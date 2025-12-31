¡Ö»Ë¼Â¤ÎÊý¤¬ÌÌÇò¤¤¡×Ä¾ÌÚ¾Þºî²È¡¦±Ê°æ¼ÓÌí»Ò¤µ¤ó¤¬¹Ö±é ¡ÖÀÅ²¬¤Ï»ËÀ×¤À¤é¤±¡×¤ÈÌ¥ÎÏ¸ì¤ë
ÉÍ¾¾»Ô¤Ç12·î15Æü¡¢¡ØÌÚÈÔÄ®¡Ê¤³¤Ó¤¡¦¤Á¤ç¤¦¡Ë¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á¡Ù¤ÇÄ¾ÌÚ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ºî²È¤Î±Ê°æ¼ÓÌí»Ò¡Ê¤Ê¤¬¤¤¡¦¤µ¤ä¤³¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤¬¼¹É®¤·¤¿ËÜ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¹Ö±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö»Ë¼Â¤ÎÊý¤¬ÌÌÇò¤¤¡×Ä¾ÌÚ¾Þºî²È¡¦±Ê°æ¼ÓÌí»Ò¤µ¤ó¤¬¹Ö±é ¡ÖÀÅ²¬¤Ï»ËÀ×¤À¤é¤±¡×¤ÈÌ¥ÎÏ¸ì¤ë
¡ÖÀÅ²¬¿·Ê¹¼Ò¡¦ÀÅ²¬ÊüÁ÷21À¤µª¶æ³ÚÉô¡×¤ÎÄêÎã²ñ¤Ç¹Ö±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅçÅÄ»Ô½Ð¿È¤ÎÄ¾ÌÚ¾Þºî²È¡¦±Ê°æ¼ÓÌí»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
±Ê°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¸©Æâ¤ò¼èºà¤·¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Îò»Ë¾®Àâ²È¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÄ¾ÌÚ¾Þºî²È ±Ê°æ¼ÓÌí»Ò¤µ¤ó¡ä¡Ö»Ë¼Â¤ÎÊý¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£¤³¤³¤Ë»ñÎÁ¤¬Ìµ¤¤¡Ø¤¹¤´Ö¡Ù¤òÃµ¤¹¤³¤È¡¢¡Ø¤³¤³¤ÏÍ·¤Ù¤ë¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢±Ê°æ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀÅ²¬¤Ï¤¢¤Á¤³¤ÁÊâ¤¯¤È»ËÀ×¤À¤é¤±¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
