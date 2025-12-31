¡Ö²¶¤ÏÏ·²½¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÄÁ°¿ÍÌ¤Åþ¤Î23Ç¯ÌÜ¤ò¥×¥ìー¤¹¤ë¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§ー¥à¥º¤¬41ºÐ¤Ë
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö12·î30Æü¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¤Î¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§ー¥à¥º¤¬¡¢41ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤¹¤ë¤È¥Áー¥à¥áー¥È¤¿¤Á¤«¤é½ËÊ¡¤µ¤ì¡¢¡ÈHappy Birthday¡É¤ò²Î¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¡È¥¥ó¥°¥µ¥¤¥º¡É¤Î¥±ー¥¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
The Lakers celebrated LeBron¡Çs birthday after practice today
JJ Redick had Adou sing it on the mic 😂 pic.twitter.com/q1vRv3Nbhx
- LakersMuse (@LALMuse) December 30, 2025
¡¡¸½ÌòºÇÇ¯Ä¹¤Î¥ì¥Ö¥í¥ó¤Ï¡¢NBAÎòÂåºÇÄ¹¤Î¥¥ã¥ê¥¢23¥·ー¥º¥óÌÜ¤ò¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¥·ー¥º¥ó¤ÏºÁ¹ü¿À·ÐÄË¤Î¤¿¤á¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥×¤È¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¥²ー¥à¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï2025－26¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥óºÇ½é¤Î14»î¹ç¤òÁ´µÙ¡£
¡¡11·î19Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö18Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¤Î¥æ¥¿¡¦¥¸¥ã¥ºÀï¤Çº£¥·ー¥º¥ó½é½Ð¾ì¤ò¾þ¤Ã¤¿ÃË¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç14»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÊ¿¶Ñ32.9Ê¬20.5ÆÀÅÀ4.9¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É6.7¥¢¥·¥¹¥È1.0¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤Ë¥Õ¥£ー¥ë¥É¥´ー¥ëÀ®¸ùÎ¨50.7¥Ñー¥»¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á6»î¹ç¤Î¤¦¤Á¡¢5Àï¤Ç23ÆÀÅÀ°Ê¾å¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢41ºÐ¤Ê¤¬¤é¥ë¥«¡¦¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¡¢¥ªー¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥êー¥Ö¥¹¤Ë¼¡¤°ÆÀÅÀ¸»¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¥ì¥¤¥«ー¥º¤Ï¥êー¥Ö¥¹¤¬¥±¥¬¤ÇÀïÀþÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Âç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î³èÌö¤¬¾¡Íø¤ËÉÔ²Ä·ç¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¡¡26Æü¤Î¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¡¦¥í¥±¥Ã¥ÄÀï¤òÍî¤È¤·¡¢º£¥·ー¥º¥ó½é¤Î3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¥ì¥¤¥«ー¥º¤Ï¡¢29Æü¤Î¥µ¥¯¥é¥á¥ó¥È¡¦¥¥ó¥°¥¹Àï¤òÀ©¤·¤ÆÏ¢ÇÔ¥¹¥È¥Ã¥×¤ËÀ®¸ù¡£30Æü¤ò½ª¤¨¡¢20¾¡10ÇÔ¤Ç¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹4°Ì¤Ë¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¥ì¥Ö¥í¥ó¤Î¡È¥Ðー¥¹¥Çー¥²ー¥à¡É¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¡¢¥¤ー¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¼ó°Ì¤Î24¾¡8ÇÔ¤ò¸Ø¤ë¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¡£¡ØStatMuse¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ì¥Ö¥í¥ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÂÀ¸Æü¤ËÎ×¤ó¤À»î¹ç¤ÇÊ¿¶Ñ32.9ÆÀÅÀ7.1¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É6.9¥¢¥·¥¹¥È¤Ë¥Õ¥£ー¥ë¥É¥´ー¥ëÀ®¸ùÎ¨55.5¥Ñー¥»¥ó¥È¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥ÈÀ®¸ùÎ¨42.3¥Ñー¥»¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡41ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÁ°¤Ë¡Ö²¶¤ÏÏ·²½¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¡¢º£¤Ï²¶¤¬Ï·²½¤òÂÇ¤ÁÉé¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¥ì¥Ö¥í¥ó¤¬·«¤ê½Ð¤¹¥×¥ìー¤Ë¤Ï¡¢°ú¤Â³¤ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¥ã¥ê¥¢23Ç¯ÌÜ¤ò¥×¥ìー¤¹¤ë¥ì¥Ö¥í¥ó¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡ª