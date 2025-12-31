Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡ÖÀÐÀî¸©¤ÎÆ»¤Î±Ø¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡ÖÇ½ÅÐ¿©º×»Ô¾ì¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©¡Ú2025Ç¯Ä´ºº¡Û
¿·¤·¤¤Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë½àÈ÷¤Ç³èµ¤¤Å¤¯¤³¤Î»þ´ü¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿·Á¯¤Ê¿©ºà¤äÅß¸ÂÄê¤Î¥°¥ë¥á¤òµá¤á¤Æ¥É¥é¥¤¥Ö¤Ø½Ð¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È²á¤´¤¹ÆÃÊÌ¤ÊµÙÆü¤ò¤µ¤é¤ËºÌ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢Åß¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Î©¤Á´ó¤ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î17Æü¡¢Á´¹ñ20¡Á60Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤Æ»¤Î±Ø¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡ÖÀÐÀî¸©¤ÎÆ»¤Î±Ø¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú10°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
¢¨1·î1Æü¤ÏµÙ´ÛÆü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª½Ð¤«¤±¤ÎºÝ¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¿·Á¯¤Ê³¤¤Î¹¬¤¬ËÉÙ¤ËÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ªÅÚ»º¤«¤é¿©»ö¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿¹Åç¸©¡Ë¡¢¡ÖÉÍ¾Æ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ö¤ÇÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¾Æ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Þ¤¿¤¤¤¤¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿Ê¼¸Ë¸©¡Ë¡¢¡Ö²¹Àô¤äÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿»³¸ý¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¸½ºß¿ÌºÒ¤Î±Æ¶Á¤Ç±Ä¶ÈÆü¡¦±Ä¶È»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª½Ð¤«¤±¤ÎºÝ¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÆüËÜ³¤¤ÈÃªÅÄ¤ÎÄ¯¤á¤¬Èþ¤·¤¯¡¢¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ì¤Ð¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÇÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÉÙ»³¸©¡Ë¡¢¡Ö¤¦¤É¤ó¤ä¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ê¤É¤Î¥°¥ë¥á¤â³Ú¤·¤á¤Æ¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¤ËÎÉ¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿Ê¼¸Ë¸©¡Ë¡¢¡ÖÀ¤³¦ÇÀ¶È°ä»º¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿ÃªÅÄ¤Î·Ê´Ñ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢Åß¤ÎÀã·Ê¿§¤â¸¸ÁÛÅª¡£Ç¯»Ï¤ËË¬¤ì¤ë¤È¼«Á³¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤é¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:ºä¾å ·Ã)
2°Ì¡§Ç½ÅÐ¿©º×»Ô¾ì¡Ê¼·Èø»Ô¡Ë¡¿32É¼¼·Èø¹Á¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡ÖÇ½ÅÐ¿©º×»Ô¾ì¡×¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¤ÉÊ¡¦¤¤¤¤Ì£¡¦¤¤¤¤ÀÜ¶ø¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢Ç½ÅÐ¤Î¸·Áª¤µ¤ì¤¿Ì£¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤¿Âç·¿¤ÎÆ»¤Î±Ø¤Ç¤¹¡£¿·Á¯¤Êµû²ðÎà¤äÃÏ¸µ¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤òµá¤á¤ë¿Í¡¹¤Ç³èµ¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì¡¢ÉÍ¾Æ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç½Ü¤ÎÌ£³Ð¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£¼·ÈøÏÑ¤òË¾¤à¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È¶¦¤Ë¡¢Ç½ÅÐ¤ÎË¤«¤Ê¿©Ê¸²½¤òÂ¸Ê¬¤ËÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡§ÀéËçÅÄ¥Ý¥±¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯¡ÊÎØÅç»Ô¡Ë¡¿54É¼À¤³¦ÇÀ¶È°ä»º¡ÖÇòÊÆÀéËçÅÄ¡×¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¡ÖÀéËçÅÄ¥Ý¥±¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯¡×¤¬1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ»¤Î±Ø¤Ç¤ÏÀéËçÅÄ¤Ç¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿¤ªÊÆ¤ò»È¤Ã¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¤ä¡¢Ç½ÅÐ¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£Åß¤ÎÀä·Ê¤È¿©¤òÆ±»þ¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÅÀ¤¬¹â¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
