒ¤È½»½ê
¡¦°ä»º¤ÎÆâÍÆ¤ª¤è¤ÓÊ¬¤±Êý
¡¦°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤¬À®Î©¤·¤¿ÆüÉÕ
¡¦ÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¤Î½ðÌ¾¡¦²¡°õ¤È°õ´Õ¾ÚÌÀ½ñ
¤Ê¤ª¡¢½ñ¼°¤Ê¤É¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¼«Í³¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Æñ¤·¤¯¹Í¤¨²á¤®¤º¡¢¤Þ¤ººîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤È¤á
Äï¤Î¡Ö100Ëü±ß¤Ç¤¤¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤¬ÂÅÅö¤«¤É¤¦¤«¤Ï°ì³µ¤Ë¸À¤¤ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¼Â²È¤ÎÀµ³Î¤ÊÉ¾²Á³Û¤ÈÁêÂ³Ê¬¤Î·×»»¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³¤Ï²ÈÂ²¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¸òºø¤·¤ä¤¹¤¤ÌäÂê¤Ç¤¹¤¬¡¢¸øÊ¿¤µ¤òÊÝ¤Ä¤Ë¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎµÒ´ÑÅª¤ÊÉ¾²Á¤ä¡¢¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ½ñ¤ÎºîÀ®¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¡Ö²ÈÂ²¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¶â³Û¤¬Û£Ëæ¤Ê¤Þ¤Þ¿Ê¤á¤ë¤È¡¢¸å²ù¤¹¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÁêÂ³¤Ë¤ª¤±¤ë°ä»ºÊ¬³ä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¹ø¤ò¿ø¤¨¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÏÃ¤·¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼¹É®¼Ô : ÄÓ¿¢µ±
¹ÔÀ¯½ñ»Î