Âè35²óÂîµå¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡¢ÍèÇ¯2·î¤Ë³¤¸ý¤Ç³«ºÅ¡½Ãæ¹ñ
µ¼Ô¤Ï30Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±ÀâÌÀ²ñ¤Ç¡¢Âè35²ó¹ñºÝÂîµåÏ¢ÌÁ¡¦¥¢¥¸¥¢ÂîµåÏ¢ÌÁ¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡ÊITTF-ATTU Asian Cup¡Ë¤¬2026Ç¯2·î4Æü¤«¤é8Æü¤Þ¤Ç³¤Æî¾Ê³¤¸ý»Ô¤Î¸Þ¸»²ÏÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¸¥¢ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÎÂîµå¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÎÂç²ñ¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ï¿¼¥»¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢²¦Á¿¶Ö¡ÊÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡Ë¤È²¦ÒØ碰¡Ê½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡Ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÍ¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤¬¡ÖÜ¿¾ë¡×¡Ê¥ä¥·¥Ä¤Î³¹¡Ë³¤¸ý¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÂç²ñ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï2026Ç¯1·î6Æü¤«¤éÀµ¼°¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Âç²ñ´ü´ÖÃæ¡¢³¤¸ý¤Ç¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¼Ô¤Ë¡Ö»Ô¤òµó¤²¤¿¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·ÆÃÅµ¡×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¸òÄÌ¡¢½ÉÇñ¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¡¢ÌÈÀÇ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢°û¿©¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ç¤ÎÀìÍÑ¤Î³ä°ú¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¶¥µ»²ñ¾ì¤«¤é³¹Á´ÂÎ¤Ø¤È¹¤¬¤ë¸°¤È¤Ê¤ê¡¢´ÑÀï¤Ë²Ã¤¨¤Æ³¤¸ý¤ò¤è¤ê¿¼¤¯³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
³¤¸ý»Ô´Ñ¸÷Ê¸²½¹ÅÅ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶É¤Î²¦²Ä¶ÉÄ¹¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï¡¢¹ñºÝ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Î³¤¸ý¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤È±Æ¶ÁÎÏ¤ò¿·¤¿¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÀ¤³¦¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç³èµ¤¤ËËþ¤Á¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¿·¤·¤¤³¤¸ý¤òÈäÏª¤¹¤ëÀä¹¥¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë