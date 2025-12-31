¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¡¢º£²ÆÇ¼¼Ö¤µ¤ì¤¿640Ëü±ß¡È¿ÍÀ¸½é°¦¼Ö¡í¤ò¾Ò²ð¡¡Æ±¼ÖÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ë¸ÀµÚ¡ÖËÍ¤Ï°¦ÃÎ½Ð¿È¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙ¤Ï¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¥Ñ¥ó¥µ¡¼¤Î¸þ°æ·Å¡Ê40¡Ë¤¬¡¢31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØOCEANS¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£¼«¿È¤Î°¦¼Ö¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡É¸þ°æ¹ØÆþ¥â¥Ç¥ë¡É¤È¥°¥ì¡¼¥É°ã¤¤¡Ä¾åÉÊ¤«¤Ä¹âµé´¶¤¿¤À¤è¤¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î¥ì¥¯¥µ¥¹¡ØLBX¡Ù¡ÈElegant¡ÉÆâ³°ÁõÁ´Éô¸«¤»
¡¡¸þ°æ¤Ï¡¢24Ç¯12·î¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤ÎÄ¹ÅÄ¾±Ê¿¡Ê45¡Ë¤È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¸þ°æÄ¹ÅÄ¤Î¤¯¤ë¤Þ²¹Àô¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¤Ç¡È¿ÍÀ¸½é°¦¼Ö¡É¤È¤Ê¤ë¥ì¥¯¥µ¥¹¡ØLBX Besporke Build¡Ù¤ò640Ëü±ß¤Ç¹ØÆþ¡£25Ç¯7·î¤ËÇ¼¼Ö¤ÎÍÍ»Ò¤òÆ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤µ¤ó¤¬OCEANS¤Î¼ÖÏ¢ºÜ¤ËÅÐ¾ì¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤ÆÇã¤Ã¤¿¼Ö¡Ö¥ì¥¯¥µ¥¹ LBX ¥Ó¥¹¥Ý¡¼¥¯¥Ó¥ë¥É¡×¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡£¡ÖYouTube»£±Æ¤Ç¥ì¥¯¥µ¥¹¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤Ë»î¾è¤·¤¿¤³¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡£±¿Å¾¤·¤ä¤¹¤¤¤·¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤·¡¢¤³¤ì¤«¤â¤Ê¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤Ï°¦ÃÎ½Ð¿È¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙ¤Ï¥È¥è¥¿¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¸Î¶¿³¨¤Î»×¤¤¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¤¢¤ï¤»¤ÆÆ°²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Î¹õ¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¤Î¹õ¡¢ÆâÁõ¤ÎÇò¤¬¤³¤À¤ï¤ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
