Ãæ¹ñ¤Î¤¢¤ë½÷ÀÇ¼´½»Õ¤¬¡¢²½¾Ñ¤ò¤·¤Æ¹á¿å¤ò¤Ä¤±¤¿¾õÂÖ¤ÇÇ¼´½¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¸Î¿Í¤ËÌµÎé¡×¤ÈÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤¿¡£
30Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¹á¹Á¥µ¥¦¥¹¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¹¥È¡ÊSCMP¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢30Âå¤Îß¯ÈþÎï¤µ¤ó¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¸ÐÆî¾ÊßÄÅÔ¤Î¼Ò²ñÊ¡»ãÀìÌçÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢Áòµ·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÀì¹¶¤·¡¢Â´¶È¸å15Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê°äÂÎ¤ÎÇ¼´½½èÃÖ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
»³Åì¾ÊÅìÉô¡¦ÀÄÅç¤ÎÁòµ·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ëß¯¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÌó1Ëü5000À¤ÂÓ¤ÎÇ¼´½¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¡£ß¯¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯5·î¤«¤é¡¢¼«¿È¤Î»Å»ö¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·»Ï¤á¡¢À¤´Ö¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤²Î¼ê¤ÎÄ¥ÊËÚï¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î³°¸«¤Î½÷À¤¬Áòµ·¤Î»Å»ö¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ËÂç¤¤Ê°Õ³°À¤ò´¶¤¸¤Æ¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢ß¯¤µ¤ó¤ÏSNS¤Ç87Ëü¿Í¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤òÊú¤¨¡¢700Ëü·ï°Ê¾å¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬¤Ä¤¯¤Ê¤É¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢ß¯¤µ¤ó¤¬ºî¶È¤ÎºÝ¤Ë²½¾Ñ¤ä¥Í¥¤¥ë¥¢¡¼¥È¡¢¹á¿å¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤À¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æß¯¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¶ÈÌ³¤Î¿ë¹Ô¤Ë¤ÏÁ´¤¯»Ù¾ã¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö»ä¤ÏÍ©Îî¤¬ÉÝ¤¯¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤Ï²ÈÂ²¤¬°¦¤·¡¢Îø¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤À¤«¤é¡×¤È¤·¡¢¡Ö»ä¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤â¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤â¶¦´¶¤¹¤ë¡£¿Í¤ÏË´¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤·¤Ð¤é¤¯º²¤¬¼þ°Ï¤ËÎ±¤Þ¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£º²¤¿¤Á¤â¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¤«¤é¡¢»ä¤¬°Ö¤á¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£