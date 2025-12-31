ÀãÉÔÂ¤Ë¡Ö°Â¶áÃ»¡×»Ö¸þ¡¢¥¹¥¡¼¾ì¤ÎÇÑ¶ÈÁê¼¡¤°¡ÄÍøÍÑµÒ¤Ï¥Ô¡¼¥¯¤ÎÈ¾¸º¡¦¡ÖÌÀ°Å¡×Ê¬¤«¤ì¤ë
¡¡Á´¹ñ¤Ç¥¹¥¡¼¾ì¤¬¼¡¡¹¤ÈÇÑ¶È¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥Ô¡¼¥¯»þ¤«¤éÈ¾¸º¤·¤¿¡£µÕÉ÷¤ÎÃæ¡¢½¸µÒ¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¥¹¥¡¼¾ì¤â¤¢¤ê¡¢ÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊÆ»Ò»Ù¶É¡¡ÎÓÈþÍ¤¡Ë
£³£°Ç¯¤ÇÍøÍÑµÒ¤¬£´Ê¬¤Î£±¡¢Íèµ¨¤Î±Ä¶È²«¿®¹æ
¡¡Ä»¼è¸©Âç»³Ä®¤ÎÂç»³ÃæÊ¢¤Ë¤¢¤ëÀ¾ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¡Ö¤À¤¤¤»¤ó¥Û¥ï¥¤¥È¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤Ç£²£°Æü¡¢º£µ¨¤Î¡Ö¥¹¥¡¼¾ì³«¤¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤Ã¤¿Æ±¸©ÊÆ»Ò»Ô¤ÎÃæ³Ø£±Ç¯¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¡Ê£±£²¡Ë¤Ï¡Öºòµ¨¤Ï£³£°²ó¤°¤é¤¤Íè¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤³¤³¤Ç³ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Íèµ¨¤Ë¤Ï²«¿®¹æ¤¬¤È¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âç»³Ä®¤«¤é±¿±Ä¤ò°ÑÂ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥¹¡¦¥¿¥¯¥·¡¼²ñ¼Ò¡ÖÆüËÜ¸òÄÌ¡×¡ÊÄ»¼è»Ô¡Ë¤¬º£µ¨¤«¤®¤ê¤ÇÅ±Âà¤¹¤ë¤¿¤á¤À¡££±£¹£¹£µÇ¯ÅÙ¤Ë£´£±Ëü¿Í¤À¤Ã¤¿ÍøÍÑµÒ¤ÏºòÇ¯ÅÙ¡¢£±£±Ëü¿Í¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤À¡£¥ê¥Õ¥È¤Ê¤É¤ÎÏ·µà²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡ÖÀßÈ÷Åê»ñ¤¹¤ì¤ÐºÎ»»¤¬¤¢¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ê´äÅÄ´ð»Ö¼èÄùÌò¡Ë¤È¤·¤ÆÅ±Âà¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Âç»³Ä®¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê±¿±Ä»ö¶È¼Ô¤ò¸øÊç¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»Å»öÇ¼¤á¤Î£²£¶Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼ê¤òµó¤²¤¿ÃÄÂÎ¤Ï¤Ê¤¤¡£Ä®¾¦¹©´Ñ¸÷²Ý¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÅß¾ì¤Î´Ñ¸÷¤ÎÂç¹õÃì¡£¤É¤¦¤Ë¤«Â¸Â³¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¹¥¡¼¾ì¿ô¤Ï¥Ô¡¼¥¯¤Î£¶³ä
¡¡³ÆÃÏ¤Î¥¹¥¡¼¾ì¤ÏÀµÇ°¾ì¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥¡¼¾ì¤Ê¤É¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡ÖÆüËÜ¹Ýº÷¡Ê¤³¤¦¤µ¤¯¡Ë¸òÄÌ¶¨²ñ¡×¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á´¹ñ¤Î¥¹¥¡¼¾ì¿ô¤Ï£´£±£·¤«½ê¤Ç¡¢¥Ô¡¼¥¯¤Î£¶£¹£¸¤«½ê¡Ê£±£¹£¹£¹Ç¯¡Ë¤ÎÌó£¶³ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñÃÏÊý¤Ï¥Ô¡¼¥¯¤Ç£´£¶¤«½ê¡¢¶áµ¦¤Ï£´£µ¤«½ê¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â£²£±¤«½ê¤ËÈ¾¸º¤·¤¿¡£
¡¡¼ç¤ÊÍ×°ø¤Ï¡¢¥¹¥¡¼¿Í¸ý¤Î·ã¸º¤À¡£ÆüËÜÀ¸»ºÀËÜÉô¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼Çò½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ô¡¼¥¯¤Î£±£¸£¶£°Ëü¿Í¡Ê£¹£³Ç¯¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢£²£°£²£´Ç¯¤Ï¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¤â£´£²£°Ëü¿Í¤ÇÌó£¸³ä¸º¤Ã¤¿¡£
¡¡ºùÈþÎÓÂç¤Î²¼Åç¹¯»Ë¶µ¼ø¡Ê¥ì¥¸¥ã¡¼´Ñ¸÷ÏÀ¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¡Ø°Â¤¯¡¢¶á¤¯¡¢Ã»´ü´Ö¡Ù¤¬¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë»þÂå¤Ë¡¢¥¹¥¡¼¤Ï·É±ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡£±£¹£¸£·Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö»ä¤ò¥¹¥¡¼¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¡×¤Ç¥Ö¡¼¥à¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤Ç²¼²Ð¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ë¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê£Õ£Ó£Ê¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¥ì¥¸¥ã¡¼¤ÏÂ¿ÍÍ²½¤·¤¿¡£¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¯¥ë¥ÞÎ¥¤ì¤â¤¢¤ê¡¢»þ´Ö¤âÈñÍÑ¤â¤«¤«¤ë¥¹¥¡¼¤«¤éµÒÂ¤¬±ó¤Î¤¤¤¿·Á¤À¡£
¡¡²¹ÃÈ²½¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿ÀãÉÔÂ¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¤ÎÃÙ¤ì¤â·Ð±Ä¤Ë¶Á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡££²Ç¯Á°¡¢¡Ö¥¢¥Ã¥×¤«¤ó¤Ê¤Ù¡×¡ÊÊ¼¸Ë¸©Ë²¬»Ô¡Ë¤ÏÌó£·£°Æü±Ä¶È¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤À¤¤¤»¤ó¡½¡½¡×¤¬º£µ¨³«¶È¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¥¹¥¡¼¾ì³«¤¤Î£¸Æü¸å¤Î£²£¸Æü¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥È¥ì¥ó¥É¤Ëµ¡ÉÒ¤ËÈ¿±þ¡×£µÇÜ¤Ë¿¤Ó¤¿¥¹¥¡¼¾ì¤â
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Àª¤¤¤Î¤¢¤ë¥¹¥¡¼¾ì¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦¥Ë¥»¥³ÃÏ¶è¤äÄ¹Ìî¸©¡¦ÇòÇÏÃÏ¶è¤Ç¤Ï¡¢ÎÉ¼Á¤Ê¥Ñ¥¦¥À¡¼¥¹¥Î¡¼¤òµá¤á¤ëË¬ÆüµÒ¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¾ÆüËÜ¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¼¢²ì¸©ÊÆ¸¶»Ô¤Î¡Ö¥°¥é¥ó¥¹¥Î¡¼±ü°Ë¿á¡×¤Ï¤½¤Î°ì¤Ä¤À¡£±¿±Ä¤¹¤ë±ü°Ë¿á´Ñ¸÷¤ÎÁðÌî¾÷¼£ÀìÌ³¡Ê£´£´¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¡Ø´¨¤¤¡£¤´ÈÓ¤Ï¤¢¤ê¤¤¿¤ê¡£²ÙÊª¤Ï½Å¤¤¡Ù¡£¤½¤ó¤Ê¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Ëµ¡ÉÒ¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡¿Í¹©Â¤Àãµ¡¤Ê¤É¤òÇÛÃÖ¤·¤ÆÀãÉÔÂ¤ËÈ÷¤¨¡¢Ãó¼Ö¾ì¤«¤é¥²¥ì¥ó¥Ç¤Þ¤Ç´¨¤µ¤ò¤·¤Î¤²¤ë²°º¬ÉÕ¤¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤òÀß¤±¤¿¡££²£¸Æü¤ÎËÌ³¤Æ»¾®Ã®»Ô¤Î»ö¸Î¤ò¼õ¤±¡¢¾ìÆâ¤Î¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤ò¶ÛµÞÅÀ¸¡¤·°ÂÁ´¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤ÏÀÐÍÒ¤Ç¾Æ¤¯¥Ô¥¶¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍÑ°Õ¡£ÀÖ¤Á¤ã¤óÏ¢¤ì¤Î²ÙÊªÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤è¤¦¤È¡¢¤ª¤à¤Ä¤âÌµÎÁ¤ÇÇÛ¤ë¡£¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿±Ç¤¨¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¥ì¥ó¥¿¥ë¥¦¥§¥¢¤ÏºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤òÂß¤·½Ð¤·¡¢¥²¥ì¥ó¥Ç¤Ç¤Ï¥é¥¸¥ª£Ä£Ê¤é¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤¬Î®¤ì¤ë¡£
¡¡£¹£·Ç¯ÅÙ¤ËÌó£µËü¿Í¤À¤Ã¤¿Æþ¾ìµÒ¿ô¤ÏÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¡¢£²£°£²£²Ç¯ÅÙ¤Ï²áµîºÇÂ¿¤ÎÌó£²£¶Ëü¿Í¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤â£²£µËü¿Í¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¹¥¡¼¾ì¤ÎÀ¸¤»Ä¤êºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¼Åç¶µ¼ø¤Ï¡ÖË¬ÆüµÒ¸þ¤±¤ÎÆÃ¿§¤ä¡¢¥°¥ë¥á¤ä¡Ø¥Ú¥Ã¥È²Ä¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¤¿¤ÊÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£