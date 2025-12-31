¡Ö¿Í¤ò»¦¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ä¤¹»Ò¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤ÎÌÜ¤¬ÉÝ¤¤»þ¤¬¤¢¤ë¡ª¡©¡§¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼
¡Ö¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡×¡ÊËè½µ¿åÍËÌë11»þ6Ê¬¡Ë12·î30Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¡Öº£Ç¯¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òº£Ç¯¤Î¤¦¤Á¤ËÁ´ÉôÅÇ¤½Ð¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹SP¡×¡£Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò(¥ª¥¢¥·¥º)¡¢¼ãÄÐÀé²Æ¡¢Ê¡ÅÄËãµ®(3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó)¡¢¥¤¥ï¥¯¥é(³¿Äâ)¡¢½ÂÃ«Æäºé¡¢¤¢¤Î¡¢¤ä¤¹»Ò¡¢Ê¡Î±¸÷ÈÁ¤¬¡¢2025Ç¯ºÇ¸å¤ÎËÜ²»¤òÅÇ¤½Ð¤¹¡ª
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¿Í¤ò»¦¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ä¤¹»Ò¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤ÎÌÜ¤¬ÉÝ¤¤»þ¤¬¤¢¤ë¡ª¡©
2025Ç¯ºÇ¸å¤Ï¡¢¼ãÎÓ¤â¡Ö¤³¤Î6¿Í¤Î»þÂå¡×¤È¤¤¤¦¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Î¿·´ë²è2ËÜÎ©¤Æ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ï¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¥®¥ê¥®¥ê¤Ç°û¤ß¹þ¤ó¤À¸ÀÍÕ¤òÈ¯É½¤·À®Ê©¤µ¤»¤ë¡Öº£Ç¯°û¤ß¹þ¤ó¤À¸ÀÍÕÈ¯É½²ñ¡×¡£
¸µAKB48¤Ç¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤Î³èÌö¤âÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤Ê¡Î±¸÷ÈÁ¡£¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡Ê°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¡Ë¡¢¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¡¢ÎëÌÚÂó¡Ê¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¡Ë¤Ê¤ÉÇ¯¾å·Ý¿Í¤ÎÍ§¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢Îø°¦ÂÐ¾Ý¤â¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÊ¡Î±¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤½¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢Î®¤ì¤ò²õ¤·¤½¤¦¤Ç°û¤ß¹þ¤ó¤À°ì¸À¤Ï¡¢¡Ö¼ã¤¤¥¤¥±¥á¥ó¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡£
YouTube¤Ç¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ë¿¨¤ì¤¿»þ¤â¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡Ö¤³¤ó¤Ê»ö¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤¦¤»¼ã¤¤¥¤¥±¥á¥ó¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¤ó¤À¤í¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡Ä
¼ã¤¤¥¤¥±¥á¥ó¤È¡ÖÉÕ¤¹ç¤¨¤ë¤Ê¤éÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈËÜ²»¤¬ÇúÈ¯¡ª¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿È¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤«¤é¡Ö¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Åª¤Ë¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Ê¡Î±¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î»ëÄ°¼Ô¤ÎÌó96¡ó¤ÏÃËÀ¡£¡Ö·ë¶É¡¢¤ª¶â¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ð¤«¤ê¤À¤«¤é¡×¤È¥ê¥¢¥ë¤Ê»ö¾ð¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢Ê¡ÅÄ¤«¤é¡Ö°û¤ß¹þ¤á¤è¡¢º£¤Î¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¡ª
Àä·Ê¥í¥±¤Ç¡¢·Ý¿Í¤¬2¤ÄÊÂ¤ó¤ÀÂç¤¤Ê»³¤ò¡Ö¤¤ì¤¤¤Ê¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤ÈÎã¤¨¤Æ¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤¿»þ¡¢¶õ¤Ë¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¤è¤¦¤Ê±À¤ò¸«¤Ä¤±¤¿½ÂÃ«¤¬°û¤ß¹þ¤ó¤À¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤Ë¤â¤ª¶»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Î¼«Ê¬¤Ê¤é¡Ö¾Ð¤¤¤Û¤·¤µ¤Ë·ì´ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤¬¡¢29ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ï¡¢²¼¥Í¥¿¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶¼«Ê¬¤«¤é¸À¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¼«À©¿´¤¬Æ¯¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¸À¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¿¶¤é¤ì¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¡¢Åá¤ò¸¦¤¤¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ºÇ¶á¤Î½ÂÃ«¤Î»ÑÀª¤Ë¡¢¼ãÎÓ¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Í¡×¤È´¶¿´¡ª
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥ï¥¯¥é¡¢¤ä¤¹»Ò¤â»²²Ã¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ÎÇº¤ß¤À¤Ã¤¿¤é»ä¤¬°ìÈÖÅú¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ßÁêÃÌ¤ò¼«¤é½ñ¤¼«¤é²ò·è¤¹¤ë¡Ö¼«ºî¼«±é Çº¤ßÁêÃÌ¡×¡£
´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿¦¾ìÎø°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÁêÃÌ¡£
¥¤¥ï¥¯¥é¤¬¡Ö»ä¤â¿¦¾ì¤ÇÆ±´ü¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¿»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¼ê¤òµó¤²¤ë¤È¡¢°ìÆ±¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÎÉ½¾ð¡£
Æ±´ü¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢¼þ°Ï¤«¤é¡Öµ¤»ý¤Á°¤¤¡×¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤ËÌµÍý¤ä¤ï¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¤¥ï¥¯¥é¤Ï¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¥À¥µ¤¤Îø°¦¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´¤¯µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤È°ìÅáÎ¾ÃÇ¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬ÍýÍ³¤ÇÊÌ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£ÊÌ¤ÎÍýÍ³¤ÇÊÌ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡Ö»Å»ö¤¬°ìÈÖÂç»ö¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢¸À¤¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤âÁ´¤¯¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Ùæ¤á¤ËÙæ¤á¤Æ¡Ä¡×¤ÈÊÌ¤ì¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¡¢°ìÆ±Çú¾Ð¡ª
ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ëºÝ¡¢¤µ¤ó¤Þ¤ÎÌÜ¤¬ÉÝ¤¤»þ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤±¤ë¤«¤Ê¡Á¡×¤È¤ä¤¹»Ò¤¬¼ê¤òµó¤²¤ë¡£
¤ä¤¹»Ò¤â¡Ö¿Í¤ò»¦¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Û¤É¡¢¤µ¤ó¤Þ¤ÎÌÜ¤¬ÉÝ¤¤»þ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£³Ú²°°§»¢¤ÎºÝ¡¢¡ÖÍê¤ó¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤¿»þ¤Ï¡¢¡Ö¥®¥é¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¡×¤È¤ä¤¹»Ò¡£´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿¤âÉâ¤«¤Ð¤º¥Õ¥é¤ì¤¿¤éº¤¤ë»þ¤Ï¡¢¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÌÜ¤ò¹ç¤ï¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¡£
Âçµ×ÊÝ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤â¡ÖÍê¤ó¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢½ÂÃ«¡¢¥¤¥ï¥¯¥é¤â¡ÖÍê¤ó¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö°§»¢¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤È¡£Âç¸æ½ê¤À¤í¤¦¤ÈÃ¯¤À¤í¤¦¤È°§»¢¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª°ìÆ±¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤¹¤´¤¤¤Ê¡ª¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È°ì´Ó¤·¤Æ¤ë¤è¤Í¡×¤È´¶¿´¡ª
¤³¤ÎÂ¾¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ï¥Í¥Ã¥È¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤ÊÀµÄ¾¤¹¤®¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈËÜ²»¤ò¡£Ê¡ÅÄ¤Ï¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ÇÀÚ¼Â¤ÊÇº¤ß¤¬!? ¼ãÄÐ¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤«¤é¡Ö¥Þ¥Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤º¤Ã¤È¥Æ¥ì¥Ó½Ð¤Æ¤ë¤Î¤Ë¸å¤í¤ÎÀÊ¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ºÝ¤Ë°û¤ß¹þ¤ó¤À°ì¸À¤Ë°ìÆ±´¶Ã²¡£Âçµ×ÊÝ¤Ï¡¢»Å»ö¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤»þ¤Î°Õ³°¤ÊÂÐ½èË¡¤ò¹ðÇò¡£¼ãÎÓ¤Ï¥é¥¸¥ª¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÍè¤¿DM¤ËÊª¿½¤¹¡ª¡© Â³¤¤Ï¡ÖTVer¡×¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡ª ¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¤â¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡ª
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¿Í¤ò»¦¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ä¤¹»Ò¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤ÎÌÜ¤¬ÉÝ¤¤»þ¤¬¤¢¤ë¡ª¡©
Ê¡Î±¸÷ÈÁ¡Ö¼ã¤¤¥¤¥±¥á¥ó¤â¹¥¤¡×
2025Ç¯ºÇ¸å¤Ï¡¢¼ãÎÓ¤â¡Ö¤³¤Î6¿Í¤Î»þÂå¡×¤È¤¤¤¦¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Î¿·´ë²è2ËÜÎ©¤Æ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ï¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¥®¥ê¥®¥ê¤Ç°û¤ß¹þ¤ó¤À¸ÀÍÕ¤òÈ¯É½¤·À®Ê©¤µ¤»¤ë¡Öº£Ç¯°û¤ß¹þ¤ó¤À¸ÀÍÕÈ¯É½²ñ¡×¡£
¤½¤ó¤ÊÊ¡Î±¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤½¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢Î®¤ì¤ò²õ¤·¤½¤¦¤Ç°û¤ß¹þ¤ó¤À°ì¸À¤Ï¡¢¡Ö¼ã¤¤¥¤¥±¥á¥ó¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡£
YouTube¤Ç¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ë¿¨¤ì¤¿»þ¤â¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡Ö¤³¤ó¤Ê»ö¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤¦¤»¼ã¤¤¥¤¥±¥á¥ó¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¤ó¤À¤í¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡Ä
¼ã¤¤¥¤¥±¥á¥ó¤È¡ÖÉÕ¤¹ç¤¨¤ë¤Ê¤éÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈËÜ²»¤¬ÇúÈ¯¡ª¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿È¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤«¤é¡Ö¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Åª¤Ë¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Ê¡Î±¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î»ëÄ°¼Ô¤ÎÌó96¡ó¤ÏÃËÀ¡£¡Ö·ë¶É¡¢¤ª¶â¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ð¤«¤ê¤À¤«¤é¡×¤È¥ê¥¢¥ë¤Ê»ö¾ð¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢Ê¡ÅÄ¤«¤é¡Ö°û¤ß¹þ¤á¤è¡¢º£¤Î¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¡ª
½ÂÃ«Æäºé¡¢²¼¥Í¥¿¤òÉõ°õ¡ª¡©
Àä·Ê¥í¥±¤Ç¡¢·Ý¿Í¤¬2¤ÄÊÂ¤ó¤ÀÂç¤¤Ê»³¤ò¡Ö¤¤ì¤¤¤Ê¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤ÈÎã¤¨¤Æ¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤¿»þ¡¢¶õ¤Ë¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¤è¤¦¤Ê±À¤ò¸«¤Ä¤±¤¿½ÂÃ«¤¬°û¤ß¹þ¤ó¤À¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤Ë¤â¤ª¶»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Î¼«Ê¬¤Ê¤é¡Ö¾Ð¤¤¤Û¤·¤µ¤Ë·ì´ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤¬¡¢29ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ï¡¢²¼¥Í¥¿¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶¼«Ê¬¤«¤é¸À¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¼«À©¿´¤¬Æ¯¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¸À¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¿¶¤é¤ì¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¡¢Åá¤ò¸¦¤¤¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ºÇ¶á¤Î½ÂÃ«¤Î»ÑÀª¤Ë¡¢¼ãÎÓ¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Í¡×¤È´¶¿´¡ª
³¿Äâ¡¦¥¤¥ï¥¯¥é¡¢Ùæ¤á¤ËÙæ¤á¤ÆÇË¶É¡ª¡©
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥ï¥¯¥é¡¢¤ä¤¹»Ò¤â»²²Ã¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ÎÇº¤ß¤À¤Ã¤¿¤é»ä¤¬°ìÈÖÅú¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ßÁêÃÌ¤ò¼«¤é½ñ¤¼«¤é²ò·è¤¹¤ë¡Ö¼«ºî¼«±é Çº¤ßÁêÃÌ¡×¡£
´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿¦¾ìÎø°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÁêÃÌ¡£
¥¤¥ï¥¯¥é¤¬¡Ö»ä¤â¿¦¾ì¤ÇÆ±´ü¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¿»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¼ê¤òµó¤²¤ë¤È¡¢°ìÆ±¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÎÉ½¾ð¡£
Æ±´ü¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢¼þ°Ï¤«¤é¡Öµ¤»ý¤Á°¤¤¡×¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤ËÌµÍý¤ä¤ï¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¤¥ï¥¯¥é¤Ï¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¥À¥µ¤¤Îø°¦¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´¤¯µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤È°ìÅáÎ¾ÃÇ¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬ÍýÍ³¤ÇÊÌ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£ÊÌ¤ÎÍýÍ³¤ÇÊÌ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡Ö»Å»ö¤¬°ìÈÖÂç»ö¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢¸À¤¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤âÁ´¤¯¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Ùæ¤á¤ËÙæ¤á¤Æ¡Ä¡×¤ÈÊÌ¤ì¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¡¢°ìÆ±Çú¾Ð¡ª
¤µ¤ó¤Þ¤ÎÌÜ¤¬ÉÝ¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡ª¡©
ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ëºÝ¡¢¤µ¤ó¤Þ¤ÎÌÜ¤¬ÉÝ¤¤»þ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤±¤ë¤«¤Ê¡Á¡×¤È¤ä¤¹»Ò¤¬¼ê¤òµó¤²¤ë¡£
¤ä¤¹»Ò¤â¡Ö¿Í¤ò»¦¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Û¤É¡¢¤µ¤ó¤Þ¤ÎÌÜ¤¬ÉÝ¤¤»þ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£³Ú²°°§»¢¤ÎºÝ¡¢¡ÖÍê¤ó¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤¿»þ¤Ï¡¢¡Ö¥®¥é¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¡×¤È¤ä¤¹»Ò¡£´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿¤âÉâ¤«¤Ð¤º¥Õ¥é¤ì¤¿¤éº¤¤ë»þ¤Ï¡¢¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÌÜ¤ò¹ç¤ï¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¡£
Âçµ×ÊÝ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤â¡ÖÍê¤ó¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢½ÂÃ«¡¢¥¤¥ï¥¯¥é¤â¡ÖÍê¤ó¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö°§»¢¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤È¡£Âç¸æ½ê¤À¤í¤¦¤ÈÃ¯¤À¤í¤¦¤È°§»¢¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª°ìÆ±¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤¹¤´¤¤¤Ê¡ª¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È°ì´Ó¤·¤Æ¤ë¤è¤Í¡×¤È´¶¿´¡ª
¤³¤ÎÂ¾¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ï¥Í¥Ã¥È¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤ÊÀµÄ¾¤¹¤®¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈËÜ²»¤ò¡£Ê¡ÅÄ¤Ï¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ÇÀÚ¼Â¤ÊÇº¤ß¤¬!? ¼ãÄÐ¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤«¤é¡Ö¥Þ¥Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤º¤Ã¤È¥Æ¥ì¥Ó½Ð¤Æ¤ë¤Î¤Ë¸å¤í¤ÎÀÊ¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ºÝ¤Ë°û¤ß¹þ¤ó¤À°ì¸À¤Ë°ìÆ±´¶Ã²¡£Âçµ×ÊÝ¤Ï¡¢»Å»ö¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤»þ¤Î°Õ³°¤ÊÂÐ½èË¡¤ò¹ðÇò¡£¼ãÎÓ¤Ï¥é¥¸¥ª¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÍè¤¿DM¤ËÊª¿½¤¹¡ª¡© Â³¤¤Ï¡ÖTVer¡×¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡ª ¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¤â¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡ª