ÆüËÜ¤Ç¿ôÀé¿Í¤Ë1¿Í¤¬È¯ÉÂ¤¹¤ë¡Ö¥ª¥¹¥éーÉÂ¡×¤È¤Ï¡©¸¡ºº¡¦¼£ÎÅË¡¤â²òÀâ¡Ú°å»Õ´Æ½¤¡Û

¥ª¥¹¥éーÉÂ¤Ï»ØÄêÆñÉÂ227ÈÖ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢°å»Õ¤äÉÂ±¡´Ø·¸¼Ô¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤¬Ãø¤·¤¯Äã¤¤¤È¤µ¤ì¤ëÆñÉÂ¤Ç¤¹¡£
²¤ÊÆ¤Ç¤Ï1Ëü¿Í¤Ë1¿Í¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï7,000～8,000¿Í¤Ë1¿ÍÄøÅÙ¤¬È¯ÉÂ¤¹¤ë¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½Âå¤Ç¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¾¯¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ÏÌó1Ëü¿Í¤Î´µ¼Ô¤¬¤¤¤ë¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥¹¥éーÉÂ¤Ï·ì´É´ñ·Á¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÂ¡´ï¤«¤é½Ð·ì¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤±¤¬¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÄÌ¾ï½Ð·ì¤È¶èÊÌ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÃÎ¼±¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥¹¥éーÉÂ¤Î¸¡ººË¡¡¦¼£ÎÅË¡¤Ê¤É¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¡Ø¡Ö¥ª¥¹¥éーÉÂ¡×¤È¤Ï¡©¾É¾õ¡¦¸¶°ø¡¦²¿²Ê¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤Ù¤¤«²òÀâ¡ª¡Ú°å»Õ´Æ½¤¡Û¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ëµ»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
¹ÃÈå¾Â ÌÒ¡Ê¾å¾ì´ë¶È»º¶È°å¡Ë
Âçºå»ÔÎ©Âç³Ø¡Ê¸½¡¦Âçºå¸øÎ©Âç³Ø¡Ë°å³ØÉô°å³Ø²ÊÂ´¶È¡£ÂçºåµÞÀ´ü¡¦Áí¹ç°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー³°²Ê¸å´üÎ×¾²¸¦½¤°å¡¢ÂçºåÏ«ºÒÉÂ±¡¿´Â¡·ì´É³°²Ê¸å´üÎ×¾²¸¦½¤°å¡¢¹ñÎ©ÉÂ±¡µ¡¹½Âçºå°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー¿´Â¡·ì´É³°²Ê°å°÷¡¢ÂçºåÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡¿´Â¡·ì´É³°²ÊÈó¾ï¶Ð°å»Õ¡¢Âç¼êÁ°ÉÂ±¡µßµÞ²Ê°åÄ¹¡£¾å¾ì´ë¶È»º¶È°å¡£ÆüËÜ³°²Ê³Ø²ñÀìÌç°å¡¢ÆüËÜÉÂ±¡Áí¹ç¿ÇÎÅ°å³Ø²ñÇ§Äê°å¤Ê¤É¡£Ãø½ñ¤Ï¡ÖÅÔ»ÔÉôÆó¼¡µßµÞ1ÉÂ±¡¤Ë¤ª¤±¤ë¹âÎð¼ÔµßµÞ°åÎÅ¤Î¸½¾õ¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡×¡Ö¹âÎð²½¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÂçºå»ÔÃæ¿´Éô¤ÎÆó¼¡µßµÞ£±ÉÂ±¡¤Ç¤ÎµßµÞ°åÎÅ¤Î¸½¾õ¡×¡ÖÇÅ¼ïÀ·ì´ÉÆâ¶Å¸Ç¾É¸õ·²¤ò¹çÊ»¤·¤¿µÞÀ²õ»àÀÃÀÇ¹±ê¤ËÂÐ¤·¤ÆrTMÅêÍ¿¤ª¤è¤ÓÊ¢¹Ð¶À²¼ÃÀÇ¹Å¦½Ð½Ñ¤ò»Ü¹Ô¤·ÎÉ¹¥¤Ê·Ð²á¤òÆÀ¤¿°ìÎã¡×¤Ê¤É¡£
¥ª¥¹¥éーÉÂ¤Î¸¡ºº¤ä¼£ÎÅ
¥ª¥¹¥éーÉÂ¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢²¿²Ê¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¥ª¥¹¥éーÉÂ¤Ç¤Ï¡¢°äÅÁ»ÒÅª¤Ê´ÑÅÀ¤«¤éº¬¼£Åª¼£ÎÅ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¤Þ¤¿°À¤ÎÉÂ¸¶ÂÎ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç·ì´É°Û¾ï¤ÎÊÀ³²¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¾É¾õ¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢É¡½Ð·ì¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼ªÉ¡°ö¹¢²Ê¡¢¾Ã²½´ï´±Åù¤Î½Ð·ì¤Ç¤¢¤ì¤Ð¾Ã²½´ïÆâ²Ê¡¢ÇÙ½Ð·ì¤Ê¤é¸ÆµÛ´ïÆâ²Ê¤Ê¤É¡¢¾É¾õ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼õ¿ÇÀè¤òÁª¤ÖÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ì¤Ë¡Ö¥ª¥¹¥éーÉÂ³°Íè¡×¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂçÉÂ±¡¤â¡ÊÎã¡§ËÌ³¤Æ»Âç³ØÉÂ±¡¡Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤µ¤Û¤É¿ô¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÃÎ¼±¤Î¤¢¤ë°å»Õ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÉÂ¾õ¤äMRI¤Î·ë²Ì¤Ê¤É¤«¤éÈ½ÃÇ¡¦ÂÐ½è¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¥ª¥¹¥éーÉÂ¤Ç¤¹¡£
´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢½Ð·ì¤òÈ¼¤¦¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤ò¤ß¤È¤á¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÉÂÊÑÉô°Ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂ®¤ä¤«¤ËºÇ´ó¤ê¤Î°å±¡¤ä¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸¡ººÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ª¥¹¥éーÉÂ¤Ë¤Ï¡¢¾É¾õ¤ä¸¡ºº·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¼«¸Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¨¤ë¹àÌÜ¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
É¡½Ð·ì¡Ê¼«Á³¤«¤ÄÈ¿ÉüÀ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡Ë
ÈéÉæÇ´Ëì¤ÎÌÓºÙ·ì´É³ÈÄ¥¾É¡Ê¸ý¿°¡¢¸ý¹Ð¡¢¼ê»Ø¡¢É¡¤Ê¤É¡Ë
ÆâÂ¡¤Î·ì´ÉÉÂÊÑ¡Ê°ßÄ²¤ÎÌÓºÙ·ì´É³ÈÄ¥¡¢ÇÙ¡¦Ç¾¡¦´ÎÂ¡¡¦ÀÔ¿ñ¤Ê¤É¤ÎÆ°ÀÅÌ®´ñ·Á¡Ë
²ÈÂ²Îò¡Ê¿Æ»Ò·»Äï¤Ë¥ª¥¹¥éーÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¡Ë
¾åµ4¹àÌÜ¤Î¤¦¤Á¡¢3¤Ä°Ê¾åÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ì¤Ð³Î¼Â¡¦2¤Ä¤Ê¤é¤Ðµ¿¤¤¤ÎÍ¾ÃÏ¤¢¤ê¡¦1¤Ä¤Ê¤é¤Ð²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£À®¿Í´µ¼Ô¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤Ç¤Î¸¡ºº¤È¾åµ¤Î¹àÌÜ¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ê¡¢¤Û¤Ü³Î¼Â¤Ë¿ÇÃÇ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·»Ò¤É¤â¤Î¾ì¹ç¤ÏÉÂ¾õ¤ä¿ÈÂÎ¹½Â¤¤¬°ÂÄê²½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¾åµ¤À¤±¤Ç¤ÏÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿³ÆÉô°Ì¡ÊÂ¡´ï¤Ê¤É¡Ë¤Î½Ð·ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ì¥ó¥È¥²¥ó¤äMRI¸¡ºº¤Ç¤Û¤Ü³Î¼Â¤Ë´µÉô¤òÆÃÄê¡¦¼£ÎÅ³«»Ï¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¼£ÎÅÊýË¡¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥ª¥¹¥éーÉÂ¤Ï°äÅÁÅª¤Ê´ÑÅÀ¤«¤éº¬¼£Åª¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢°Û¾ïÀ¤ÎÈ¯¸½¤·¤¿·ì´É¤ËÂÐ¤·¤Æ¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ÇÉÂ¾õ¤ËÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£É¡½Ð·ì¤Ç¤ÏÄÌ¾ïÄÌ¤ê¤Î»ß·ì½èÍý¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£½ÅÆÆ¤Ê¾ì¹ç¤Ç¤Ï»ß·ì¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤ºÉÏ·ì¤Ê¤É¤òµ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÆÃ¼ì¤ÊÌôºÞ¤ò»È¤Ã¤¿¶Å¸ÇÎÅË¡¡¦¥ìー¥¶ー¼£ÎÅ¡¦Ç´ËìÃÖ´¹Ë¡¡¦É¡¹ÐÊÄº¿½Ñ¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÙ¤Î¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ç¤Ï°Û¾ïÉô°Ì¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿·ì´ÉºÉÀò½Ñ¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÇÙ¤ÎÆ°ÀÅÌ®áñ¤Ç¤ÏºÙ¶Ý´¶À÷¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¹çÊ»¾É¤Î´í¸±¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¹³À¸Êª¼Á¤Ê¤É¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ½èÊý¤·¤Þ¤¹¡£Ç¾¤Î°Û¾ï·ì´É¤Ç¤Ï³°²ÊÅª¼£ÎÅ¡¦·ì´ÉÆâ¼£ÎÅ¡¦Êü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿½èÃÖ¤¬¤È¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¾Ã²½´É¤Î°Û¾ï·ì´É¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¾É¾õ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢Æâ»ë¶À¤È¥ìー¥¶ー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÂÎ¤ËÉéÃ´¤Î¾¯¤Ê¤¤¼êÃÊ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
º£²ó¤ÏÆñÉÂ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¥¹¥éーÉÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾É¾õ¤äÃí°ÕÅÀ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¤Þ¤È¤á¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö½Ð·ì¤òÉÑÈ¯¤¹¤ëÆñÉÂ¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¶²¤í¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Áá´ü¤ÎÈ¯¸«¤ÈÅ¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤ÇÄÌ¾ïÄÌ¤ê¤ÎÀ¸³è¤¬Á÷¤ì¤ëÉÂµ¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°Â¿´¤µ¤ì¤¿Êý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°äÅÁÀ¤Î¼À´µ¤Ïº¬ËÜ¼£ÎÅ¤äËÐÌÇ¤¬Æñ¤·¤¯¡¢ÆñÉÂ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ÆÂ¿¤¯¤Î°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Àµ¤·¤¯ÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾É¾õ¤¬¼£¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢²á¾ê¤Ë¶²¤ì¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¼¤ÒÉÂµ¤¤Ë´Ø¤¹¤ëÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢º£¸å¤ÎÀ¸³è¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
