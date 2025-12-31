30ºÐ½÷Í¥¤¬½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎÂà½êÊó¹ð¡¡¡ÖÀº°ìÇÕÊâ¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬²¸ÊÖ¤·¤Ë¡×¡¡Ä«¥É¥é¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ë¤â½Ð±é
¡¡½÷Í¥¤ÎÀîµ×ÊÝÀ²¡Ê¤µ¤¨¡¢30¡Ë¤¬31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¤·¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤òÇ¯Æâ¤ÇÂà½ê¤¹¤ë¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ú¤´Êó¹ð¡Û±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡ÖÇ¯Æâ¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢BLUE LABEL¤òÂà½ê¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¸ÀÍÕ¤ÇÂ¤ê¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤è¤ê¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤ÎÆ»¤òÀº°ìÇÕÊâ¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬²¸ÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¡¢°ú¤Â³¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤òµ¤·¡¢»×¤¤¤òµ¤·¤¿Ä¾É®¤ÎÊ¸½ñ¤âÅê¹Æ¡£¡Ö¤É¤¦¤«¡¢º£¸å¤È¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡°¦É²¸©½Ð¿È¤ÎÀîµ×ÊÝ¤Ï¼«¤éµÓËÜ¡¢±é½Ð¤Ê¤É¤â¼ê³Ý¤±¤ë°ì¿ÍÉñÂæ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡¢¡ÖNo.1¥³¥á¥Ç¥£¥¨¥ó¥Ì¤ÏÃ¯!?¥¨¥ß¥£¾Þ¥°¥é¥ó¥×¥ê2019¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¡£±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¤ÏºòÇ¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ë»ÊË¡½¤½¬À¸¤ÎµÈ±ÊÌò¤Ç½Ð±é¡£º£Ç¯¤ÏÉñÂæ¡Ö²ÈÀ¯É×¤Î¥ß¥¿¥¾¥ÎTHE STAGE ¥ì¡¦¥ß¥¼¥éÉ÷Ï¤¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¡£ÍèÇ¯1·î5Æü¤«¤éÊüÁ÷¤ÎNHKÌë¥É¥é¡ÖÂØ¤¨¶Ì¥Ö¥é¥ô¥©¡¼¡ª¡×¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¡£