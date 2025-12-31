12·î31ÆüÂç¤ß¤½¤«¡¡Ç¯±Û¤·¤½¤ÐÈÎÇä¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦¡¡¼¯»ùÅç»Ô
¤¤ç¤¦31Æü¤ÏÂç¤ß¤½¤«¡£¼¯»ùÅç»Ô¤Î°û¿©Å¹¤Ç¤Ï¡¢Ä«¤«¤é¡¢Ç¯±Û¤·¤½¤Ð¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¡¢Çã¤¤µá¤á¤ë¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¯»ùÅç»Ô¤Î°û¿©Å¹¡Ö¤Õ¤¯Ê¡¡¦¹ÓÅÄËÜÅ¹¡×¤Ç¤¹¡£
31Æü¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î³«Å¹»þ´Ö¤ò¤ª¤è¤½3»þ´ÖÁá¤á¤Æ¸áÁ°8»þ¤«¤éÅ¹¤Î³°¤Î²¾Àß¤Î¥Æ¥ó¥È¤ÇÇ¯±Û¤·¤½¤ÐÈÎÇä¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Ä«Áá¤¯¤«¤éË¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÏºÙ¤¯Ä¹¤¤ÌÍ¤ÇÄ¹¼÷¤ä²ÈÂ²±ßËþ¤ò´ê¤ª¤¦¤ÈÀÐ±±¤Ç¤Ò¤«¤ì¤¿¤½¤Ð¤òÇã¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¹ØÆþµÒ¡Ë¡ÖÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¤òÇã¤ª¤¦¤È¡¢ÁÄÊì¤Ë¡× ¡ÖËèÇ¯¤³¤Î»þ´ü¤ËÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¤òÇã¤Ã¤Æ¡ÊÁÄÊì¤Ë¡ËÅÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡× Q.ÍèÇ¯¤Ï¤É¤ó¤ÊÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡© ¡Ö¡ÊÍèÇ¯¤Ï¡Ë·ò¹¯Âè°ì¤ÇÉ÷¼Ù¤ò¤Ò¤«¤Ê¤¤Ç¯¤Ë¡×
¤³¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï¡¢31Æü¤À¤±¤Ç1Ëü2000¿©¤òÈÎÇä¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢Í½Ìó¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
