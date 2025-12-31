°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢²ÖÊÁ¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¥É¥ì¥¹¤ÇÈþËÆÊü¤Ä¡¡6Ç¯¤Ö¤ê¹ÈÇò»Ê²ñ¤Ç´¶¤¸¤¿ÊÑ²½¡Ö¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¡Ä¡×
Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù(12·î31Æü19:20¡Á23:45 ¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê)¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë°½À¥¤Ï¤ë¤«¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ë»²²Ã¤·¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ë»²²Ã¤·¤¿°½À¥¤Ï¤ë¤«
º£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¹ÈÇò¤Î»Ê²ñ¤Ï2013Ç¯(Âè64²ó)¡¢2015Ç¯(Âè66²ó)¡¢2019Ç¯(Âè70²ó)¤ËÂ³¤¡¢º£²ó¤¬6Ç¯¤Ö¤ê¡¢4²óÌÜ¤È¤Ê¤ë°½À¥¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê²ÖÊÁ¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ë»²²Ã¡£¼èºà²ñ¤Ç¤Ï¾Ð´é¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö6Ç¯Á°¤È¤Ï»Ê²ñ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬ÂÔµ¡¤¹¤ë¾ì½ê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡Ø¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤¤¤í¤¤¤í»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤Æ¡×¤ÈÊÑ²½¤ò¼Â´¶¡£¡ÖÁ°¤è¤ê¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Ö¤ó¡¢Ê¬¤«¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ï¤Þ¤ê¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤â¤·¤Æ¡Ä¡Ä¤À¤«¤é¡¢¤¤¤¤Í¾Íµ¤È¶ÛÄ¥´¶¤Ç¡¢¤¤¤¤¶ñ¹ç¤Ç¤¹!¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ë»²²Ã¤·¤¿°½À¥¤Ï¤ë¤«
º£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö6Ç¯Á°¤È¤Ï»Ê²ñ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬ÂÔµ¡¤¹¤ë¾ì½ê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡Ø¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤¤¤í¤¤¤í»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤Æ¡×¤ÈÊÑ²½¤ò¼Â´¶¡£¡ÖÁ°¤è¤ê¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Ö¤ó¡¢Ê¬¤«¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ï¤Þ¤ê¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤â¤·¤Æ¡Ä¡Ä¤À¤«¤é¡¢¤¤¤¤Í¾Íµ¤È¶ÛÄ¥´¶¤Ç¡¢¤¤¤¤¶ñ¹ç¤Ç¤¹!¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£