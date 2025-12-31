¡Ú2026Ç¯¡Û¶â±¿¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¡ÖÃù¤Þ¤ëºâÉÛ¡×¤ÎÆÃÄ§¤Ã¤Æ¡©
¶â±¿¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¡ÖÃù¤Þ¤ëºâÉÛ¡×¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¤ÏÅý·×³Ø¤òÍÑ¤¤¤¿Àê½Ñ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¿ôÈë½Ñ¤È¥«¥é¡¼¥»¥é¥Ô¡¼¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡Ö¿ôÈë¡õ¥«¥é¡¼¡×¤äÉ÷¿å¤Î»ëÅÀ¤«¤é²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¿ôÈë¡õ¥«¥é¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥«¥é¡¼¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤È±¿µ¤¤ò¤è¤¤Êý¸þ¤ØÆ³¤¯¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É÷¿å¤Ç¤âÀÖ¤Ïºâ±¿¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¿§¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³èÎÏ¤òÍ¿¤¨¤ë¿§¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡Ö2026Ç¯¤ÏÀÖ¤¤ºâÉÛ¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÀÖ¤¤ºâÉÛ¤Ë¤Ï¤ª¶â¤Î½Û´Ä¤òÂ¥¤¹ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼«Ê¬¤¬Ë¾¤à¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ª¶â¤¬½Û´Ä¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë²ñ¼Ò°÷¤Ê¤É¤ÇËè·î·è¤Þ¤Ã¤¿¶â³Û¤Î¼ýÆþ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸þ¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¿§¤ÇÁª¤Ö¤Ê¤é¡¢¹õ¤äÇ»¤¤ÎÐ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¹õ¤Ï¤ª¶â¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤Æ¼é¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¡¢ºâ»º¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¶¯¤¤¿§¤Ç¤¹¡£
Ç»¤¤ÎÐ¤ÏÀ®Ä¹¤äÈË±É¤ò¤¢¤é¤ï¤·¡¢¶â±¿¤¬°ÂÄê¤·¤ä¤¹¤¤¿§¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤ÏºâÉÛ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¿Í¤ä¡¢¾®¤µ¤ÊºâÉÛ¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºâÉÛ¤Ï¤ª¶â¤Î¤ª²È¡¢¤È¹Í¤¨¤ë¤ÈÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»ä¤¿¤Á¤¬À°¤Ã¤¿½»´Ä¶¤Ç²á¤´¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤ª¶â¤â¹¤¯¤ÆÀ°¤¨¤é¤ì¤¿¶õ´Ö¤ÎÊý¤¬µï¿´ÃÏ¤¬¤è¤¤¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥ì¥·¡¼¥È¤ò¤¿¤á¹þ¤Þ¤º¡¢À°Íý¤µ¤ì¡¢¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¡áÄ¹ºâÉÛ¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÍýÍ³¤«¤é¡¢¹õ¤«Ç»¤¤ÎÐ¤ÎÄ¹ºâÉÛ¤Ï¡ÖÃù¤Þ¤ëºâÉÛ¡×¤È¤·¤ÆÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
³Î¤«¤Ë²«¿§¤Ï¤ª¶â¤Î½ä¤ê¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¿§¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤ª¶â¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¤ª¶â¤¬ÄêÃå¤·¤Ë¤¯¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶â¿§¡Ê¥´¡¼¥ë¥É¡Ë¤ÏÉÙ¤äÀ®¸ù¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¹¤¬¡¢²«¿§¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¤ª¶â¤¬Æ°¤¯ÎÏ¤¬¶¯¤¤¤¿¤á¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÇÂç¤¤¯¤ª¶â¤òÆ°¤«¤¹¿Í¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·ø¼Â¤ËÃù¤á¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãã¤Ï¡¢°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë¿§¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ª¶â¤òÃù¤á¤ëÃßºâ±¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤ÏËü¿Í¤Ë¶â±¿¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤Î¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
Ê¸¡§ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
¶âÍ»µ¡´Ø¶ÐÌ³¤ò·Ð¤ÆFP¡ÊCFP¡¢1µéFPµ»Ç½»Î¡Ë¤ò¼èÆÀ¡£ÆÈÎ©·ÏFP¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¼ïÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥»¥ß¥Ê¡¼¹Ö»Õ¡¢¼¹É®³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤ä¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ª¶â¤Ê¤É¡¢¥«¥é¡¼¥»¥é¥Ô¡¼¤È¿ôÈë½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÆÀ°Õ¡£
(Ê¸:ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)
2026Ç¯¤Ï¡Ö1¡×¤ÎÇ¯¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¥«¥é¡¼¤ÏÀÖ¿ôÈë¡õ¥«¥é¡¼¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ï¡Ö1¡×¤ÎÇ¯¤È¤µ¤ì¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¥«¥é¡¼¤ÏÀÖ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¿ôÈë¡õ¥«¥é¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥«¥é¡¼¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤È±¿µ¤¤ò¤è¤¤Êý¸þ¤ØÆ³¤¯¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É÷¿å¤Ç¤âÀÖ¤Ïºâ±¿¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¿§¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³èÎÏ¤òÍ¿¤¨¤ë¿§¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡Ö2026Ç¯¤ÏÀÖ¤¤ºâÉÛ¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÄêÈÖ¤ÎÄ¹ºâÉÛ¡¢¹õ¤äÇ»¤¤ÎÐ¤Î¤ªºâÉÛ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡ÖÃù¤Þ¤ëºâÉÛ¡×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÄ¹ºâÉÛ¤¬¤è¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿§¤ÇÁª¤Ö¤Ê¤é¡¢¹õ¤äÇ»¤¤ÎÐ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¹õ¤Ï¤ª¶â¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤Æ¼é¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¡¢ºâ»º¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¶¯¤¤¿§¤Ç¤¹¡£
Ç»¤¤ÎÐ¤ÏÀ®Ä¹¤äÈË±É¤ò¤¢¤é¤ï¤·¡¢¶â±¿¤¬°ÂÄê¤·¤ä¤¹¤¤¿§¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤ÏºâÉÛ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¿Í¤ä¡¢¾®¤µ¤ÊºâÉÛ¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºâÉÛ¤Ï¤ª¶â¤Î¤ª²È¡¢¤È¹Í¤¨¤ë¤ÈÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»ä¤¿¤Á¤¬À°¤Ã¤¿½»´Ä¶¤Ç²á¤´¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤ª¶â¤â¹¤¯¤ÆÀ°¤¨¤é¤ì¤¿¶õ´Ö¤ÎÊý¤¬µï¿´ÃÏ¤¬¤è¤¤¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥ì¥·¡¼¥È¤ò¤¿¤á¹þ¤Þ¤º¡¢À°Íý¤µ¤ì¡¢¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¡áÄ¹ºâÉÛ¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÍýÍ³¤«¤é¡¢¹õ¤«Ç»¤¤ÎÐ¤ÎÄ¹ºâÉÛ¤Ï¡ÖÃù¤Þ¤ëºâÉÛ¡×¤È¤·¤ÆÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Î¤ªºâÉÛ¤Î¿§¤Î°ÕÌ£¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤ÎÄêÈÖ¤È¤·¤Æ¤è¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬²«¿§¤Ç¤¹¡£
³Î¤«¤Ë²«¿§¤Ï¤ª¶â¤Î½ä¤ê¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¿§¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤ª¶â¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¤ª¶â¤¬ÄêÃå¤·¤Ë¤¯¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶â¿§¡Ê¥´¡¼¥ë¥É¡Ë¤ÏÉÙ¤äÀ®¸ù¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¹¤¬¡¢²«¿§¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¤ª¶â¤¬Æ°¤¯ÎÏ¤¬¶¯¤¤¤¿¤á¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÇÂç¤¤¯¤ª¶â¤òÆ°¤«¤¹¿Í¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·ø¼Â¤ËÃù¤á¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãã¤Ï¡¢°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë¿§¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ª¶â¤òÃù¤á¤ëÃßºâ±¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤ÏËü¿Í¤Ë¶â±¿¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤Î¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
Ê¸¡§ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
¶âÍ»µ¡´Ø¶ÐÌ³¤ò·Ð¤ÆFP¡ÊCFP¡¢1µéFPµ»Ç½»Î¡Ë¤ò¼èÆÀ¡£ÆÈÎ©·ÏFP¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¼ïÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥»¥ß¥Ê¡¼¹Ö»Õ¡¢¼¹É®³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤ä¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ª¶â¤Ê¤É¡¢¥«¥é¡¼¥»¥é¥Ô¡¼¤È¿ôÈë½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÆÀ°Õ¡£
(Ê¸:ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)