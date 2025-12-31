µð¿Í¤¬Á°³ÚÅ·¤Î¥Ï¥ï¡¼¥É³ÍÆÀ¡¡µåÃÄÈ¯É½¡¡¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤òËÜµòÃÏ¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡µð¿Í¤Ï£³£±Æü¡¢Íèµ¨¤Î¿·³°¹ñ¿Í¤È¤·¤ÆÁ°³ÚÅ·¤Î¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¡¦¥Ï¥ï¡¼¥ÉÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤È·ÀÌó¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥ï¡¼¥É¤Ï¿ÈÄ¹£±£¹£°¥»¥ó¥Á¤ÇºÇÂ®£±£µ£¸¥¥í¤ÎÄ¾µå¤¬Éð´ï¤ÎËÜ³ÊÇÉ±¦ÏÓ¡££±£·Ç¯¤Î£Í£Ì£Â¥É¥é¥Õ¥È£²½äÌÜ¤Ç¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ØÆþÃÄ¤·¡¢£²£°Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¢¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤Ê¤É¤òÅÏ¤êÊâ¤¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»£´£·»î¹çÅÐÈÄ¤Ç£´¾¡£±£³ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£·¡¦£°£°¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿³ÚÅ·¤Ç¤ÏÅÙ½Å¤Ê¤ë¸Î¾ã¤Ç£±·³ÅÐÈÄ¤Ï¤ï¤º¤«£¹»î¹ç¤â£µ¾¡£±ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£²£²¤ÈÆüËÜÌîµå¤Ø¤ÎÅ¬±þÎÏ¤È¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ÎÊÒ¤ê¤ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ï¥ï¡¼¥É¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö£Î£Ð£Â¤ËÌá¤ê¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤òËÜµòÃÏ¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£