ÉÙÍµÁØ¤Î»ñ»ºËÉ±Ò¡ÄÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡Ö³¤³°»ñ»º´ÉÍý¡¿³¤³°°Ü½»¡×¤Î¼Â¾ð¡Ú¹ñºÝÊÛ¸î»Î¤¬²òÀâ¡Û
ÆüËÜ¤ÎGDP¤Ï¡¢2010Ç¯¤ËÃæ¹ñ¤ËÈ´¤«¤ì¡¢º£¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¤Î1/4¤ÈÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´Ö¤ËÅì¥¢¥¸¥¢¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¡¢ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤Ï¡¢³¤³°Åê»ñ¡¿»ñ»º´ÉÍý¡¿°Ü½»¤ò¹Í¤¨¤ëÉÙÍµÁØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÌµ±ï¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¡Ö¥Á¥ã¥¤¥Ê¥ê¥¹¥¯¤È»ñ»º´ÉÍý¡×¡ÖÆüËÜÍ»ö¤È³¤³°°Ü½»¡×¤Î2¤Ä¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢OWL Investments¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ó¥°¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¾®Êö¹§»ËÊÛ¸î»Î¤¬´Æ½¤¡¢OWL Investments¤¬¼¹É®¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¹á¹Á¤Ë»ñ»º¤òÃÖ¤¯¡×¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¡¼¤Î¤«¤¿¤Á
É®¼Ô¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¼¹É®¤·¤Æ¤¤¿µ»ö¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ãø½ñ¡ØÉÙÍµÁØ3.0¡¡ÆüËÜÃ¦½Ð¡ÙÅù¤Ç¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë³¤³°°Ü½»¡¿³èÍÑ¤ÎÉ¬¾¡¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ó¥¶¤ò¼èÆÀ¤·¤ä¤¹¤¯ÆüËÜ¿Í¤¬Êë¤é¤·¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¡¿¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ë½»¤ß¡¢»ñ»º´ÉÍý¤ò¹á¹Á¤Ç¹Ô¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î2¤Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¥¿¥¤¡¿¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ÎÄ¹´ü¥Ó¥¶¤ò»ý¤Á¡¢¥¿¥¤¡¿¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ëµï½»¤¹¤ë¡£¹á¹Á¤Î¶ä¹Ô¤Ë¸Ä¿Í¸ýºÂ¤ò³«Àß¤·¡¢¤½¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Ç»ñ»º´ÉÍý¤ò¤¹¤ë¡£
¢¥¿¥¤¡¿¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ÎÄ¹´ü¥Ó¥¶¤ò»ý¤Á¡¢¥¿¥¤¡¿¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ëµï½»¤¹¤ë¡£¼«Ê¬¤¬³ô¼ç¡¦¼èÄùÌò¤È¤·¤Æ¹á¹ÁË¡¿Í¤òÀßÎ©¤·¡¢¤½¤Î¹á¹ÁË¡¿ÍÌ¾µÁ¤Î¸ýºÂ¤ò¹á¹Á¤Î¶ä¹Ô¤Ë³«Àß¤¹¤ë¡£¹á¹ÁË¡¿ÍÌ¾µÁ¤Î¸ýºÂ¡¦¸Ä¿Í¤Î¸ýºÂ¤Ç¡¢»ñ»º´ÉÍý¤ò¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥Á¥ã¥¤¥Ê¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¹á¹Á¤Ç¤Î»ñ»º´ÉÍý¤Ï´í¸±¡£¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ÎÊý¤¬¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹á¹Á¤Ï¡¢Ãæ¹ñËÜÅÚ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤ÎÄøÅÙ¼«Í³¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡©
2020Ç¯6·î30Æü¸á¸å11»þ¤«¤é¹á¹Á¹ñ²È°ÂÁ´Ë¡¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¡¢¹á¹Á¤Î¼«Í³¤¬µ¬À©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¡¿ÆÃæÇÉ°Ê³°¤Î¸õÊä¤¬Áªµó¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤³¤È¤Ï»ö¼Â¾åÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¡¿¹á¹ÁÀ¯ÉÜ¤òÈãÈ½¤¹¤ë¸ÀÏÀ¤Ï»ö¼Â¾åÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î·ÐºÑ³èÆ°¡¢¤È¤¯¤Ë»ñ»º¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¹á¹Á¹ñ²È°ÂÁ´Ë¡¤ÎÀ©Äê¤ò½Ë¤¦Á¥¤¬¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¥Ï¡¼¥Ð¡¼¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¸÷·Ê¡¢2020Ç¯7·î1Æü¡¢É®¼Ô»£±Æ
¡Ö¹á¹Á¤Ë¤¢¤ëºâ»º¤¬¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ËË×¼ý¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¡×¤ò¹Í»¡
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡ÖÃæ¹ñËÜÅÚ¤Î»ÙÇÛ¤¬¶¯¤Þ¤ë¤È¡¢¹á¹Á¤Ë¤¢¤ëºâ»º¤òË×¼ý¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤·º£¸å¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë¹á¹Á»ÙÇÛ¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¶¯¸¢À¯¼£¤ÎÄøÅÙ¤¬Ãø¤·¤¯¹â¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢¹á¹Á¤Ë¤¢¤ëºâ»º¤òË×¼ý¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î»öÂÖ¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤¬ºâ»º¤òË×¼ý¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óË×¼ý¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÏÉÔÆ°»º¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢É®¼Ô¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¡¼¤Ï¹á¹Á¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Ë»ñ¶â¤òÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç¡¢ÉÔÆ°»º½êÍ¤Þ¤Ç¤Ï´«¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡Ö¹á¹Á¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤âÉõº¿¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤¬¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ÎÉõº¿¤Ï¡¢·ÐºÑÇËÃ¾¤·¤¿ºÝ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë»Üºö¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¤Î1946Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤à¤·¤í¡¢¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ÎÉõº¿¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¹á¹Á¤è¤êÆüËÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë³ÎÎ¨¤ÎÊý¤¬¹â¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤·¹á¹Á¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ÎÉõº¿¤ò¶²¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¹á¹Á¤Î¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ê¤É¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¹á¹Á³°¤Î³ô¼°¤Ê¤É¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤ª¤¯ÊýË¡¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¹á¹Á¤Ë¤Ï¡Öºâ»º¤¬¤Ê¤¤¡×¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ëü°ì¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¡á¹á¹ÁÀ¯ÉÜ¤¬Ë×¼ý¤·¤è¤¦¤Ë¤âº¤Æñ¤Ç¤¹¡£
ºâ»º¤ÎÃÖ¤¾ì½ê¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¹á¹Á¡×¡Ö¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡×¤òÈæ³Ó
¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤½¤â¤½¤â¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ë¤ÏÀ¯ÉÜ¤òÈãÈ½¤¹¤ë¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤Ï°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ÏÃæ¹ñ¤Î»ÙÇÛ²¼¤Ë¤Ê¤¤¤«¤é°ÂÁ´ÅÙ¤¬¹â¤¤¡¢¤À¤«¤é¹á¹Á¤è¤ê¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ë»ñ»º¤òÃÖ¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¤Ï½¢Ï«¥Ó¥¶¤ò»ý¤Ã¤Æ½»¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¸Ä¿Í¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ³«Àß¤Ï¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëË¡¿Í¤ÎÀßÎ©¤ÏÍÆ°×¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëË¡¿ÍÌ¾µÁ¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ò³«Àß¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¸ýºÂ³«Àß¤ÎÆñ°×ÅÙ¡¦¶âÍ»µ¡´Ø¤Î»È¤¤¾¡¼ê¡¦ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤Ë´ª°Æ¤·¤¿·ë²Ì¡¢»ñ»º¤òÃÖ¤¯¾ì½ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹á¹Á¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤Î¸½»þÅÀ¤Ç¤Î·ëÏÀ¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡Ä!?¡ÖÆüËÜÍ»ö¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¡×¤ò¹Í»¡
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ï¥Á¥ã¥¤¥Ê¥ê¥¹¥¯¤Î±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ö¤Î¤Ï¹á¹Á¤äÂæÏÑ¤È¤ÎÇ§¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î¡ÖÂæÏÑÍ»ö¤ÏÆüËÜÍ»ö¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×¤È¤ÎÈ¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤¬Ùæ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·ÆüËÜÍ»ö¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬ÁÛÄê¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ãæ¹ñ·³¤¬ÂæÏÑ¤Î¶á³¤¤Ç·³»ö±é½¬¤ò¹Ô¤¦¡£
¢¤³¤ÎÃæ¹ñ·³¤ËÂÐ¤·¤Æ²Æì¤«¤éÈô¤ÓÎ©¤Ã¤¿ÊÆ·³¤¬¹¶·â¤¹¤ë¡£
£Ãæ¹ñ·³¤¬²Æì¤ÎÊÆ·³´ðÃÏ¤ËÈ¿·â¤¹¤ë¡£
¤ÊÆ¹ñ¤ÏÆüËÜ¤Ø¤ÎÊ¼´ï¤Ê¤É¤Î»Ù±ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¤â¤Ã¤Ñ¤éÆüËÜ¤¬Ãæ¹ñ¤È¤Î´Ö¤ÇÁ´ÌÌÀïÁè¤ò¹Ô¤¦¡£
¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ì±´Ö¿Í¤ÎÈï³²¤âÉÔ²ÄÈò¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ÖÀïÁè¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤ËÆüËÜ¤òÃ¦½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼ÂºÝ¡¢¤¤¤Þ¤¹¤°¤Ë³¤³°°Ü½»¤¹¤ëÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢³¤³°¤ÎÄ¹´ü¥Ó¥¶¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ³¤³°¤Ë»ñ»º¤òÆ¨¤¬¤¹½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÉÙÍµÁØ¡¢ÆüËÜÍ»ö¤ò¤Ë¤é¤ó¤ÇÃ¦½Ð½àÈ÷¤¹¤ë¿Í¤â¡Ä!?
ÆüËÜ¤Ï·³»öÈñ¤³¤½À¤³¦Âè10°Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í°÷¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ãæ¹ñ¤ÎÊ¼°÷¤¬200Ëü¿Í°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë¤È¤³¤í¡¢ÆüËÜ¤Î¼«±ÒÂâ°÷¤ÏÌó23Ëü¿Í¤È10Ê¬¤Î1¤Ç¤¹¡£
¸½Âå¤ÎÀïÁè¤Ï¥Ï¥¤¥Æ¥¯ÀïÁè¤À¤·¡¢ÆüÃæ´Ö¤Î¾ì¹ç¤ÏÎ¦Â³¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¿Í°÷¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤ÎÎã¤ò¸«¤ë¤È¡¢¿Í°÷¡Ü¥í¡¼¥Æ¥¯Ê¼´ï¤Ç¥Ï¥¤¥Æ¥¯Ê¼´ï¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢²Æì¤«¤é¶å½£¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÄ¹¤¤³¤´ßÀþ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢ËÉ±Ò¤Ë¤¢¤¿¤ë¿Í°÷¤ÎÉÔÂ¤Ï¸²Ãø¤À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÅÀ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤ÎÂÐÎ©¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¿Í°÷ÉÔÂ¤òÊä¤¦¤¿¤á¤ÎÄ§Ê¼À©¤¬ÉÔ²ÄÈò¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Á°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¡¢É®¼Ô¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤¹¤°¤Ë³¤³°°Ü½»¤ÎÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢³¤³°¤ÎÄ¹´ü¥Ó¥¶¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ³¤³°¤Î¶ä¹Ô¤Ë»ñ»º¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£³¤³°¤ËÃ¦½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´í¸±¤òÈò¤±¤è¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤È³¤³°»ñ»º´ÉÍý¡¿°Ü½»¡¢¡Ö¶ËÏÀ¤Ç¤Ï¡Ä¡©¡×¤ÈÆ¬¤´¤Ê¤·¤ËÇÓ½ü¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂÐºö¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬ÂçÀÚ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¾®Êö ¹§»Ë
OWL Investments
¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ó¥°¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦ÊÛ¸î»Î