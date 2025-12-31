¹â»Ô¼óÁê¤¬ÆüËÜÂåÉ½¡¦¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡ÖWÇÕ¤Ç¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Î³èÌö¤È¤«¤±¤Æ¹â»ÔÆâ³Õ¤ÎÆ¯¤¿¶¤ê¤ÈÀâ¤¯¡¢¤½¤Î¿´¤Ï¡Ä¡×
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬30Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼/@takaichi_sanae)¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤ÏÆ±Æü¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤ÎÂçÇ¼²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤ËÂÇ¾â¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡ÖTAKAICHI¡×¤È¥Þ¡¼¥¥ó¥°¤µ¤ì¤¿ÇØÈÖ¹æ10¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤È°ì½ï¤Ë»ý¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤«¤±¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÇ¼²ñ¤Î¾ì¤Ç¤â¿½¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ØÍèÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤Î¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¥ë¡¼¤Î³èÌö¡Ù¤È¤«¤±¤Æ¡¢¡Ø¹â»ÔÆâ³Õ¤ÎÆ¯¤¿¶¤ê¡Ù¤ÈÀâ¤¯¡¢¤½¤Î¿´¤Ï¡¢¡ØÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¢¤¤é¤á¤º¡¢Áö¤Ã¤Æ¡¦Áö¤Ã¤Æ¡¦Áö¤Ã¤Æ¡¦Áö¤Ã¤Æ¡¦Áö¤êÈ´¤¤¤Æ¡¢¾¡Íø¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤Þ¤¹¡Ù¡×
¡ÖÆüËÜ¤Î³Æ³¦¤ÎÊý¡¹¤Î¤´³èÌö¤Ë¤è¤ê¡¢²æ¤¬¹ñ¤Î¾Ú·ô»Ô¾ì¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï·ÐºÑ¤¬¡¢¶¯¤¯¡¢ÌÀ¤ë¤¯¡¢Ë¤«¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¡¢¿·¤·¤¤Ç¯¤¬¡¢¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£Ç¯¤è¤ê¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤Ç¯¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¤È¤â¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¸ø¼°X(@jfa_samuraiblue)¤â¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬¡¢¹â»ÔÁáÉÄÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤ÈÌÌ²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤ÎÈôÌö¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¡¢¹â»ÔÁíÍý¤«¤é¤ÏÉ¬¾¡¤Î¥¨¡¼¥ë¤òÄºÂ×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢Æ±ÍÍ¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤ÏÆ±Æü¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤ÎÂçÇ¼²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤ËÂÇ¾â¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡ÖTAKAICHI¡×¤È¥Þ¡¼¥¥ó¥°¤µ¤ì¤¿ÇØÈÖ¹æ10¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤È°ì½ï¤Ë»ý¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤«¤±¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÇ¼²ñ¤Î¾ì¤Ç¤â¿½¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ØÍèÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤Î¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¥ë¡¼¤Î³èÌö¡Ù¤È¤«¤±¤Æ¡¢¡Ø¹â»ÔÆâ³Õ¤ÎÆ¯¤¿¶¤ê¡Ù¤ÈÀâ¤¯¡¢¤½¤Î¿´¤Ï¡¢¡ØÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¢¤¤é¤á¤º¡¢Áö¤Ã¤Æ¡¦Áö¤Ã¤Æ¡¦Áö¤Ã¤Æ¡¦Áö¤Ã¤Æ¡¦Áö¤êÈ´¤¤¤Æ¡¢¾¡Íø¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤Þ¤¹¡Ù¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¸ø¼°X(@jfa_samuraiblue)¤â¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬¡¢¹â»ÔÁáÉÄÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤ÈÌÌ²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤ÎÈôÌö¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¡¢¹â»ÔÁíÍý¤«¤é¤ÏÉ¬¾¡¤Î¥¨¡¼¥ë¤òÄºÂ×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢Æ±ÍÍ¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
ËÜÆü¡¢12·î30Æü¡¢ÆüËÜ¼è°ú½ê¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂçÇ¼²ñ¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤È¸æ°ì½ï¤Ë¡¢ÂÇ¾â¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ä pic.twitter.com/NzZ0cYIp9M— ¹â»ÔÁáÉÄ (@takaichi_sanae) December 30, 2025
— ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½ (@jfa_samuraiblue) December 30, 2025
¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬¡¢¹â»ÔÁáÉÄÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤ÈÌÌ²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤ÎÈôÌö¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¡¢¹â»ÔÁíÍý¤«¤é¤ÏÉ¬¾¡¤Î¥¨¡¼¥ë¤òÄºÂ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£#ºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤ò #SAMURAIBLUE#jfa #daihyo #¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½ pic.twitter.com/itpAQLYplN