¡¡¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ï31Æü¡¢DF¹õÀî·½²ð(28ºÐ)¤¬¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¥µ¥Ã¥«¡¼(MLS)¤ÎD.C.¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¤Î¹õÀî¤ÏÂçºå¶Í°þ¹â¤«¤é´ØÀ¾Âç¤Ø¿Ê¤ß¡¢ÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤ò·Ð¤Æ2020Ç¯¤ËGÂçºå¤ØÀµ¼°²ÃÆþ¡£º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¡¢¶áÇ¯¤Ï¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¡£º£µ¨¤ÏJ1¥ê¡¼¥°Àï37»î¹ç¤Ç2¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Ç¤Ï1»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç1ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢¡Öº£²ó¤Î°ÜÀÒ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Âô»³¹Í¤¨¡¢Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î³¤³°¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤ò¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Ë¤âÂº½Å¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë³èÌö¤¬ÆÏ¤¯¤è¤¦¡¢É¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤¤¡¢¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¾ð¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¡üDF¹õÀî·½²ð
(¤¯¤í¤«¤ï¡¦¤±¤¤¤¹¤±)
¢£À¸Ç¯·îÆü
1997Ç¯4·î13Æü(28ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
Ê¼¸Ë¸©
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
173cm/70kg
¢£Íø¤Â
º¸Â
¢£·ÐÎò
¿À¸Í°ËÃ°U-15-Âçºå¶Í°þ¹â-´ØÀ¾Âç-GÂçºå
¢£¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ø¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢D.C.¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
7Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥Ñ¥Ê¥¹¥¿¤ËÎ©¤Ã¤¿»þ¤Î¸÷·Ê¤Ï¡¢º£¤âÁ¯ÌÀ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤·¤ó¤É¤¯¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤â¤¬¤¶ì¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢³§¤µ¤ó¤«¤é¤Î²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤Ëµß¤ï¤ì¡¢»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢É¬¤º¸«ÊÖ¤·¤Æ¤ä¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦È¿¹ü¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢äþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¶¦¤Ë°ìÊâ°ìÊâÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ºòÇ¯¤ÎÅ·¹ÄÇÕ¤Ç³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¯¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î°ÜÀÒ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Âô»³¹Í¤¨¡¢Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î³¤³°¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤ò¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Ë¤âÂº½Å¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Ë³èÌö¤¬ÆÏ¤¯¤è¤¦¡¢É¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¾ð¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
