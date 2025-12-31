¡Ö¤½¤í¤½¤í¸·¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿2Ç¯¸å¤Ë¡Ä·ëÀ®25Ç¯¡¦Perfume¤Î±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤¿¡ÈÊ¬´ôÅÀ¡É
¡¡Perfume¤¬2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤ËÈà½÷¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤â¤Ã¤Æ¡È¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡É¡Ê³èÆ°µÙ»ß¡Ë¤Ø¤ÈÆþ¤ë¡£ºòÇ¯¡¢·ëÀ®25Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£Ç¯¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼20Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¡¢11·î¤Ë¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Î·ëº§È¯É½¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡90Ç¯Âå°Ê¹ß¡¢½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¾ì¹ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂ´¶È¤È²ÃÆþ¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢Perfume¤ÏCD¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢¤³¤Î3¿Í¤ÇÊÑ¤ï¤é¤º³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ÎÅÀ¤À¤±¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Perfume¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤È¤¤¤¨¤ë¡£ ¡ÊÁ´2²ó¤Î1²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
¾®5¤Ç¥¢¥¯¥¿¡¼¥º¥¹¥¯¡¼¥ë¹Åç¤ËÆþ³Ø¤·¤¿3¿Í
¡¡Perfume¤ÎÃÂÀ¸¤Ï1999Ç¯¡£¤³¤ÎÇ¯¡¢¾®³Ø5Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿3¿Í¤Ï¥¢¥¯¥¿¡¼¥º¥¹¥¯¡¼¥ë¹Åç¤Î1´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢Æþ³Ø¤¹¤ë¡£¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤È¤«¤·¤æ¤«¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤½¤ÎÁ°Ç¯¡¢·ÝÇ½¥¹¥¯¡¼¥ë¤ÎÂÎ¸³¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£2¿Í¤Ï¥¹¥¯¡¼¥ëÆâ¤Ç¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËºÝ¤·¡¢¤â¤¦1¿Í¤ÎÀ¸ÅÌ¤È°ì½ï¤Ë¡Ö¤Ñ¤Õ¤å¡Á¤à¡×¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ñ¤Õ¤å¡Á¤à¤Ï¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏÉ¬¤º¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ê¤ë¡£¤À¤¬¡¢2001Ç¯¤Ë1¿Í¤¬Ã¦Âà¡£¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤È¤«¤·¤æ¤«¤Ï¿·¤¿¤Ë¤Î¤Ã¤Á¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ç¡ÖºÌÇµ¤Á¤ã¤ó¡Ê¤Î¤Ã¤Á¤ÎËÜÌ¾¡Ë¡¢¤Ñ¤Õ¤å¡Á¤à¤ËÆþ¤é¤ó¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£Æ´¤ì¤À¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÍ¶¤ï¤ì¡¢¤Î¤Ã¤Á¤Ï¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡Ö¤¦¤ó¡¢Æþ¤ë¡ª¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Î¤Ã¤Á¤¬²ÃÆþ¤·¤¿ÍâÇ¯¡¢2002Ç¯¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥ì¡¼¥Ù¥ë¤«¤é¡ÖOMAJINAI¡ú¥Ú¥í¥ê¡×¡ÖÈà»áÊç½¸Ãæ¡×¤ÈCD¤ò2Ëç¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¹Åç¸ÂÄê¤Î¥í¡¼¥«¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡£Åö»þ¡¢CD¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥Á¥é¥·¤ò¼êºî¤ê¤·¤Æ3¿Í¤Ç±«¤äÀã¤¬¹ß¤ë¤Ê¤«¤âÇÛ¤Ã¤¿¤¬¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ï¤ï¤º¤«2¿Í¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÇ¤Ã¤¿¥½¥í·ÀÌó¤È¤¤¤¦Ê¬´ôÅÀ
¡¡3¿Í¤ÏÃæ³Ø3Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2003Ç¯½Õ¤Ë¾åµþ¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î¥¢¥ß¥å¡¼¥º¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¡£¥¢¥ß¥å¡¼¥º»±²¼¤Î¿·¿Í½÷À¥¿¥ì¥ó¥È°éÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈBEE-HIVE¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ê¡¢½÷»ÒÎÀ¤Ç¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÇ¯8·î¡¢BEE-HIVE¥ì¥³¡¼¥É¤«¤é¡Ö¥¹¥¦¥£¡¼¥È¥É¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤Perfume¤Ë²þÌ¾¤·¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ËÃæÅÄ¥ä¥¹¥¿¥«¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¤¸¤Ä¤Ï¤³¤Î¾¯¤·Á°¡¢¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¢¤ë¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤È¥½¥í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ·ÀÌó¤¹¤ëÏÃ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢Perfume¤ËÂÐ¤·¥¢¥ß¥å¡¼¥º¤È¥¹¥«¥é¡¼¥·¥Ã¥×¡Ê¾©³Ø¶â¡Ë·ÀÌó¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬³ÎÌó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤ËÈà½÷¤Ï¡ÔËÜÅö¤Ë¡¢ËÜÅö¤ËÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Perfume¤òÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤·¡¢º£¤É¤Á¤é¤¬³Ú¤·¤¤¤«¡¢¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¡¢Perfume¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¥½¥í¤ÎÆ»¤ÏÄü¤á¤Æ¡¢3¿Í¤Ç´èÄ¥¤ë¤Û¤¦¤òÁª¤ó¤À¡Õ¤È¤¤¤¦¡Ê¡Øanan¡Ù2017Ç¯2·î15Æü¹æ¡Ë¡£
¡ÖMIKIKOÀèÀ¸¤Ç¤Ê¤¤ã¥À¥á¡×¤È¤¤¤¦°Õ»Ö
¡¡ÃæÅÄ¥ä¥¹¥¿¥«¤ÈÊÂ¤Ó¡¢¸½ºß¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤ÇPerfume¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿Âç¤¤ÊÂ¸ºß¤¬¿¶ÉÕ»Õ¤ÎMIKIKO¤À¡£Èà½÷¤È3¿Í¤Î´Ø·¸¤ÏÃæÅÄ¤è¤ê¤µ¤é¤Ë¸Å¤¯¡¢¥¢¥¯¥¿¡¼¥º¥¹¥¯¡¼¥ë¹Åç»þÂå¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£3¿Í¤¬Æþ³Ø¤·¤¿¤È¤¡¢MIKIKO¤â¥À¥ó¥¹¹Ö»Õ1Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤È¤«¤·¤æ¤«¤ÏÈà½÷¤¬ÊÌ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ë¤â¡¢¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤«¤éÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Î¤Ã¤Á¤Ï1¡Á2Ç¯¤Û¤É¶µ¤ï¤ë¤Î¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤â2¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¿ÈÂÎ¤ÎÆ°¤«¤·Êý¤Î´¶³Ð¤¬°ã¤¦¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¸¤Ä¤Ï¾åµþ¤·¤Æ¤«¤é¡¢¿¶ÉÕ»Õ¤òÂØ¤¨¤ë¤È»öÌ³½ê¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢3¿Í¤ÏMIKIKOÀèÀ¸¤Ç¤Ê¤¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤ÈÁÊ¤¨¡¢Ç§¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åö»þ¡¢Èà½÷¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¤ª¤ê¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï±ÇÁü¤Ç»ØÆ³¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢MIKIKO¤Ï¥À¥ó¥¹¤Î¿¶ÉÕ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î±é½Ð¤â¼ê¤¬¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Perfume¤Î¤¿¤áÁ´ÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¿¡£
¡¡Perfume¤Î3¿Í¤Ï¾åµþ¸å¤â¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Î¤¿¤Ó¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¥Á¥é¥·¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤ÏµÒ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢Åö»þÉáµÚ¤·»Ï¤á¤¿¥Ö¥í¥°¤Ê¤É¤ÇÌÌÇò¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¤¤¤ë¤È¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÎÍè¾ì¼Ô¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£É®¼Ô¤â¡¢Ç®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬¥Ö¥í¥°¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¥é¥¤¥Ö¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¥¯¥Á¤Ç¤¢¤ë¡£»þ´üÅª¤Ë¤ÏÈà½÷¤¿¤Á¤¬¾åµþ¤·¤Æ2Ç¯ÌÜ¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥ì¡¼¥Ù¥ë¤«¤é¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥ó¥É¥í¥Ã¥×¡×¤È¡Ö¥â¥Î¥¯¥í¡¼¥à¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡×¤ò¤¢¤¤¤Ä¤¤¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤³¤í¤À¡£
¡ÖPerfume¡¢¤½¤í¤½¤í¸·¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤Ï2005Ç¯9·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡Ö¥ê¥Ë¥¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¬¡¼¥ë¡×¤Ç¤¢¤ë¡£É®¼Ô¤Ï¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹»þ¤ËÅìµþ¡¦¼®Î±¤ÎCD¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ï¤Þ¤Ð¤é¤À¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¡£À°Íý·ô¤Ë°õºþ¤µ¤ì¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÌ¾¤â¡Ö¥Ñ¥Ò¥å¡¼¥à¡×¤ÈÈùÌ¯¤Ë´Ö°ã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤¬¿ôÇ¯¸å¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«¤¤¤¿¤ê¡¢¤Þ¤·¤Æ¤ä³¤³°¿Ê½Ð¤¹¤ë¤È¤Ï¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¿Í¤¬Í½ÁÛ¤Ç¤¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤Á¤ç¤¦¤É¤³¤Î¤³¤í¡¢3¿Í¤Ï¹â¹»2Ç¯¤ÇÂ´¶È¸å¤Î¿ÊÏ©¤ò·è¤á¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤«¤éÂç³Ø¤Ë¹Ô¤±¤ë¤Ê¤é¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È´«¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Èà½÷¤¿¤Á¤ÏÂ´¶È¤·¤¿¤éPerfume1ËÜ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ö¤¢¡¢»Å»ö1ËÜ¤Ç¤ÏÌµÍý¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¤È»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¡£¤¢¤È¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ï»öÌ³½êÂ¦¤«¤é¡ÖPerfume¡¢¤½¤í¤½¤í¸·¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î²Ä°¦¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò°ì¿·¤·¤Æ¡Ö¶áÌ¤Íè·¿¥Æ¥¯¥Î¥Ý¥Ã¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¡¢¡Ö¥¯¡¼¥ë¡õ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¼þ°Ï¤Î´íµ¡´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Åö¤Î3¿Í¤Ï¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£3¿Í¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¤Ï°áÁõ¤â²Ä°¦¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¡Ö¥ê¥Ë¥¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¬¡¼¥ë¡×¤Î°áÁõ¤Ï¤½¤ì¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Î¥¯¡¼¥ë¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¡¢¿¿¤Ã¹õ¤Ç¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Þ¥¥·¥É¥ì¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
ÃæÅÄ¥ä¥¹¥¿¥«¤Ë¤è¤ë¥Æ¥¯¥Î¥Ý¥Ã¥×¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡Ä
¡¡¤½¤â¤½¤â¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»þÂå¤«¤éÃæÅÄ¥ä¥¹¥¿¥«¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¥Æ¥¯¥Î¥Ý¥Ã¥×¤Ë¤â¡¢Åö½é¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£3¿Í¤ÎÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹â¹»¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤â·ÝÇ½³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±µéÀ¸¤¬¤ª¤ê¡¢ÉñÂæ½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤Ó¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÀèÀ¸¤ËÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢3¿Í¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥¯¥Î¤È¤¤¤¦²»³Ú¤ËÄñ¹³¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£¤½¤ì¤¬¥á¥¸¥ã¡¼2ËçÌÜ¡¢¡Ö¶áÌ¤Íè3Éôºî¡×¤ÎÂè2ÃÆ¤È¤Ê¤ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¥·¥Æ¥£¡×¡Ê2006Ç¯¡Ë¤Ç¡¢¡Ô¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ðÅª¤Ê²Î»ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¶Ê¤Ç¥Æ¥¯¥Î¤ÎÎÉ¤µ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤âÄ°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È½é¤á¤Æ»×¤¨¤Æ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤Í¡Õ¤È¡¢¸åÇ¯¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡Øanan¡Ù2017Ç¯2·î15Æü¹æ¡Ë¡£
¡Ö¥Ý¥ê¥ê¥º¥à¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯
¡¡2007Ç¯¡¢AC¡¦NHK¶¦Æ±¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎCM¡Ö¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Þ¡¼¥¯¤¬ECO¥Þ¡¼¥¯¡×¤Ë½Ð±é¡¢¤½¤³¤Ç»È¤ï¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¡Ö¥Ý¥ê¥ê¥º¥à¡×¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤¹¡£Åö»þ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤³¤ÎÀè¤ÎÌÜÉ¸¤ò¿Ö¤«¤ì¡¢¡Ô¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ë½Ð¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡½Ð¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸À¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Û¥ó¥È¤¤¤í¤¤¤í³ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¡Ö±³¤À¤¡¡×¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡Õ¡Ê¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡Ë¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡Ê¡Ø¥µ¥Ö¥é¡Ù2007Ç¯12·î¹æ¡Ë¡£¤³¤ÎÇ¯¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤Ï¡¢AKB48¤äÃæÀîæÆ»Ò¤Ê¤É¤¬¡Ö¥¢¥¥ÐÏÈ¡×¤Ç½Ð¾ì¡¢Perfume¤â¤½¤ÎÏÈ¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¤Î±½¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤±¤Ã¤¤ç¤¯¼Â¸½¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Íâ2008Ç¯¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤Î¤ËÂ³¤¡¢¹ÈÇò¤Ë¤â¤Ä¤¤¤Ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢½é¤Î¹ÈÇò¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸¬µõ¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤ß¤¿¤¤¤È¤Î3¿Í¤Î°Õ¸þ¤Ë¤è¤ê¡¢°áÁõ¤â²Ú¡¹¤·¤µ¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿±ü¤æ¤«¤·¤¤¤â¤Î¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡£
3¿Í¤À¤±¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦¥Ý¥ê¥·¡¼¤ò´Ó¤¯
¡¡¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Ä11·î¤ÎÉðÆ»´Û¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥À¥ó¥µ¡¼¤ä¥Ð¥ó¥É¤ò¤Ä¤±¤º¡¢3¿Í¤À¤±¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¡£»öÁ°¤ËMIKIKO¤«¤é¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤è¤êÇÉ¼ê¤Ë¸«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤òÆþ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«ÁêÃÌ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÃÇ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢MIKIKO¤Ï¶õ´Ö¤òËä¤á¡¢3¿Í¤Ç¤âÂç¤¤¯²Ú¤ä¤«¤Ë¸«¤¨¤ë±é½Ð¤ò¶ìÏ«¤·¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Perfume¤â¤¤¤Ä¤â¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç´ÑµÒ¤È¸þ¤¹ç¤¨¤¿Ê¬¡¢ÁÇÄ¾¤Ë³Ú¤·¤á¤¿¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡Ö3¿Í¤À¤±¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡£°ÊÍè¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤Ê²ñ¾ì¤Ç¤â3¿Í¤À¤±¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤ÏÈà½÷¤¿¤Á¤Î¥Ý¥ê¥·¡¼¤È¤·¤Æ¸½ºß¤Þ¤Ç´Ó¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2010Ç¯¤Ë½é¤á¤ÆÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¹Ô¤¦¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤ÎÂç¤¤Ê¶õ´Ö¤Ç3¿Í¤ÎÂ¸ºß¤òÂç¤¤¯¸«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤ÈMIKIKO¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼½¸ÃÄ¡Ö¥é¥¤¥¾¥Þ¥Æ¥£¥¯¥¹¡×¤òÎ¨¤¤¤ë¿¿ÆéÂçÅÙ¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åö»þ¤Ï¤Þ¤ÀµðÂç¤ÊLED¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ê¤É¤â¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç»È¤¨¤ë¤Û¤É¤Îµ±ÅÙ¤ò»ý¤Ã¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤âÂ¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Êµ»½ÑÅª¤ÊÀ©Ìó¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥é¥¤¥¾¥Þ¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ï°áÁõ¤äÉñÂæÁõÃÖ¤Ë¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¡¢¸÷¤ë°áÁõ¤äÉ÷Á¥¡¢¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ó¡¼¥à¤ÇÉ÷Á¥¤ò³ä¤ëÁõÃÖ¤Ê¤É¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥¾¥Þ¥Æ¥£¥¯¥¹¤ÏPerfume¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë·È¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÃæ¿´¤ËºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¥¢¡¼¥ÈÅª¤Ê»î¤ß¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç¤âËèÇ¯¡¢»Â¿·¤Ê±é½Ð¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¡ÖCling Cling¡×¤òÈäÏª¤·¤¿2014Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Ç¥É¥í¡¼¥ó¤¬Èô¤ó¤À¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï°õ¾Ý¿¼¤¤¡£¤¸¤Ä¤Ï¤½¤ÎÁ°Ç¯¤Ë¤â¿¿Æé¤¿¤Á¤Ï¥É¥í¡¼¥ó¤Ë¤è¤ë±é½Ð¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÈÖÁÈÂ¦¤«¤é¡Ö²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë´í¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥É¥í¡¼¥ó¤Ë¤Ò¤â¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¼Â¸³¤Ç¤â¤Ò¤â¤ò¤Ä¤±¤ÆÈô¤Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤à¤·¤í¤½¤Î¤Û¤¦¤¬Æñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢·ë¶É¤³¤ÎÇ¯¤ÏÃÇÇ°¡¢1Ç¯±Û¤·¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯À®¸ù¤µ¤»¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¿¿Æé¤Ï¡ÔPerfume¤Î±é½Ð¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤¬¤¹¤´¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤¬¤¹¤´¤¤¤«¤é¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î»È¤¤Êý¤òÃµ¤¹¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡ØPerfume Disco-Graphy Exhibition Catalogue¡Ù¥³¥ó¥Ç¥Ê¥¹¥È¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢2024Ç¯¡Ë¡£¡Ê¤Ä¤Å¤¯¡Ë
¡Ê¶áÆ£ Àµ¹â¡Ë