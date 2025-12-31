¤¹¤ß¤Ã¥³¤¿¤Á¤¬ÆüËÜ¤Î¿©¤ò¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·!?¡ÖÆüËÜÉ´²ßÅ¹¡ß¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡×¥³¥é¥Ü´ë²èÂè°ìÃÆ¤¬1·î9Æü¤è¤ê³«ºÅ
¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÎÉ´²ß¤ò¤ª¤â¤·¤í¤¯¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Î¿©ÉÊ¤ä»¨²ß¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¡¢ÈÎÇä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜÉ´²ßÅ¹(°Ê²¼¡§ÆüËÜÉ´²ßÅ¹)¤Ï¡¢¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò(°Ê²¼¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹)¤È¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥³¥é¥Ü´ë²è¡ÖÆüËÜÉ´²ßÅ¹¡ß¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÆüËÜÉ´²ßÅ¹Å¹Æ¬¤Ç¤Î¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤ò2026Ç¯1·î9Æü(¶â)¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÆüËÜÉ´²ßÅ¹¡ß¤¹¤ß¤Ã¥³¤¯゙¤é¤·¡×ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÉ´²ßÅ¹¤ÇÂç¿Íµ¤¤ÎÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¤´ÅöÃÏ¿©ÉÊ¤¬¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£¤Û¤Ã¤³¤ê¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÇ¯´ÖÄÌ¤·¤Æ¡¢µ¨Àá¤ä¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¡£¤¹¤ß¤Ã¥³¤¿¤Á¤¬ÆüËÜ¤Î¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤ò¤½¤Ã¤È¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·!?¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¿´¤È¤¤á¤¯ÆÃÊÌ¤Ê½Ð¹ç¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡ã¥³¥é¥Ü´ë²è³«ºÅ³µÍ×¡ä
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î9Æü(¶â)¡Á
³«ºÅÅ¹ÊÞ¡§ÆüËÜÉ´²ßÅ¹¤Ë¤Û¤ó¤Ð¤·åÁËÜÅ¹¡¢ÆüËÜÉ´²ßÅ¹¤·¤ç¤¯¤Ò¤ó¤«¤ó¡¢ÆüËÜÉ´²ßÅ¹¤ª¤ß¤ä¡¢ÆüËÜÉ´²ßÅ¹¤¢¤«¤ì¤ó¤¬
¢£¡ÖÆüËÜÉ´²ßÅ¹¡ß¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡×¥³¥é¥Ü¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤¬¤ªÈäÏªÌÜ
º£²ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¤ªº×¤ê¡×¡£¤¹¤ß¤Ã¥³¤¿¤Á¤¬ÆüËÜ¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò±¿¤Ö!?¤Ï¤Ã¤Ô»Ñ¤ÇÂç½¸¹ç¡£ÄóÅô¤äÂÀ¸Ý¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤Ç³Ú¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¹¤ß¤Ã¥³¤¿¤Á¤Î²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡¢°ìÇ¯´Ö¤òºÌ¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¡£
¢£¤´ÅöÃÏ¤ÎÌ¾ÉÊ¤¬¤¹¤ß¤Ã¥³¤¿¤Á¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ªÂè°ìÃÆÈÎÇä¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð
Á´¹ñ¤«¤é¸·Áª¤·¤¿¿´¤âÂÎ¤âËþ¤¿¤¹¤´ÅöÃÏ¤ÎÌ¾ÉÊ¤¬¡¢¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÇÆüËÜÉ´²ßÅ¹Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö¡£¤Þ¤º¤Ï1·î¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÌÜ¶Ì¾¦ÉÊ¤«¤é¾Ò²ð¡£
¢£¡Ú°¦ÃÎ¸©¡Û¤¿¤ÞóÐ(1512±ß)
°¦ÃÎ¸©²¬ºê»Ô¤Î¡Ö¤¿¤ÞóÐ(¤Õ)¡×¤Ï¡¢¤ï¤ó¤Ë¤Ý¤ó¤Ã¤ÈÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¡¢½Ð½Á¤ò¤¸¤å¤ï¡Á¤Ã¤ÈµÛ¤¤¹þ¤ß¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¿©´¶¤¬Ì¥ÎÏ¡£¤ß¤½½Á¤äµÛ¤¤Êª¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç·î¤Î¤è¤¦¤Ë´Ý¤¤»Ñ¤Ç¡¢´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¿´¤Þ¤Ç¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È²¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¿¦¿Í¤Îµ»¤¬¸÷¤ë¤Ò¤ÈÉÊ¡£º£²ó¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¤¥é¥¹¥ÈÆþ¤ê¤Î¡Ö¤¿¤ÞóÐ¡×¤¬¤¹¤Ã¤Ý¤êÆþ¤ë¶ÒÃåÉÕ¤¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¿¤ÞóÐ¡×¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤·Á¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞºÆ¸½¤·¤¿¡Ö¤¿¤ÞóÐÉ÷¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¤âÆ±»þÈ¯Çä¡£
¢£¡Ú¹âÃÎ¸©¡Û¥ß¥ì¡¼¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È(972±ß)
¹âÃÎ¸©¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¡Ö¥ß¥ì¡¼¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡×¤¬¡¢¤¹¤ß¤Ã¥³¤¿¤Á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÅÐ¾ì¡£¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î·Ú¤¤¿©´¶¤È¡¢¤Û¤ó¤Î¤êÍ¥¤·¤¤±öÌ£¤¬¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë¡£°ìÅÙ¿©¤Ù»Ï¤á¤¿¤é»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë²û¤«¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤À¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿ÆÃÀ½´Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿»ÅÍÍ¤Ç¡¢´Ì¤Î¥Õ¥¿¤Ï´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤â¤¹¤ß¤Ã¥³¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤ª¤Ç¤«¤±¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸
¢£¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤Å¹ÊÞ¸ÂÄê¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤âÅÐ¾ì¡ª
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤ÊÁ´6¼ï¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤¬¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£²¿¤¬½Ð¤ë¤«¤Ï³«¤±¤Æ¤«¤é¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë³ÆÅ¹¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Ç¡¢¤É¤Î¤¹¤ß¤Ã¥³¤Ë½Ð¹ç¤¨¤ë¤«¥ï¥¯¥ï¥¯ÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡£
º£²ó¤Î´ë²è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃ´Åö¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¼¡¼º£²ó¤Î´ë²è¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡©
ÆüËÜÉ´²ßÅ¹¤Ç¿Íµ¤¤Î¤´ÅöÃÏ¿©ÉÊ¤ò¡¢¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëÇ¯´Ö¥³¥é¥Ü´ë²è¤Ç¤¹ ¡£µ¨Àá¤ä¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ¤òÄÌ¤¸¡¢1Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Ë¿´¤È¤¤á¤¯ÆÃÊÌ¤Ê½Ð¹ç¤¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤Î¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿³Ú¤·¤ß¡×¤òµá¤á¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹ ¡£
¡¼¡¼º£²ó¤Î´ë²è¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¤Ï¡©
Âè°ìÃÆ¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©²¬ºê»Ô¤ÎÏ·ÊÞ¡ÖóÐ²°Æ£¡×¤¬ºî¤ë¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤È¤í¤±¤ë¿©´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡Ö¤¿¤ÞóÐ¡×¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Î¤¿¤á¤ËÉÁ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡¢¤ªº×¤ê°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¤¹¤ß¤Ã¥³¤¿¤Á¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¡Ö¤¿¤ÞóÐ¡×¤¬¤¹¤Ã¤Ý¤êÆþ¤ë¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ê¥Ã¥×¥¶¥Ã¥¯¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤âÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¿¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥ß¥ì¡¼¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡×¤ä¡¢¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢º£²ó¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¡Ö¿©¤Ù¤ë¡¦»È¤¦¡¦½¸¤á¤ë¡×¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼ÆÉ¼Ô(¥æ¡¼¥¶¡¼)¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡©
ÆüËÜ¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤È¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤¹¤ß¤Ã¥³¤¿¤Á¤¬¤®¤å¤Ã¤È½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªº×¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ë¤®¤ä¤«¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤Û¤Ã¤È¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¤¼¤ÒÅ¹Æ¬¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¡Ö¤¹¤ß¤Ã¤³¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ö¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡¢¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡¢¤¿¤ì¤Ñ¤ó¤À¤Ê¤É¡¢1000¤òÄ¶¤¨¤ë100¡ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¡¢¤½¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤ä¥é¥¤¥»¥ó¥¹»ö¶È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡¢±ÇÁü¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¯¤¹¤Ã¤È¾Ð¤¨¤ë¥·¥å¡¼¥ë¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¤Êñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÍ¥¤·¤µ¤ò»ý¤Ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ò°ú¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜÉ´²ßÅ¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÎÉ´²ß¤ò¤ª¤â¤·¤í¤¯¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Î¿©ÉÊ¤ä»¨²ß¤òÈ¯·¡¤·¡¢Ä¾±ÄÅ¹ÊÞ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡Ö½ÐÄ¥ ÆüËÜÉ´²ßÅ¹¡×¤ÇÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¿©¤È»¨²ß¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡£º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¿·¤·¤¤ÀÚ¤ê¸ý¤Ç¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ³«È¯¤ä¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÅ¹ÊÞ±¿±Ä¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢¶ÈÂÖ¤òÄ¶¤¨¤¿¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤È¤Î¿·¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
