´ñÀ×¤Î1Ëç¤òÂª¤¨¤í¡ª¡¡¼«Æ°¼Ö¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤è¤ë2025Ç¯·æºî¼Ì¿¿¡¡21Áª¡Ê¸åÊÔ¡Ë¡¡¿´¤ËÝî¤ß¤ë¾ð·Ê¡¢ÃíÌÜ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼
¥Õ¥§¥é¡¼¥ê12¥Á¥ê¥ó¥É¥ê¡õ¥¢¥¹¥È¥ó ¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥ô¥¡¥ó¥¥Ã¥·¥å
¤¹¤Ù¤Æ¤¬´°àú¤ËÄ´ÏÂ¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤À¡£²áµî10Ç¯¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤2Âæ¡ÊÆÃ¤Ë¥ô¥¡¥ó¥¥Ã¥·¥å¡Ë¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉºÇ¹âÉ¸¹â¤ÎÂ¼¤òË¾¤àÀä·Ê¡¢¤½¤·¤Æ±À´Ö¤«¤é´°àú¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Çº¹¤·¹þ¤ó¤ÀÍÛ¸÷¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÀº±Ô¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤¬»£±Æ¤·¤¿2025Ç¯¤Î·æºî¡Ê2¡Ë¡Ú¥Õ¥§¥é¡¼¥ê12¥Á¥ê¥ó¥É¥ê¡õ¥¢¥¹¥È¥ó ¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥ô¥¡¥ó¥¥Ã¥·¥å¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤ë¡Û¡¡Á´34Ëç
¥Õ¥§¥é¡¼¥ê12¥Á¥ê¥ó¥É¥ê¡õ¥¢¥¹¥È¥ó ¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥ô¥¡¥ó¥¥Ã¥·¥å AUTOCAR
¥â¡¼¥¬¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä
¥â¡¼¥¬¥ó¤Ï¸µ¡¹¹¥¤¤À¤¬¡¢¿··¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¼¡¸µ¤¬°ã¤¦¡£¥¢¡¼¥ë¥Ç¥³Ä´¤Î¥é¥¤¥ó¤È¸½ÂåÅª¤Ê»Å¾å¤²¤¬Í»¹ç¤·¡¢Â¾¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¥ì¥È¥í¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¤Ê¼ñ¤ò¾ú¤·½Ð¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤³¤Î¥Ð¡¼¥ó¥È¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤ÏÀäÌ¯¤À¡£
¥â¡¼¥¬¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä AUTOCAR
¥°¥Ã¥É¥¦¥Ã¥É¡¦¥Ï¥¦¥¹
ËèÇ¯¹±Îã¤Î¥°¥Ã¥É¥¦¥Ã¥É¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ïº£²ó¤âº®»¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£Ãæ±û¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿¥ª¥Ö¥¸¥§¤Ï°µ´¬¡Ê¶áÇ¯¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÃæ¤Ç¸Ä¿ÍÅª¤ËºÇ¤â¹¥¤ß¡Ë¤Ç¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¥«¡¼¤¬À¨¤Þ¤¸¤¤¹ì²»¤È±ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¥°¥Ã¥É¥¦¥Ã¥É¡¦¥Ï¥¦¥¹ AUTOCAR
¥é¥ó¥Á¥¢¡¦¥Ç¥ë¥¿¡¦¥¤¥ó¥Æ¥°¥é¡¼¥ìHF
¤³¤Î¥Ç¥ë¥¿¡¦¥¤¥ó¥Æ¥°¥é¡¼¥ìHF¤ÏAUTOCAR¤Ë´ó¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥¿¡¼¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿1Âæ¤À¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¼êÊü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Î¼Ì¿¿¤È¤Ê¤ë¡£½©¤Î¹ÈÍÕ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½¿Þ¤¬´°À®¤·¡¢Í¥²í¤µ¤ÈÎÏ¶¯¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥ó¥Á¥¢¡¦¥Ç¥ë¥¿¡¦¥¤¥ó¥Æ¥°¥é¡¼¥ìHF AUTOCAR
¥Õ¥§¥é¡¼¥ê12¥Á¥ê¥ó¥É¥ê¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼
¿·¼ÖÈ¯É½²ñ¤Ç¤Ï²¿¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤«Í½Â¬¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£¥«¥á¥é¤È¥°¡¼¥°¥ë¡¦¥Þ¥Ã¥×¤À¤±¤òÍê¤ê¤Ë¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«ÃÎ¤é¤ÌÅÚÃÏ¤ËÊü¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤À¡£¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¥ô¥¡¡¼¥ì¡¦¥»¥é¥ó¤Ç¤Ï¶öÁ³¡¢¸ÐÈÊ¤ËÇÑÔÒ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Û¥Æ¥ë¤òÈ¯¸«¡£¥¢¡¼¥Á¤¬¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤òÈþ¤·¤¯±ï¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥§¥é¡¼¥ê12¥Á¥ê¥ó¥É¥ê¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼ AUTOCAR
¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¦¥ª¥¯¥¿
Í¼Æü¤¬¶õ¤ò²¹¤«¤Ê²«¶â¿§¤ËÀ÷¤á¤ëÃæ¡¢¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¼Ö¤ÎÈæ³Ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¦¥ª¥¯¥¿¤¬´¬¤¾å¤²¤¿º½¿Ð¤Ï¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¥É¥í¡¼¥ó¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¾å¶õ¤«¤éÂª¤¨¤ë¤È¡¢Â©¤ò¤Î¤à¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Çö¤ì¤æ¤¯¸÷¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿º½¿Ð¤Ï¤Þ¤ë¤Ç±ì¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢±ó¤¯¤ÎµÖ¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤Î¤À¡£
¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¦¥ª¥¯¥¿ AUTOCAR
¥¢¥¦¥Ç¥£¡¦¥³¥ó¥»¥×¥ÈC
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤¬2025Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤é¡¢ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
É®¼Ô¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥·¥â¡¦¥Õ¥é¥»¥é»á¤¬ºÇ½é¤Ë¥¹¥±¥Ã¥Á¤·¤¿¥¸¥ã¥¬¡¼¡¦¥¿¥¤¥×00¥³¥ó¥»¥×¥È¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢È¯É½¤Ï2024Ç¯12·î¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤³¤Ë·ÇºÜ¤¹¤ë¤Ë¤Ï1¤«·îÁá¤«¤Ã¤¿¡ÊÈà¤Ï¤¤Ã¤È¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤¬ÉÁ¤¤¤¿¿·À¸TT¡Ê¥³¥ó¥»¥×¥ÈC¡Ë¤³¤½¡¢¥¢¥¦¥Ç¥£¤¬¿Ê¤à¤Ù¤¥Ç¥¶¥¤¥óÊý¸þÀ¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£
¥¢¥¦¥Ç¥£¡¦¥³¥ó¥»¥×¥ÈC
¥Ò¥ç¥ó¥Ç¡¦¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥³¥ó¥»¥×¥È¡¦¥¹¥ê¡¼
¥³¥ó¥»¥×¥È¡¦¥¹¥ê¡¼¤ÎÄ¥¤ê¤Î¤¢¤ëÄ¦¹ïÅª¤Ê¥µ¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤È¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢1Ëç¤Î¹ÝÈÄ¤«¤éºï¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤Û¤É¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¼ÖÂÎ¤Ë¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯5 N¤Î¶îÆ°·Ï¤òÅëºÜ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥Ò¥ç¥ó¥Ç¡¦¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥³¥ó¥»¥×¥È¡¦¥¹¥ê¡¼
¥¹¥³¥À110R¥¯¡¼¥Ú¡¦¥³¥ó¥»¥×¥È
¤³¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤Ï¡¢¥¹¥³¥ÀÆÃ½¸¹æ¤ÇÆ±¼Ò¤ÎÎò»Ë¤ò¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤¿ºÝ¡¢É®¼Ô¤Î¥ì¡¼¥À¡¼¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤¿¡£1970Ç¯Âå¤ÎÌ¾¼Ö110R¤Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤È¤Ê¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤Ç¡¢¥ì¥È¥í¤ÈÌ¤ÍèÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯Í»¹ç¤µ¤»¡¢Èó¾ï¤Ë¸ÄÀÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Î¥¿¥Ã¥Á¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£
¥¹¥³¥À110R¥¯¡¼¥Ú¡¦¥³¥ó¥»¥×¥È
¥×¥¸¥ç¡¼¡¦¥Ý¥ê¥´¥ó¡¦¥³¥ó¥»¥×¥È
¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÍ×ÁÇ¤¬¡¢²áµî¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ò»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤ë¡£¥×¥¸¥ç¡¼205 GTi¤Î¾ì¹ç¡¢É®¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏC¥Ô¥é¡¼¤Î¿âÄ¾¤ÊÁ°±ï¤È¡¢¤½¤³¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¥¨¥ó¥Ö¥ì¥àÍÑ¤Î¤¯¤Ü¤ß¤À¡£¥Ý¥ê¥´¥ó¡¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤Ï¤½¤ì¤é¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢¿·Á¯¤Ê3ËÜÄÞ¤Î¥é¥¤¥È¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢½ã¿è¤ÊÍ·¤Ó¿´¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¥×¥¸¥ç¡¼¡¦¥Ý¥ê¥´¥ó¡¦¥³¥ó¥»¥×¥È