¡¡ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Ï31Æü¡¢MF±ÊÌÚÎ¼ÂÀ(37)¤Î°ÜÀÒÀè¤¬¤¤¤ï¤FC¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ±ûÂç½Ð¿È¤Î±ÊÌÚ¤Ï2011Ç¯¤Ë¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ø²ÃÆþ¤·¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2016Ç¯¤«¤é2021Ç¯¤Þ¤Ç¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢2022Ç¯¤Ë¾ÅÆî¤ØÉüµ¢¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢2022Ç¯7·î¤ËÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¡¢2023Ç¯8·î¤Ë¤ÏÆÁÅç¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¡£Íâ2024Ç¯¤«¤éÆÁÅç¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÏJ2¥ê¡¼¥°Àï14»î¹ç¡¢Å·¹ÄÇÕ2»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£º£·î15Æü¤Ë2025¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¤Î·ÀÌóËþÎ»¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¤¤ï¤¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2026Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¡£±ÊÌÚ¤Ï²ÃÆþ¤ËºÝ¤·¤Æ¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤Ù¤Æ½Ð¤·ÀÚ¤ê¡¢Æü¡¹Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ò¤¤¤«¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤¬À®Ä¹¤Ç¤¤ë¤È¿®¤¸¡¢¤¤¤ï¤FC¤È¤È¤â¤ËÁ°¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¡üMF±ÊÌÚÎ¼ÂÀ
(¤Ê¤¬¤¡¦¤ê¤ç¤¦¤¿)
¢£À¸Ç¯·îÆü
1988Ç¯6·î4Æü(37ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
¿ÀÆàÀî¸©
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
175cm/67kg
¢£·ÐÎò
ÀîºêF U-15-ÀîºêF U-18-Ãæ±ûÂç-¾ÅÆî-¼¯Åç-¾ÅÆî-Ì¾¸Å²°-¾ÅÆî-ÆÁÅç
¢£ÂåÉ½Îò
2016Ç¯:ÆüËÜÂåÉ½(¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á1»î¹ç½Ð¾ì)
¢£½Ð¾ìÎò
J1¥ê¡¼¥°:267»î¹ç9ÆÀÅÀ
J2¥ê¡¼¥°:160»î¹ç13ÆÀÅÀ
¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×:33»î¹ç1ÆÀÅÀ
Å·¹ÄÇÕ:39»î¹ç3ÆÀÅÀ
ACL:29»î¹ç1ÆÀÅÀ
¢£¥³¥á¥ó¥È
¡Ö³§¤µ¤ó¡¢½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡£ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤«¤éÍè¤Þ¤·¤¿¡¢±ÊÌÚÎ¼ÂÀ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤´±ï¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤ï¤FC¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢Âç¤¤Ê´î¤Ó¤ÈÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤ï¤FC¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤Ù¤Æ½Ð¤·ÀÚ¤ê¡¢Æü¡¹Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ò¤¤¤«¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤¬À®Ä¹¤Ç¤¤ë¤È¿®¤¸¡¢¤¤¤ï¤FC¤È¤È¤â¤ËÁ°¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤È¡¢´î¤Ó¤ä²ù¤·¤µ¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ç®¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¨¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÆü¤Ç¤âÁá¤¯¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤è¤ê±ÊÌÚ Î¼ÂÀÁª¼ê¤¬¡¢´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£— ¤¤¤ï¤FC (@IwakiFcOfficial) December 31, 2025
¤Ê¤ª¡¢·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2026Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
