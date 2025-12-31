ÂæÏÑ¡¢Ãæ¹ñ·³¤Î207µ¡³ÎÇ§¡¡±é½¬¡ÖÃæ´ÖÀþ¡×±Û¤¨¤âÂ¿¿ô
¡¡¡ÚÂæËÌ¶¦Æ±¡ÛÂæÏÑ¹ñËÉÉô¡Ê¹ñËÉ¾Ê¡Ë¤Ï31Æü¡¢Æ±Æü¸áÁ°6»þ¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±7»þ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î48»þ´Ö¤Ë¡¢ÂæÏÑ¼þÊÕ¤ÇÃæ¹ñ¤Î·³ÍÑµ¡±ä¤Ù207µ¡¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤¦¤Á±ä¤Ù125µ¡¤ÏÂæÏÑ³¤¶®¤Î°ÅÌÛ¤Î¡ÖµÙÀï¥é¥¤¥ó¡×¤Ç¤¢¤ëÃæ´ÖÀþ¤ò±Û¤¨¤¿¡£Ãæ¹ñ¤¬29Æü¤Ë»Ï¤á¤¿·³»ö±é½¬¤ËÈ¼¤¤³èÆ°¤¬³èÈ¯²½¤·¤¿¡£
¡¡ÂæÏÑ¹ñËÉÉô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Ï30Æü¤Î±é½¬¤ÇÊ¡·ú¾Ê¤«¤éÂæÏÑËÌÊý¤ÈÆîÀ¾¤Î³¤°è¤Ë¸þ¤±¤Æ¥í¥±¥Ã¥ÈÃÆ¼ÂÃÆ¤â27È¯·â¤Ã¤¿¡£¤¦¤Á°ìÉô¤ÏÂæÏÑ¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¡ÖÀÜÂ³¿å°è¡×Æâ¤ËÍî¤Á¤¿¡£²áµî¤Î·³»ö±é½¬¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÂæÏÑËÜÅç¤«¤é°ÛÎã¤Î¶á¤µ¤À¤È¤¤¤¦¡£