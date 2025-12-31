Ãæ¹ñ¡¢12·î·Ê¶·´¶¤Ï50.1¡¡9¥«·î¤Ö¤ê¤ËÀáÌÜ²óÉü
¡¡¡Ú¾å³¤¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñ¹ñ²ÈÅý·×¶É¤Ï31Æü¡¢·Ê¶·´¶¤ò¼¨¤¹À½Â¤¶È¹ØÇãÃ´Åö¼Ô»Ø¿ô¡ÊPMI¡Ë¤¬12·î¤Ï50.1¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Á°·î¤è¤ê0.9¥Ý¥¤¥ó¥È²þÁ±¤·¡¢·Êµ¤¤Î³ÈÂç¡¦½Ì¾®¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëÀáÌÜ¤Î50¤ò9¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñ²ÈÅý·×¶É¤Ï¡ÖÀ½Â¤¶È¤Î¼ûÍ×¤ÈÀ¸»º¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¿¤Ó¤¿¡£Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤Î·Êµ¤¿å½à¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¹àÌÜÊÌ¤Ç¤Ï¡¢À¸»º»Ø¿ô¤ÏÁ°·î¤«¤é1.7¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·51.7¤È¤Ê¤ê¡¢Àè¹Ô»Ø¿ô¤Ç¤¢¤ë¿·µ¬¼õÃí¤â50.8¤È1.6¥Ý¥¤¥ó¥È²þÁ±¤·6¥«·î¤Ö¤ê¤ËÀáÌÜ¤ò²óÉü¤·¤¿¡£¸ÛÍÑ»Ø¿ô¤Ï0.2¥Ý¥¤¥ó¥È°²½¤·48.2¤ÈÄã¤¤¿å½à¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£