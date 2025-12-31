ÈãÉ¾²È¤¬Áª¤Ö2025Ç¯¤Î¥Ù¥¹¥È±Ç²è¥È¥Ã¥×10È¯É½
¡¡2025Ç¯¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±Ç²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ÊÆ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÀìÌç»ï¡ÖVARIETY¡×¤¬¡¢Æ±»ï¤ÎÈãÉ¾²È2¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÁª¤Ö2025Ç¯¤Î¥Ù¥¹¥È±Ç²è10ºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È±Ç²è¤òÁª½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±»ï¤Ç±Ç²èÈãÉ¾¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¤È¥ª¡¼¥¦¥§¥ó¡¦¥°¥ì¥¤¥Ð¡¼¥Þ¥ó¡£±Ç²è¤Î¹¥¤ß¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤òÈ¿±Ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë2¿Í¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹¤â°Û¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¤¬Áª¤ó¤Àº£Ç¯ºÇ¹â¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç9·î¤ËÆÃ½¸¾å±Ç¡Ö¥ª¥¹¥í¡¢3¤Ä¤Î°¦¤ÎÉ÷·Ê¡×¤Ç¥È¥ê¥í¥¸¡¼¤ÎÁ°2ºî¤È¤È¤â¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØDREAMS¡Ù¡£º£Ç¯¤Î¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë¤Æ¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ºîÉÊ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¶â»â»Ò¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Æ±ºî¤Ï¡¢½÷À¶µ»Õ¤ËÎø¤ò¤·¤¿17ºÐ¾¯½÷¤ÎÀÖÍç¡¹¤Ê½éÎø¼êµ¤ò¤á¤°¤ëÊª¸ì¤¬ÄÖ¤é¤ì¤ë¡£Èà¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¡¢5°Ì¤Ë¥À¥Ë¡¼¡¦¥Ü¥¤¥ë´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë±Ç²è¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø28Ç¯¸å...¡Ù¡¢8°Ì¤ËNetflix±Ç²è¡Ø¥È¥ì¥¤¥ó¡¦¥É¥ê¡¼¥à¥º¡Ù¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥°¥ì¥¤¥Ð¡¼¥Þ¥ó¤¬1°Ì¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤¬Ì¾¾¢¥Ý¡¼¥ë¡¦¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó´ÆÆÄ¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡Ø¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿¡¼¡¦¥¢¥Ê¥¶¡¼¡Ù¡£¤¦¤é¤Ö¤ì¤¿À¸³è¤òÁ÷¤ë¸µ³èÆ°²È¤ÎÃË¤¬¡¢²¿¼Ô¤«¤Ë°ì¿ÍÌ¼¤òÁÀ¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¾õ¶·¤¬°ìÅ¾¡£¼¡¡¹¤È½±¤¤¤«¤«¤ë´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢°¦¤¹¤ëÌ¼¤Î¤â¤È¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤ë¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤ËºÇÂ¿¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°½Ð¤Î¥Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¤â3°Ì¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡2°Ì¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¤â6°Ì¤ËÁª½Ð¤·¤¿¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¼ç±é¤ÎÏÃÂêºî¡Ø¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥·¥å¥×¥ê¡¼¥à À¤³¦¤ò¤Ä¤«¤á¡Ù¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£¤½¤·¤Æ6°Ì¤Ë¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥ì¥³¥Ë¥ó¥°¡Ù¡¢8°Ì¤Ë¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¥Û¥é¡¼¡ØWEAPONS¡¿¥¦¥§¥Ý¥ó¥º¡Ù¤òÁª½Ð¤·¤¿¡£
¡¡VARIETY»ï¤ÎÈãÉ¾²È¤¬Áª¤Ö2025Ç¯¥Ù¥¹¥È±Ç²è¥È¥Ã¥×10¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ú¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸Áª¡Û
1°Ì¡¡¥À¡¼¥°¡¦¥è¥Ï¥ó¡¦¥Ï¥¦¥²¥ë¡¼¥É´ÆÆÄ¡ØDreams¡Ù
2°Ì¡¡¥Ü¥ê¥¹¡¦¥í¥¸¥¥ó´ÆÆÄ¡ØSouleymane¡Çs Story¡Ê±ÑÂê¡Ë¡Ù
3°Ì¡¡¥Ý¡¼¥ë¡¦¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó´ÆÆÄ¡Ø¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿¡¼¡¦¥¢¥Ê¥¶¡¼¡Ù
4°Ì¡¡¥Þ¥·¥ã¡¦¥·¥ê¥ó¥¹¥¡¼´ÆÆÄ¡ØSound of Falling¡Ê±ÑÂê¡Ë¡Ù
5°Ì¡¡¥À¥Ë¡¼¡¦¥Ü¥¤¥ë´ÆÆÄ¡Ø28Ç¯¸å...¡Ù
6°Ì¡¡¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥µ¥Õ¥Ç¥£´ÆÆÄ¡Ø¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥·¥å¥×¥ê¡¼¥à À¤³¦¤ò¤Ä¤«¤á¡Ù
7°Ì¡¡¥¸¥ã¥Õ¥¡¡¼¥ë¡¦¥Ñ¥Ê¥Ò´ÆÆÄ¡ØIt Was Just an Accident¡Ê±ÑÂê¡Ë
8°Ì¡¡¥¯¥ê¥ó¥È¡¦¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼´ÆÆÄ¡Ø¥È¥ì¥¤¥ó¡¦¥É¥ê¡¼¥à¥º¡Ù
9°Ì¡¡¥Ï¥µ¥ó¡¦¥Ï¥Ç¥£´ÆÆÄ¡ØThe President¡Çs Cake¡Ù
10°Ì¡¡¥Æ¥£¥à¡¦¥ß¡¼¥é¥ó¥Ä´ÆÆÄ¡Ø¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¡Ù
¡Ú¥ª¡¼¥¦¥§¥ó¡¦¥°¥ì¥¤¥Ð¡¼¥Þ¥óÁª¡Û
1°Ì¡¡¥Ý¡¼¥ë¡¦¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó´ÆÆÄ¡Ø¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿¡¼¡¦¥¢¥Ê¥¶¡¼¡Ù
2°Ì¡¡¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥µ¥Õ¥Ç¥£´ÆÆÄ¡Ø¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥·¥å¥×¥ê¡¼¥à À¤³¦¤ò¤Ä¤«¤á¡Ù
3°Ì¡¡¥è¥¢¥¥à¡¦¥È¥ê¥¢¡¼´ÆÆÄ¡Ø¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¡¦¥Ð¥ê¥å¡¼¡Ù
4°Ì¡¡¥è¥ë¥´¥¹¡¦¥é¥ó¥Æ¥£¥â¥¹´ÆÆÄ¡Ø¥Ö¥´¥Ë¥¢¡Ù
5°Ì¡¡¥¢¥¬¥Ã¥È¡¦¥ê¥À¥ó¥¸¥§¡¼¥ë´ÆÆÄ¡ØWild Diamond¡Ê±ÑÂê¡Ë¡Ù
6°Ì¡¡¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥Þ¥Ã¥«¥ê¡¼´ÆÆÄ¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥ì¥³¥Ë¥ó¥°¡Ù
7°Ì¡¡¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥é¥Ã¥»¥ë´ÆÆÄ¡ØLurker¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù
8°Ì¡¡¥¶¥Ã¥¯¡¦¥¯¥ì¥Ã¥¬¡¼´ÆÆÄ¡ØWEAPONS¡¿¥¦¥§¥Ý¥ó¥º¡Ù
9°Ì¡¡¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥½¥À¡¼¥Ð¡¼¥°´ÆÆÄ¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥°¡Ù
10°Ì¡¡¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥ê¥ó¥¯¥ì¥¤¥¿¡¼´ÆÆÄ¡ØNouvelle Vague¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù
