ÂÎÃæ¤Ë°­±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¡É»õ¼þÉÂ¶Ý¡É¤È»éËÃ´Î¤Î°Õ³°¤Ê´Ø·¸À­¤È¤Ï¡ª¡©¡Ú¿·»éËÃ´Î Âå¼ÕÉü³è¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡Û

»õ¼þÉÂ¶Ý¤¬Âå¼Õ¤ò¼ÙËâ¤·¤Æ¤¤¤ë
»õ¼þÉÂ¶Ý¤¬¸¶°ø¤Ç»éËÃ´Î¤¬°²½¤¹¤ë
»õ¼þÉÂ¤¬¿Ê¤à¤È¡¢´ÎÂ¡¤Ë»éËÃ¤¬¤Ä¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»õ¼þÉÂ¤È»éËÃ´Î¡¢°ì¸«Ìµ´Ø·¸¤Ë»×¤¨¤ë¤³¤Î2¤Ä¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬¡Ö±ê¾ÉÀ¥µ¥¤¥È¥«¥¤¥ó¡×¤È¤è¤Ð¤ì¤ëÊª¼Á¤Ç¤¹¡£
»õ¼þÉÂ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»õ·Ô¤Î±ê¾ÉÁÈ¿¥¤«¤é±ê¾ÉÀ¥µ¥¤¥È¥«¥¤¥ó¤È¤¤¤¦¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬»ºÀ¸¤µ¤ì¡¢»õ¼þÉÂ¶Ý¤ä¤½¤ì¤é¤¬¤â¤¿¤é¤¹ÆÇÁÇ¤È¤È¤â¤Ë»õ·Ô¤ÎÌÓºÙ·ì´ÉÆâ¤ËÆþ¤ê¡¢Á´¿È¤Ø¤È¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î±ê¾ÉÀ¥µ¥¤¥È¥«¥¤¥ó¤¬¡Ö¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¡×¤ÎÆ¯¤¤òË¸¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¹¤¤Â¡¤«¤éÊ¬Èç¤µ¤ì¤ë¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤Ë¤Ï¡¢¿©¸å¤ËÁý²Ã¤·¤¿·ìÃæ¤Î¥Ö¥É¥¦Åü¤ò´ÎÂ¡¤ä¶ÚÆù¤Ë¤È¤ê¹þ¤Þ¤»¡¢·ìÅüÃÍ¤ò²¼¤²¤ë¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤ÎÆ¯¤¤¬¼å¤Þ¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ÎÂ¡¤Ø¥Ö¥É¥¦Åü¤ò¤È¤ê¹þ¤á¤º¡¢·ìÅüÃÍ¤¬¹â¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ë¡£´ÎÂ¡¤Ë¤â»éËÃ¤¬¤¿¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢»éËÃ´Î¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£
»éËÃ´Î¤¬¿Ê¤à¤È¹â·ìÅü¤â°²½¤·¡¢¤ä¤¬¤ÆÅüÇ¢ÉÂ¤Ø°Ü¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£ÅüÇ¢ÉÂ¤Ë¤Ê¤ë¤È»õ·Ô¤ÎÌÓºÙ·ì´É¤¬¤â¤í¤¯¤Ê¤ê¡¢»õ¼þÉÂ¤Î¾õÂÖ¤â¤µ¤é¤Ë°²½¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Éé¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤Þ¤¿»õ¼þÉÂ¶Ý¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ì´ÉÆâ¤Ë±ê¾É¤¬µ¯¤¤ë¤ÈÆ°Ì®¹Å²½¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤â¡£
»õ¼þÉÂ¤Ï¸ýÆâ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿¼¹ï¤ÊÉÂ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤¼¤Ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»õ¼þÉÂ¶Ý¤¬Âå¼Õ¤ò¼ÙËâ¤¹¤ëÍýÍ³
»õ¼þÉÂ¶Ý¤¬»éËÃ´Î¤äÅüÇ¢ÉÂ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤¿¤á
»õ¼þÉÂ¤Ë¤Ê¤ë¸¶°ø¤ÈÁ´¿È¤È¤Î´Ø¤ï¤ê
ÈîËþ
ÈîËþ¤Ï»õ¼þÉÂ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¡¢»õ¼þÉÂ¤ÏÈîËþ¤ò°²½¤µ¤»¤ë¡£
ÅüÇ¢ÉÂ
»õ¼þÉÂ¶Ý¤Î±Æ¶Á¤Ç¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤ÎÆ¯¤¤òË¸¤²¡¢·ìÅü¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
»éËÃ´Î
»õ¼þÉÂ¶Ý¤¬·ì±ÕÃæ¤ò½ä¤Ã¤Æ´ÎÂ¡¤ËÆÏ¤¡¢»éËÃ´Î¤ò°²½¤µ¤»¤ë¡£
Æ°Ì®¹Å²½
»õ¼þÉÂ¶Ý¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ì´ÉÆâ¤Ë±ê¾É¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ç·ì´ÉÊÉ¤¬Ê¬¸ü¤¯¤Ê¤ê¡¢Æ°Ì®¹Å²½¤¬¿Ê¹Ô
¾Ã²½´ï·Ï¼À´µ
»õ¼þÉÂ¶Ý¤¬ÂÃ±Õ¤È¤È¤â¤Ë¾Ã²½´ï¤ØÎ®¤ì¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢°ß¤¬¤ó¡¦ÂçÄ²¤¬¤ó¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¡£
¤¿¤Ð¤³
·ì¹ÔÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê»À·ç¡¦±ÉÍÜÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÌÈ±Öµ¡Ç½¤âÄã²¼¤µ¤»¤ë¡£
¸íÓëÀÇÙ±ê
»õ¼þÉÂ¶Ý¤¬¿©¤ÙÊª¤äÂÃ±Õ¤È°ì½ï¤Ëµ¤´É¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£
¹â·ì°µ
»õ¼þÉÂ¶Ý¤Î±Æ¶Á¤Ç¹ß°µºÞ¤¬¸ú¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£
ÄãÂÎ½Å»ù½Ð»º
»õ¼þÉÂ¶Ý¤Ë¤è¤ë±ê¾ÉÊª¼Á¤¬»ÒµÜ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¥¹¥È¥ì¥¹
¡Ö»õ¤®¤·¤ê¤ä¿©¤¤¤·¤Ð¤ê¡×¡ÖÌÈ±ÖÎÏ¤ÎÄã²¼¡×¡ÖÂÃ±Õ¤Î¸º¾¯¡×¤¬¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£
Âå¼Õ¤Î¼ÙËâ¤ò¤·¤ÆÂÀ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á´¿È¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¡¢ÉÂµ¤¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¾å¤²¤ë¡£
