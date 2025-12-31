2»ù¤ÎÊì¡¦½ÅÀîçýÌï¡Ê21¡Ë¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¡È½é¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¡É¤ò¸ø³« ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²È¤òÇã¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á
¡¡2025Ç¯2·î¤ËÎ¥º§¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Î¥â¥Ç¥ë¡¦½ÅÀîçýÌï¡Ê21¡Ë¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÊë¤é¤¹¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û½ÅÀîçýÌï¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¹¡¹¤È¤·¤¿¡È½é¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¡É
¡¡½ÅÀî¤Ï2020Ç¯6·î¡¢16ºÐ¤Î»þ¤ËÎø°¦ÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤Þ¤¨¤À¤·¤å¤ó¡Ê23¡Ë¤È·ëº§¡£¤³¤ÎÇ¯¤Î7·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ë½÷¤Î»Ò¡¢2022Ç¯11·î¤ËÂè2»Ò¤È¤Ê¤ëÃË¤Î»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2025Ç¯2·î¤ËÎ¥º§¤òÈ¯É½¡£¤Þ¤¨¤À¤Ï¥Û¥¹¥È¤ËÅ¾¿È¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡6·î11Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¶á¶·Êó¹ð¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë»Ò°é¤Æ¤Ï1¿Í¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢Î¥º§¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤«¤é¤Þ¤¨¤À¤È¤Ï²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î¥º§Á°¤Ë¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¼«Âð¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿½ÅÀî¡£2025Ç¯12·î26Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Instagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤¬´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
½ÅÀîçýÌï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÊë¤é¤¹¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤ò¸ø³«
¡¡30Æü¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Âç¤¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°»Ñ¤ä¡¢ÀöÌÌÂæ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡¢¡ÖÁ°¤Î²È¤ÏÇä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¼ã¤¯¤·¤Æ2²ó¤â²È¤òÇã¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ÎÁ°½»¤ó¤Ç¤¿¤ª²È¤Ï¡¢¿·ÃÛ¸Í·ú¤Æ¤ÎÄÂÂß¤Ç¤·¤¿¡ª½é¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¼«Âð¤Ç¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë