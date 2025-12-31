¸µKTS¡¢TBS NEWS31ºÐ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡ÖÆî¹ñ¤Î²º¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¡Ä¡×¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë°Ü½»
¸µKTS¼¯»ùÅç¥Æ¥ì¥Ó¡¢TBS NEWS¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¹â¶¶¹¬¡Ê31¡Ë¤¬31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÇ¯¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤¢¤¿¤ê¤´Êó¹ð¤Ç¤¹¤¬¡¢º£·î¤«¤é²ÈÂ²¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ë°Ü½»¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¹â¶¶¤Ï23Ç¯3·î¤Ë·ëº§¤ÈÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¡¢TBS NEWS¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÂ´¶È¡£Æ±Ç¯7·î¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤Î²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤¬Îø¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æî¹ñ¤Î²º¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤Ê¤¬¤é¿·À¸³è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡¡º£Ç¯¤Ï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¶È°Ê³°¤Î¿·¤·¤¤Ê¬Ìî¤Î»Å»ö¤ËÄ©Àï¤·¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤â½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÊÑ²½¤Î°ìÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¸½¾õ¤òÊó¹ð¡£
¡Ö¤³¤Î°ìÇ¯¤òÄÌ¤¸¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿ËÜÅö¤Ë¤¹¤Æ¤¤ÇÂº·É¤Ç¤¤ëÊý¡¹¡¢¤½¤·¤Æ´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÎ¹¹Ô¼Ô¤Î¤è¤¦¤ÊÅê¹Æ¤¬Â³¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¾Ð¡¢¤è¤í¤·¤±¤ì¤Ðº£¸å¤â°ú¤Â³¤¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡¡³§¤µ¤Þ¡¢ÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£