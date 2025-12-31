´ñÀ×¤Î1Ëç¤òÂª¤¨¤í¡ª¡¡¼«Æ°¼Ö¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤è¤ë2025Ç¯·æºî¼Ì¿¿¡¡21Áª¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë¡¡²¤½£¤ÎÀä·Ê¤ÈÈþ¤·¤¤¥¯¥ë¥Þ
¶õ¡¢Æ»¡¢¥¯¥ë¥Þ
ÎãÇ¯ÄÌ¤ê¡¢AUTOCAR±Ñ¹ñÊÔ½¸Éô¤Î»£±Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤Ï2025Ç¯¤âÂçË»¤·¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÀº±Ô¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤¬»£±Æ¤·¤¿2025Ç¯¤Î·æºî¡Ê1¡Ë¡Ú¥Õ¥§¥é¡¼¥ê296¥¹¥Ú¥Á¥¢¡¼¥ì¤ÈBMW M2 CS¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤ë¡Û¡¡Á´45Ëç
¤½¤·¤ÆÎãÇ¯ÄÌ¤ê¡¢Èà¤é¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼Ì¿¿¤ò¿ôÂ¿¤¯»£±Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ËÜÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î·æºî¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤¬2025Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿ÃíÌÜ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤â¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
AUTOCAR±Ñ¹ñÊÔ½¸Éô¤Î¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤¬2025Ç¯¤Ë»£±Æ¤·¤¿¡Ö¼î¶Ì¡×¤Î1Ëç¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£ AUTOCAR
¥Þ¥»¥é¥Æ¥£MC¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¡¼¥Þ
ËÌ¥¦¥§¡¼¥ë¥º¤Ë¤¢¤ë¥¢¥ó¥°¥ë¥·¡¼¡¦¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥²¡¼¥à¡Ø¥°¥é¥ó¥Ä¡¼¥ê¥¹¥â¡Ù¤Î¥³¡¼¥¹¤ò¸½¼Â¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤À¡£´°àú¤¹¤®¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¸½¼Â¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ô¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò²ó¤ë¤È¡¢´ãÁ°¤Ë¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å³¤¤È¥¹¥Î¡¼¥É¥Ë¥¢¡Ê¥¦¥§¡¼¥ë¥ººÇ¹âÊö¤Î»³¡¹¡Ë¤¬¹¤¬¤ë¡£¤½¤ÎÄ¯¤á¤ÏÂ©¤ò¤Î¤à¤Û¤É¤Ç¡¢¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤Î¶¸µ¤¤¸¤ß¤¿¥µ¡¼¥¥Ã¥ÈÀìÍÑ¥Þ¥·¥ó¤¬¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥»¥é¥Æ¥£MC¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¡¼¥Þ AUTOCAR
¥Õ¥§¥é¡¼¥ê296¥¹¥Ú¥Á¥¢¡¼¥ì
±Ñ¹ñ¤Ø¤Îµ¢¤ê¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤¿¤á¡¢»î¾è¤ò½ª¤¨¤¿¥Õ¥§¥é¡¼¥ê296¤ò¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Þ¥é¥Í¥íËÜ¼Ò¤ØÂçµÞ¤®¤ÇÊÖµÑ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¤³¤Î1Ëç¤ò»£¤é¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥§¥é¡¼¥ê296¥¹¥Ú¥Á¥¢¡¼¥ì AUTOCAR
¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥×¡¼¥ÞGen-E¡¢¥ë¥Î¡¼4¡¢¥ß¥Ë¡¦¥¨¡¼¥¹¥Þ¥ó
AUTOCAR±Ñ¹ñÊÔ½¸Éô¤Ï¡¢¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥É½£¥ï¥ó¥Æ¥¸¼þÊÕ¤ÎÆ»¤ÇÉÑÈË¤Ë»£±Æ¤ò¹Ô¤¦¡£¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¤Î©ÃÏ¤È¡¢¸«À²¤é¤·¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÍýÍ³¤À¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÇÀ²È¤¬¼ý³Ï¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î»þ´ü¤¬»£±Æ¿Ø¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥×¡¼¥ÞGen-E¡¢¥ë¥Î¡¼4¡¢¥ß¥Ë¡¦¥¨¡¼¥¹¥Þ¥ó AUTOCAR
¥¢¥¦¥Ç¥£TT¡õ¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¡¦¥Ç¥£¥¢¥Ö¥í
Ç¯½é¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿¡¢1990Ç¯Âå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÆÃ½¸¤Ç¡ÖÍ¼ÍÛ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤¦¤Þ¤¯¾ú¤·½Ð¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢Åß¤ÎÂÀÍÛ¤¬°ì½Ö¤À¤±´é¤òÇÁ¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤À¡£
¥¢¥¦¥Ç¥£TT¡õ¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¡¦¥Ç¥£¥¢¥Ö¥í AUTOCAR
¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¡¦¥°¥é¥ó¥È¥¥¡¼¥ê¥º¥â¡¦¥Õ¥©¥ë¥´¡¼¥ì
±«¤ÎÃæ¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤¤·Ð¸³¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¤¬¡¢¤½¤³¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ëÀ®²Ì¤Ï¡¢Ï©Ëµ¤ÎÀ¸³À¤ËÎ©¤Ã¤Æ¿å¤·¤Ö¤¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤éÂÔ¤Ä¶ìÄË¤òÊä¤Ã¤ÆÍ¾¤ê¤¢¤ë¤â¤Î¤À¡£¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï½Õ¤ÎÍò¤ÎÃæ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯»£±Æ¿Ø¤¬·Ð¸³¤·¤¿Ãæ¤ÇºÇ¤â·ã¤·¤¤¹ë±«¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¡¦¥°¥é¥ó¥È¥¥¡¼¥ê¥º¥â¡¦¥Õ¥©¥ë¥´¡¼¥ì AUTOCAR
BMW 1800 JH
¥°¥Ã¥É¥¦¥Ã¥É¡¦¥á¥ó¥Ð¡¼¥º¡¦¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏÆÃ¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£¥¯¥ë¥Þ¤ÏÂ¿¤¤¤¬¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£ÈéÆù¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤ÏÁ°·Ê¤Ë¿§ºÌ¤ò²Ã¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥Ñ¥ó¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë´Ñ½°¤òÃµ¤·¤¿¡£
BMW 1800 JH AUTOCAR
¥Õ¥§¥é¡¼¥êF80
F80¤ÎÈ¯É½²ñ¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤É¤ì¤Ç¤â¤³¤³¤Ë·ÇºÜ¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÆÃ¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ä¹½¿Þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ß¥µ¥Î¤Î40ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ë½ë¤µ¤«¤éÍ£°ìÆ¨¤ì¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¥Ô¥Ã¥È¥¬¥ì¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¥Õ¥§¥é¡¼¥êF80 AUTOCAR
¥Ù¥ó¥È¥ì¡¼¡¦¥Ù¥ó¥Æ¥¤¥¬¡õ¥Ö¥ë¡¼¥À¡¼¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥é¡¼
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎAUTOCAR¤Î¼èºàÂÐ¾Ý¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥Ù¥ó¥È¥ì¡¼¡¦¥Ù¥ó¥Æ¥¤¥¬¤È¥Ö¥ë¡¼¥À¡¼¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÏÆÃ¤Ë¥¹¥±¡¼¥ë¤¬Âç¤¤¯¡¢¶õ»£¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð½½Ê¬¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Èª¤Ç¤³¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÃ¤Ëµ²±¤Ë»Ä¤ëÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ù¥ó¥È¥ì¡¼¡¦¥Ù¥ó¥Æ¥¤¥¬¡õ¥Ö¥ë¡¼¥À¡¼¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥é¡¼ AUTOCAR
¥¥¢¡¦¥Ô¥«¥ó¥È
±Ñ¹ñ¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î´Ö¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼Åç¤Ë¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ó¥å¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÅÀºß¤·¡¢¹¥Å·¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¶Ã¤¯¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¥¥¢¡¦¥Ô¥«¥ó¥È AUTOCAR
¥¢¥ë¥Ô¡¼¥ÌA390
¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯ºÇËÌÃ¼¤Ç¡¢¿··¿A390¤¬¥æ¥È¥é¥ó¥ÉÈ¾Åç¤ÎÍ¼Æü¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥ë¥Ô¡¼¥ÌA390 AUTOCAR
BMW M2 CS
Ä¹Ç¯ÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ÇÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥Æ¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÏÓ¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£
¡ÊËÝÌõ¼ÔÃí¡§¤³¤Îµ»ö¤Ï¡Ö¸åÊÔ¡×¤ØÂ³¤¤Þ¤¹¡£¡Ë
BMW M2 CS AUTOCAR