¡ÚMLB¡Û»³ËÜÍ³¿¤Î·è¤áµå¡¢¶áÇ¯¥á¥¸¥ãー¥êー¥°¤ÇÌÔ°Ò¤ò¿¶¤ë¤¦¡Ö¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡×¡¡PS¤Ç¤Ï¡Èºòµ¨¤Î3ÇÜÄ¶¡É¤Ç²áµîºÇÂ¿¤Îµå¼ï³ä¹ç¤Ë
MLB¸ø¼°¤ÎÊ¬ÀÏ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ø¥¹¥¿¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È¡Ù¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ11Ç¯ÌÜ¡£¿·¤¿¤Ê»ØÉ¸¤¬Ç¯¡¹ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢Áª¼ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¤è¤êÁ¯ÌÀ¤Ë·¡¤ê²¼¤²¤é¤ì¤ë»þÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Åê¼ê¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®¤Ï¾å¾º¤·¡¢2025Ç¯¤Ï¥Õ¥©ー¥·ー¥à¤¬¥êー¥°Á´ÂÎ¤Ç94.5¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó152.0¥¥í¡Ë¤ò·×Â¬¡£Åêµå²òÀÏ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿08Ç¯¤Î91.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó147.8¥¥í¡Ë¤«¤é¡¢¤ï¤º¤«17Ç¯¤Ç2.6¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó4.2¥¥í¡Ë¤â¾å¾º¤·²áµîºÇÂ®¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£µå¼ï³ä¹ç¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤¬Áý²Ã¡£¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢ºòµ¨¤Î3.04ÇÜ¤âÅê¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¢£ÊÑ²½µå¤Ë¿·¤¿¤Ê¥È¥ì¥ó¥É
MLB¸ø¼°¤Î¥Çー¥¿¥µ¥¤¥È¡ØBaseball Savant¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤Ç¤Ï¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ÎÅêµå³ä¹ç¤¬3.3%¤Ë¡£ºòµ¨½é¤á¤Æ3%¤òÄ¶¤¨¤Æ3.1%¤òµÏ¿¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¿ô»ú¤ò¿¤Ð¤¹·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£08Ç¯¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÏÁ´ÂÎ¤Î1.4¡ó¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤â¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤Ç1¡óÂæ¤ò¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢23Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ2.2¡ó¤Ø¾å¾º¡£Ä¾¶á3Ç¯´Ö¤ÇÁý²Ã·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤Ç¤Ï²áµîºÇ¹â¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë7.3%¤òµÏ¿¡£¥±¥Ó¥ó¡¦¥´ー¥º¥Þ¥ó¤ä¥È¥ì¥¤¡¦¥¤¥§¥µ¥Ùー¥¸¤òÍÊ¤¹¤ë¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤¬¥êー¥°ºÇÂ¿¤Î14.2¡ó¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤ä»³ËÜÍ³¿¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬Æ±3°Ì¤Î9.5¡ó¤È»È¤¤¼ê¤¬Â¿¤¯¡¢¤Ë¤ï¤«¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¥¤¥Á¥íー»á¤ä¾¾°æ½¨´î»á¤é¤¬¥×¥ìー¤·¤¿»þÂå¤ËÌÔ°Ò¤ò¤Õ¤ë¤Ã¤¿¥·¥ó¥«ー¡Ê¥Äー¥·ー¥à¡Ë¤Ï¡¢2010Ç¯¤Î24.9¡ó¤ò¥Ôー¥¯¤Ë¸º¾¯¤òÂ³¤±¡¢25Ç¯¤Ï15.4¡ó¤Ë¡£Ä¾¶á6Ç¯´Ö¤Ç¤Ï15¡óÂæ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢²£ÊÑ²½¤¬Âç¤¤¤¥¹¥é¥¤¥Àー¡Ö¥¹¥¤ー¥Ñー¡×¤Ï²áµîºÇÂ¿¤Î7.0¡ó¤Þ¤ÇÁý²Ã¡£¥«¥Ã¥È¥Üー¥ë¤âÈùÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µåÂ®¤¬Ç¯¡¹¾å¾º¡£²áµîºÇÂ®¤Î89.7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó144.3¥¥í¡Ë¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£