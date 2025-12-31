¡ÚÆ®ÉÂ¡Û¿ÍÀ¸¡Ö¤â¤¦½ª¤ï¤ê¤À¡Ä¡× ¼ó¤Î¡È¤·¤³¤ê¡É¤Ï¡Ø·ì±Õ¤Î¤¬¤ó¡Ù¤À¤Ã¤¿
»³·Á¤Ø¤Î°Ü½»Ä¾¸å¡¢¼ó¤Î¾®¤µ¤Ê¤·¤³¤ê¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤¢¤«¤Í¤µ¤ó¡Ê²¾¾Î¡Ë¡£Ê£¿ô¤Î¸¡ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢·ì±Õ¤Î¤¬¤ó¡Ö¸ÅÅµÅª¥Û¥¸¥¥ó¥ê¥ó¥Ñ¼ð¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö½é¤ÏÀäË¾¤ò´¶¤¸¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°Ü½»Àè¤ÎÉÂ±¡¤ËÀìÌç°å¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³´Ä¶¡¢¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¤äÄ®¤Î¿Í¡¹¤Î²¹¤«¤Ê»Ù¤¨¤Ëµß¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Æþ±¡Ãæ¤Ë¤ÏÇ¯Îð¤ä¹ñÀÒ¤òÄ¶¤¨¤¿Ãç´Ö¤È¥è¥¬¤ËÎå¤à¤Ê¤É¡¢ÉÂµ¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÆü¾ï¡×¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¿¼¤á¤¿¤¢¤«¤Í¤µ¤ó¤Î¡¢Á°¸þ¤¤ÊÆ®ÉÂ¤Îµ°À×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Î´¶ÁÛ¡¦ÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2021Ç¯11·î¼èºà¡£
ÂÎ¸³¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Ê²¾¾Î¡Ë¡§
¤¢¤«¤Í
1988Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£»°»ù¤ÎÊì¡£2021Ç¯¡¢Åìµþ¤«¤é»³·Á¸©¤Ø°Ü½»¡£¤½¤Î¸å¤Ë¤¹¤°¡Ö¸ÅÅµÅª¥Û¥¸¥¥ó¥ê¥ó¥Ñ¼ð¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¥¬¥óÀ²¤ì¤ë¡ª¡×¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÉÂµ¤¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µ»ö´Æ½¤°å»Õ¡§
º£Â¼ ±ÑÍø¡Ê¤¤¤º¤ß¥Ûー¥à¥±¥¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë
¢¨ÀèÀ¸¤Ïµ»ö¤ò´Æ½¤¤·¤¿°å»Õ¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ®ÉÂ¼Ô¤ÎÃ´Åö°å¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¬¤ó¡á¤â¤¦½ª¤ï¤ê¤À¡Ä¤È»×¤Ã¤¿
ÊÔ½¸Éô
ºÇ½é¤ËÉÔÄ´¤ä°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡© ¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤¢¤«¤Í¤µ¤ó
2021Ç¯4·î¤ËÅìµþ¤«¤é»³·Á¤Ë°Ü½»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îº¢¤Ë¡¢¼ó¤Ë¥³¥í¥Ã¤È¤·¤¿¾®¤µ¤Ê¤·¤³¤ê¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤¬ºÇ½é¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÄË¤ß¤â¤Ê¤¯¡¢ÂÎÄ´¤ÎÊÑ²½¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÊÔ½¸Éô
¿ÇÃÇ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤«¤Í¤µ¤ó
2021Ç¯4·î¤Ë°Ü½»¤·¡¢¥³¥í¥ÊÂÐºö¤Î¤¿¤á¤Î2½µ´Ö¤Î¼«ÂðÂÔµ¡¤ò½ª¤¨¤Æ¤«¤é¡¢ÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÍâ·î¤Ë³°²Ê¤Ç¿Ç¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥ó¥Ñ¤Î¤È¤³¤í¤À¤·¡¢¤·¤³¤ê¤ò¼è¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¼ªÉ¡²Ê¤À¤í¤¦¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¼ªÉ¡²Ê¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢CT¤äMRI¤ò»£¤Ã¤Æ¤â°Û¾ï¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢¿ËÀ¸¸¡¤ò2ÅÙ¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬³ÎÄê¿ÇÃÇ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤³¤ê¤òÅ¦½Ð¤·ÉÂÍý¸¡ºº¤Ø²ó¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¡¢¸ÅÅµÅª¥Û¥¸¥¥ó¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Î¼õ¿Ç¤«¤é3¥«·î¤¯¤é¤¤·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÔ½¸Éô
¸ÅÅµÅª¥Û¥¸¥¥ó¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉÂµ¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤¢¤«¤Í¤µ¤ó
°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤Î°ì¼ï¤Ç¤¹¡£Çò·ìµå¤ÎÃç´Ö¤Ç¤¢¤ë¥ê¥ó¥Ñµå¤¬¤¬¤ó²½¤·¡¢¥ê¥ó¥ÑÀá¤ÇÁý¤¨¤Æ¡¢¤·¤³¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ó¶Ú¤Î¥ê¥ó¥ÑÀá¤Î¤¢¤¿¤ê¤ËÄË¤ß¤Î¤Ê¤¤¤·¤³¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¼ç¤Ê¾É¾õ¤Ç¡¢¤Û¤«¤Ë¤âÈ¯Ç®¡¢ÂÎ½Å¸º¾¯¡¢¿²´À¤Ê¤É¤ÎÁ´¿È¾É¾õ¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼£ÎÅ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È°å»Õ¤«¤éÀâÌÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¢¤«¤Í¤µ¤ó
¼ç¼£°å¤Ë¤Ï¡¢¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤Ç¤¢¤ëA+AVDÎÅË¡¤ò6¥¯ー¥ë¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º2¥¯ー¥ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢Ãæ´Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆPET-CT¸¡ºº¤ò¤·¡¢¤¬¤óºÙË¦¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð»Ä¤ê¤Î4¥¯ー¥ë¤Ï2¥¯ー¥ë¤Ë¸º¤é¤¹¤È¤¤¤¦Í½Äê¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Î1¥«·î¤ÏÆþ±¡¤·¤Æ¼£ÎÅ¤·¡¢¹³¤¬¤óºÞ¤ÎÉûºîÍÑ¤Ê¤É¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Âà±¡¤·¤Æ³°ÍèÄÌ±¡¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
ÊÔ½¸Éô
¤½¤Î¤È¤¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤«¤Í¤µ¤ó
¤¬¤ó¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤¦½ª¤ï¤ê¤À¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¤¬¤ó¤â¼£¤ë»þÂå¤À¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¼£ÎÅ¤·¤Æ¼£¤ë¤Ê¤é¼£ÎÅ¤ò´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¼£°å¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢»ä¤¬¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤Î¤«¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¼£ÎÅ¤Î¤³¤È¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ð¸ç¤ò·è¤á¤ÆÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ê¤«ÉÂÌ¾¤¬Ê¬¤«¤é¤º¤â¤É¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿ÇÃÇ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°Ü½»¤·¤¿»³·Á¤Ë¡¢»ä¤Î¤¬¤ó¤ÎÀìÌç²È¤¬¤¤¤¿
ÊÔ½¸Éô
¼ÂºÝ¤Î¼£ÎÅ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¢¤«¤Í¤µ¤ó
Í½ÄêÄÌ¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æþ±¡¼£ÎÅ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢²ÈÂ²¤È¤Ï1¥«·î´ÖÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Î¤³¤È¤ä¤³¤ì¤«¤é¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤¬»ý¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£1¥«·î¸å¡¢Ìµ»öÂà±¡¤·¤Æ³°ÍèÄÌ±¡¤Ç¤Î¼£ÎÅ¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢2¥¯ー¥ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÃæ´ÖPET-CT¸¡ºº¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¬¤óºÙË¦¤¬ÂÎ¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»Ä¤ê¤Ï2¥¯ー¥ë¤ËÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÔ½¸Éô
´·¤ì¤Ê¤¤ÃÏ¤Ç¤Î¼£ÎÅ¤ËÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤¢¤«¤Í¤µ¤ó
»³·Á¤Ë°Ü½»¤·¤Æ¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿ÈÆâ¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤Î¼£ÎÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±¿Ì¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢°Ü½»Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ë»ä¤Î¤¬¤ó¡Ê¸ÅÅµÅª¥Û¥¸¥¥ó¥ê¥ó¥Ñ¼ð¡Ë¤Ë¶¯¤¤ÀèÀ¸¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ë¤Ïµß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¼«Á³Ë¤«¤Ê´Ä¶¤Ç¼£ÎÅ¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¼ç¿Í¤¬²È¤Ç»Å»ö¤ò½ÐÍè¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢²È»ö¤â°é»ù¤â¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÊÔ½¸Éô
¿·¤·¤¤ÃÏ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¢¤«¤Í¤µ¤ó
¤Û¤«¤Ë¤âÄ®¤ÎÊý¡¹¤¬¼ç¿Í¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î°Ù¤Ë¡¢¤ª¤«¤º¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢Í¥¤·¤µ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï»ä¤Ç¡¢1¥«·î¤ÎÆþ±¡¤Î´Ö¤Ë³¤³°¤ÎÊý¤äÇ¯Îð¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÈÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Æþ±¡¼£ÎÅÃæ¤âÂÎÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë°ì½ï¤Ë¥è¥¬¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¾è¤ê±Û¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Âà±¡¸å¤â¡¢ÄÌ±¡¤¹¤ë»þ¤Ê¤É¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
ÉÂµ¤¤ÎÁ°¸å¤ÇÊÑ²½¤·¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤«¤Í¤µ¤ó
¡ÖÁ´¤ÆºÇÁ±¤Ç¤¢¤ë¡×¡ÖÉÂµ¤¡áÉÔ¹¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡¢¤³¤Î2¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤¬»ä¤Î¼£ÎÅ¤Ë¸þ¤«¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¤òÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬º£¤¢¤ë¤Ù¤ºÇÁ±¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤È¡£°Ü½»¤·¤Æ¤¹¤°¤ËÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢»³·Á¤ËÍè¤¿¤«¤é¤³¤½¤¤¤¤ÀèÀ¸¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÀ¸³è¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¼£ÎÅ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ëÍÍ¤Ë¤Ê¤ê¡¢´¶¼Õ¤Ç¤¤ëÍÍ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¿¨¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
°ÊÁ°¤Î¼«Ê¬¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢²¿¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤¢¤«¤Í¤µ¤ó
¿©À¸³è¤ÎÍð¤ì¤È±¿Æ°ÉÔÂ¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬Á´¤Æ¤Î¸¶°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¡Ö½é¤á¤«¤éÆâ²Ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤â¤¦¾¯¤·Áá¤¯¼£ÎÅ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë»³·Á¤Î²Æ¤ò³Ú¤·¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¸å²ù¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¢ã¢ ¸åÊÔ¤ØÂ³¤¯ ¢¢ä
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¡Ô¡ÚÆ®ÉÂ¡ÛÃÏÊý°Ü½»Ä¾¸å¤Ë°À¥ê¥ó¥Ñ¼ðÈ¯³Ð! ´·¤ì¤Ê¤¤ÃÏ¤Ç¤Î¼£ÎÅ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿¥ï¥±¡Õ¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÍÆ¤Ï¤½¤Î¼èºà»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÉÂµ¤¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¤äÄê´ü¸¡¿Ç¤Î½ÅÍ×À¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Æ®ÉÂ¼Ô¤ÎÊý¤ÎÀ¼¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤´±þÊç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ª¡Ê¸åÊÔ¡Ë¡ÚÆ®ÉÂ¡ÛÁ´¤Æ¤¬ºÇÁ±¡ª