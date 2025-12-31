¡Ø¹ÈÇò¡Ù½Ð¾ìaespa¤Î¹¹ð¤âÅ¸³«¡Ä´Ú¹ñ¡¦¿É¥é¡¼¥á¥ó¤¬²¤½£»Ô¾ì¹¶Î¬¤ØËÜ¹ø
´Ú¹ñ¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÂåÉ½³Ê¡Ö¿É¥é¡¼¥á¥ó¡×¤¬¥í¥ó¥É¥ó¤òÀÖ¤¯ºÌ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¤¤Î¤³±À¡É¼Ì¿¿¤Ç±ê¾å¤âµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤aespaÃæ¹ñ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼
¡ÖÇÀ¿´¡×¤Ï12·î22Æü¤«¤é28Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¡¦¥µ¡¼¥«¥¹¤Ç¡¢¿É¥é¡¼¥á¥ó¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯3·î¤Ë¥ª¥é¥ó¥À¤Ç²¤½£Ë¡¿Í¤òÀßÎ©¤·¤¿ÇÀ¿´¤Ï¡¢¥í¥ó¥É¥óÃæ¿´Éô¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¹¶ÀªÅª¤Ê¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²¤½£»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò°ìµ¤¤Ë¹â¤á¤ëÁÀ¤¤¤À¡£
¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¡¦¥µ¡¼¥«¥¹¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¤ÈÊÂ¤ÖÀ¤³¦Í¿ô¤Î²°³°¹¹ð¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢Ç¯´Ö¤ÎÍèË¬¼Ô¿ô¤ÏÌó6000Ëü¿Í¤ËÃ£¤¹¤ë¡£¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¤ä¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¤È¤¤¤Ã¤¿À¤³¦Åª´ë¶È¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤ë¡È¹¹ð¤Î·ãÀï¶è¡É¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¹¾ì¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ëµðÂç¥Ç¥¸¥¿¥ë²°³°¹¹ð¡Ö¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¡¦¥é¥¤¥Ä¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÊü±Ç¤µ¤ì¤ëº£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢¿É¥é¡¼¥á¥ó¤¬Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë¡È¥°¥í¡¼¥Ð¥ëNo.1¥Ö¥é¥ó¥É¡É¤Ø¤ÈÈôÌö¤¹¤ë°Õ»×É½ÌÀ¤È¤â¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡£
ÇÀ¿´¤Ï¤³¤ÎÄ¶Âç·¿¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¡¢º£Ç¯11·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡¦aespa¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¹¹ð¤È¡¢¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡ØKPOP¥¬¡¼¥ë¥º! ¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¹¹ð¤ò¸ò¸ß¤ËÊü±Ç¤·¡¢¹Ô¤¸ò¤¦¿Í¡¹¤Î»ëÀþ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¹¹ð·Ç½Ð¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¸½ÃÏ¾ÃÈñ¼Ô¤È¤ÎÀÜÅÀ¤Å¤¯¤ê¤Ë¤âÃíÎÏ¡£¹¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¿É¥é¡¼¥á¥ó¡¦¥«¡¼¥È¡×¤ò±¿±Ä¤·¡¢SNS¥Õ¥©¥í¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»²²Ã¼Ô¤Ë¡ØKPOP¥¬¡¼¥ë¥º! ¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¿É¥é¡¼¥á¥ó¥«¥Ã¥×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¡¦¥µ¡¼¥«¥¹¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿¥Ý¥é¥í¥¤¥É»£±Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»×¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇÀ¿´¤Ïº£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢À¤³¦Åª¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£10·î¤ÎÊÆ¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ç¤Î¹¹ðÅ¸³«¤ËÂ³¤¯º£²ó¤Î¥í¥ó¥É¥ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÇÆÀ¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¿É¥é¡¼¥á¥óÈ¯Çä40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÍèÇ¯¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ç¡ÖK-¥é¡¼¥á¥ó¡×¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹Âçµ¬ÌÏ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
ÇÀ¿´¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Öº£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¿É¥é¡¼¥á¥ó¤¬´Ú¹ñ¤òÄ¶¤¨¡¢À¤³¦Åª¥Ö¥é¥ó¥É¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ë²ÁÃÍ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¾ì¤À¡×¤È¤·¡¢¡Ö40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÍèÇ¯¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡ØSpicy Happiness In Noodles¡Ù¤òÀ¤³¦Ãæ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤ËÂÎ´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ªÇÀ¿´¤Ï¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤ËÀßÎ©¤·¤¿²¤½£Ë¡¿Í¤òµòÅÀ¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ»Ô¾ì¤Î³«Âó¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë²¤½£Çä¾å3²¯¥É¥ë¡ÊÌó470²¯±ß¡Ë¤ÎÃ£À®¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£