38ºÐ¼é¸î¿À¤¬·ÀÌó¹¹¿·¡ÖËÍ¤é¤¬½ÐÍè¤ë»ö¤Ï¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÀï¤¦Â¾¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¹ÃÉÜ¤Ç13Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ
¡¡¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤Ï12·î31Æü¡¢GK²ÏÅÄ¹¸Ê¼¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡1987Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î38ºÐ¡£¹ÃÉÜ¤Ë¤Ï2013Ç¯¤Ë¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤«¤é¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤·¤Æ£±¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¡¢15Ç¯¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤ÇºÆ²ÃÆþ¡£Íâ16Ç¯¤«¤é¡Ö£±ÈÖ¡×¤òÇØÉé¤¦¡£
¡¡25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï32»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿²ÏÅÄ¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤âÇ®¤¤¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤â¹ÃÉÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖËÍ¤é¤¬½ÐÍè¤ë»ö¤Ï¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÀï¤¦Â¾¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Æ¥é¥ó¼é¸î¿À¤Ï·òºß¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÆü¸þºä¤äÇµÌÚºä¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢²Ã¸î°¡°Í¤é¹ë²Ú¥¿¥ì¥ó¥È¿Ø¤¬Íè¾ì¡¢J¥ê¡¼¥°¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤ë¥²¥¹¥È¤òÆÃ½¸
¡¡1987Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î38ºÐ¡£¹ÃÉÜ¤Ë¤Ï2013Ç¯¤Ë¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤«¤é¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤·¤Æ£±¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¡¢15Ç¯¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤ÇºÆ²ÃÆþ¡£Íâ16Ç¯¤«¤é¡Ö£±ÈÖ¡×¤òÇØÉé¤¦¡£
¡¡25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï32»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿²ÏÅÄ¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤âÇ®¤¤¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤â¹ÃÉÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖËÍ¤é¤¬½ÐÍè¤ë»ö¤Ï¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÀï¤¦Â¾¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Æ¥é¥ó¼é¸î¿À¤Ï·òºß¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÆü¸þºä¤äÇµÌÚºä¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢²Ã¸î°¡°Í¤é¹ë²Ú¥¿¥ì¥ó¥È¿Ø¤¬Íè¾ì¡¢J¥ê¡¼¥°¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤ë¥²¥¹¥È¤òÆÃ½¸