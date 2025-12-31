¡Ö¿·¤¿¤Ê¶õ¤Î¸¼´Ø¸ý¤Ø¡×²¬»³¶õ¹Á¤ÎÂçµ¬ÌÏ²þ½¤ »ö¶ÈÈñ¤ÏºÇÂç320²¯±ß 2032Ç¯ÅÙ´°À®¤òÌÜ»Ø¤¹
²¬»³¶õ¹Á¤ÎÂçµ¬ÌÏ²þ½¤»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁíÌÌÀÑ¤Ï¡¢¸½ºß¤Î1.4ÇÜ¤Ë³ÈÄ¥¤¹¤ë·×²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¬»³¶õ¹Á¤ÎÂçµ¬ÌÏ²þ½¤»ö¶È¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Î³ÈÂç¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ²¬»³¸©¤¬·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¹ñºÝÀþ2ÊØ¤Î¾è¤ê¹ß¤ê¤òÆ±»þ¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¸½ºß¤ÎÎ¹µÒ¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¥Ó¥ë¤Î¹ñºÝÀþ¥¨¥ê¥¢¤òÅì¤Ë32m¡¢ËÌ¤Ë15mÁýÃÛ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÁýÃÛ¤¹¤ëÌÌÀÑ¤Ï¡¢Ìó7000Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤ÇÁíÌÌÀÑ¤Ï¸½ºß¤Î1.4ÇÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³µ»»»ö¶ÈÈñ¤Ï¡¢280²¯±ß¤«¤é320²¯±ßÄøÅÙ¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢2032Ç¯ÅÙ¤Î´°À®¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£²¬»³¸©¹Ò¶õ´ë²è¿ä¿Ê²Ý¤Ï¡Ö¶õ¤Î¸¼´Ø¸ý¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤»ÜÀß¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦·×²è¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£