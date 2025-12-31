ËÌÄ«Á¯¡¢ÃÏÊýÈ¯Å¸À¯ºö¤ò¸Ø¼¨¡¡Æî±º»ÔÎ¶²¬·´¤ÇÉÂ±¡¡¦¹©¾ì½×¹©¼°
ËÌÄ«Á¯¤Ï30Æü¡¢Æî±º»ÔÎ¶²¬·´¤ÇÉÂ±¡¤ÈÃÏÊý¹©¶È¹©¾ì¤Î½×¹©¼°¤òÀ¹Âç¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£Ä«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£¶âÀµ²¸¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó¡ËÁí½ñµ¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢ÃÏÊý¿¶¶½¤ò·Ç¤²¤ë¡ÖÃÏÊýÈ¯Å¸20¡ß10À¯ºö¡×¤ÎÀ®²Ì¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
Æ±ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¤Î½×¹©¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î»Ô¡¦·´¤ò¶Ñ¹ÕÅª¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤È¤¹¤ëÆ±À¯ºö¤Î£²Ç¯ÌÜ¤ÎÀ®²Ì¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï³ÆÃÏ¤ÇÉÂ±¡¤ä·Ú¹©¶È¹©¾ì¡¢Áí¹çÊô»Å»ÜÀß¤Ê¤É¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´°À®¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Î¶²¬·´¤Î½×¹©¼°¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙ¤ÎÃÏÊý·úÀß»ö¶È¤Î¡ÖÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¼°Åµ¤Ë¤ÏÅÞ¡¦À¯ÉÜ¡¦·³¤Î´´Éô¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢¶âÁí½ñµ¤Ï¡Ö¿ÍÌ±¤ËºÇ¤â¹¬Ê¡¤ÊÀ¸³è¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÎò»ËÅª²ÝÂê¤È¤·¤ÆÃ´¤¦ÅÞ¤Î»ØÆ³¤¬·ë¼Â¤·¤¿¤â¤Î¤À¡×¤È¶¯Ä´¡£ÃÏÊýÈ¯Å¸À¯ºö¤Ï¡Ö¿ÍÌ±Âç½°Âè°ì¼çµÁ¡×¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Ò²ñ¼çµÁ·úÀß¤òÎÏ¶¯¤¯Á°¿Ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¼«»¿¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢±éÀâ¤Ç¤Ï¡¢·úÀß¤òÃ´Åö¤·¤¿¿ÍÌ±·³ÉôÂâ¤Î¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¤¿¤Û¤«¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤Ï¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î»Ô¡¦·´¤ÇÉÂ±¡¤ä¹©¾ì¡¢Áí¹ç¥µ¡¼¥Ó¥¹»ÜÀß¤òÆ±»þ¤Ë·úÀß¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£¼Á¡¦ÎÌ¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÃÏÊý·úÀß¤ò³ÈÂç¤·¡¢¡Ö¿ÍÌ±À¸³è¤Î¸þ¾å¤ò¼Â´¶¤µ¤»¤ëÃÊ³¬¤ËÆþ¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¶âÁí½ñµ¤Ï¼°Åµ¸å¡¢´°À®¤·¤¿ÉÂ±¡¤ò»ë»¡¤·¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ËÂÐ¤·¡Ö¿ÍÌ±¤ÎÀ¸Ì¿¤È·ò¹¯¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¡¢¹â¿å½à¤Î°åÎÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëÀÕÌ³¤ò²Ì¤¿¤¹¤è¤¦¡×µá¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÏÊý·úÀß¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿·³ÉôÂâ¤ËÂÐ¤·¡¢ÅÞ¤Ø¤ÎÃéÀ¿¤È¸¥¿È¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
Ä«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤Ï¡¢º£²ó¤Î½×¹©¤¬¡ÖÃÏÊýÈ¯Å¸À¯ºö¤ÎÀµÅöÀ¤ÈÀ¸Ì¿ÎÏ¤ò¸½¼Â¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤¿Îò»ËÅªÀ®²Ì¡×¤À¤È¶¯Ä´¤·¡¢2025Ç¯¤¬Æ±À¯ºö¤ÎÀ®¸ù¤ò¼¨¤¹Ç¯¤È¤·¤ÆµÏ¿¤µ¤ì¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
ËÌÄ«Á¯¤Ï¶áÇ¯¡¢·ÐºÑÀ©ºÛ¤äËýÀÅª¤ÊÊª»ñÉÔÂ¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¤â¡¢ÃÏÊý·úÀß¤òÄÌ¤¸¤ÆÂÎÀ©¤Îµá¿´ÎÏ°Ý»ý¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÊÀëÅÁ¤â¡¢¶âÀµ²¸ÂÎÀ©²¼¤Ç¤ÎÀ®²Ì¤òÆâ³°¤Ë¸Ø¼¨¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£