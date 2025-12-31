¡Ö·ëº§¤È¤«²ÈÄí¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸å²ù¤ÏÁ´Á³¤Ê¤¯¤Æ¡×¡Ö±Ê±ó¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×³èÆ°µÙ»ß¡¢¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó·ëº§¡ÄPerfume¤¬È¯É½Á°¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡È¥ê¥¢¥ë¤Ê¿´¾ð¡É
¡Ò¡Ö¤½¤í¤½¤í¸·¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿2Ç¯¸å¤Ë¡Ä·ëÀ®25Ç¯¡¦Perfume¤Î±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤¿¡ÈÊ¬´ôÅÀ¡É¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡Perfume¤¬2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤ËÈà½÷¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤â¤Ã¤Æ¡È¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡É¡Ê³èÆ°µÙ»ß¡Ë¤Ø¤ÈÆþ¤ë¡£ºòÇ¯¡¢·ëÀ®25Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£Ç¯¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼20Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¡¢11·î¤Ë¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Î·ëº§È¯É½¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¡Öµã¤±¤ë¡Ä¡×¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Î·ëº§ÆÏ¡¢¤¢¤É¤±¤Ê¤¤Ãæ³Ø»þÂå¤Î3¿Í¤Î»Ñ¤â¡ÄPerfume¤Î¼Ì¿¿¤òÁ´¤Æ¸«¤ë
¡¡CD¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢¤³¤Î3¿Í¤ÇÊÑ¤ï¤é¤º³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢º£¤äÀ¤³¦Ãæ¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ëPerfume¡£¤½¤Îµ°À×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î2²óÌÜ¡¿¤Ï¤¸¤á¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
2019Ç¯¡¢ÊÆ²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡Ö¥³¡¼¥Á¥§¥é¡×¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿Perfume¡¡©getty
¡þ¡þ¡þ
¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ï¶¼°Ò¤Î¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¥À¥ó¥¹
¡¡Perfume¤Î¤¹¤´¤µ¤Ï¡¢2010Ç¯¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î½é¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÇºÎ¤êÆþ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤òÍú¤¤¤Æ¤Î¥À¥ó¥¹¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤È¤â¤È¡¢°áÁõ¤ÇÍÑ°Õ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥Ò¡¼¥ë¤¬3¿Í¤ªÂ·¤¤¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÍú¤¯¤³¤È¤Ç¥À¥ó¥¹¤â¤¤ì¤¤¤ËÂ·¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤ÈËÜ¿Í¤¿¤Á¤¬µ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤È¤¤¤¦¡£2015Ç¯¤Î·ëÀ®15¼þÇ¯µÇ°¤ÎÉðÆ»´Û¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ô¥ó¥Ò¡¼¥ë¤Ø¤ÈÂØ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÏÈà½÷¤¿¤Á¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÆñ¤Ê¤¯ÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆü¡¹¤ÎÅØÎÏ¤Î»òÊª¤Ç¤¢¤ë¡£¿¶ÉÕ»Õ¡¢±é½Ð²È¤È¤·¤Æ3¿Í¤ò¤º¤Ã¤È¤½¤Ð¤Ç¸«¤Æ¤¤¿MIKIKO¤â¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤«¤ËÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤«¶¯Ä´¤·¤¿¤¦¤¨¡¢¡Ô¥Ò¡¼¥ë¤òÍú¤¤Ê¤¬¤é·Ú¡¹¤ÈÍÙ¤ë¿ÈÂÎ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¡¢ÉáÄÌ¤Ï¤â¤Ã¤È¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÁ³¤È¤·¤¿¶ÚÆù¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¡Õ¤Ê¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤¬¡ÔºÙ¤¯¡¢³ê¤é¤«¤ÊµÓÀþÈþ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡Õ¤Ë´¶Ã²¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡ØPerfume Disco-Graphy Exhibition Catalogue¡Ù¥³¥ó¥Ç¥Ê¥¹¥È¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢2024Ç¯¡Ë¡£
¡¡¤É¤ì¤À¤±ºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤òºÎ¤êÆþ¤ì¤è¤¦¤È¤â¡¢Perfume¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ï²¹¤â¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£³Ú¶Ê¤Ë¤â¡Ö¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¡¦¥Ç¥£¥¹¥³¡×¡Ê2009Ç¯¡Ë¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸³è´¶¤ä¿Í´ÖÌ£¤Î¤¢¤ë¶Ê¤¬¤·¤À¤¤¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤ÏPerfume¤Î3¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤³¤Î¤³¤í¤Ë¤ÏÄ°¤¯¿Í¤Ë¼þÃÎ¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£Åö»þ¡¢¤Î¤Ã¤Á¤Ï¡ÔÀÎ¤Ï¶áÌ¤Íè´¶¤òÁ´ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤Æ¡¢¥¨¥Ê¥á¥ë¤È¤«¥µ¥Æ¥óÀ¸ÃÏ¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦Éþ¤·¤«Ãå¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤±¤Ã¤³¤¦¤½¤ì¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»äÀ¸³èÅª¤Ê¶Ê¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë»¨»ï¤È¤«¤ÇÉáÄÌ¤ÎÉþÃå¤Æ¤Æ¤â¡ØÊ¿µ¤¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Õ¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ê¡Ø¥í¥Ã¥¥ó¥°¡¦¥ª¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù2009Ç¯4·î¹æ¡Ë¡£
Ä¹Ç¯¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á
¡¡³Ú¶Ê¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÃæÅÄ¥ä¥¹¥¿¥«¤Ï¡¢¼ã¤¤º¢¤Ï¤¢¤Þ¤ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤é¤º¡¢3¿Í¤ÏÉÝ¤¤¤È¤µ¤¨»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ç¯¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç²ñ¤¦¤¿¤Ó¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢Èà¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¶Ê¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬3¿Í¤Ë¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤«¡£
¡¡MIKIKO¤äÃæÅÄ¥ä¥¹¥¿¥«¤È¤¤¤¤¡¢¥é¥¤¥¾¥Þ¥Æ¥£¥¯¥¹¤È¤¤¤¤¡¢ÆÃÄê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤³¤ì¤Û¤ÉÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÄÁ¤·¤¤¤À¤í¤¦¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¥¢¥ß¥å¡¼¥º¤Ç¤â¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤¬¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿¤³¤í¤«¤éÃ´Åö¤¹¤ë¥Á¡¼¥Õ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ä¹Ç¯¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤ËPerfume¤Î3¿Í¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ß¤ó¤Ê¤ÇPerfume¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¶¯¤¤¡£
¥³¡¼¥Á¥§¥é¤ËÆüËÜ¿Í½÷À¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ½é½Ð±é¤È¤¤¤¦°Î¶È
¡¡3¿Í¤Ï¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤È¤â¤ËºÇ½é¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¿Ì´¤â¼¡¡¹¤È¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÄ¹Ç¯ÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤¬À¤³¦¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤À¡£È¯Ã¼¤Ï2011Ç¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ô¥¯¥µ¡¼À©ºî¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¥«¡¼¥º2¡Ù¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Î1¶Ê¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ý¥ê¥ê¥º¥à¡×¤¬»È¤ï¤ì¡¢¤½¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤áÅÏÊÆ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤È¤¸½ÃÏ¤Ç¡Ö¤¼¤Ò¤³¤Ã¤Á¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢3¿Í¤Ï³¤³°¤Ç¤â¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤í¤¦¤È·è°Õ¡£2012Ç¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦¿Ê½Ð¤Î¤¿¤á¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤â°ÜÀÒ¤¹¤ë¡£Æ±Ç¯¤Ë¤Ï½é¤Î³¤³°Ã±ÆÈ¥Ä¥¢¡¼¤È¤·¤Æ¥¢¥¸¥¢4ÅÔ»Ô¤ò¤Þ¤ï¤ê¡¢Íâ2013Ç¯¤Ë¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥Ä¥¢¡¼¡¢¤µ¤é¤Ë2014Ç¯¤Î³¤³°¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤È¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¡£
¡¡³¤³°¸ø±é¤Ç¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ÏÅö½é¡¢¸½ÃÏ¸þ¤±¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²ó¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤ËÆüËÜ¤Ç¤Î¥Ä¥¢¡¼¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¤â¤Î¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£MC¤â±Ñ¸ì¤Ç¤ä¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢¾è¤ê¤ÏÆüËÜ¸ì¤Ç¤ÎMC¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢³Æ¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2019Ç¯¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤ÎÌî³°²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ç¤¢¤ë¥³¡¼¥Á¥§¥é¡ÊCoachella Valley Music and Arts Festival¡Ë¤ËÆüËÜ¿Í½÷À¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£2½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¥³¡¼¥Á¥§¥é¤ÎÂè1½µ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î²»³Ú»¨»ï¡Ø¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥¹¥È¡¼¥ó¡Ù¤¬160ÁÈ¤Ë¤ª¤è¤ÖÁ´½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤éÁª¤Ö¡Ö¥³¡¼¥Á¥§¥é2019¤Î¸«¤ë¤Ù¤¥Ù¥¹¥È16¡×¤Ë¤âÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡Perfume¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö»Ë¾å¤â¤Ã¤È¤â¥¢¥¦¥§¥¤¡×¤È¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½ª¤¨¡¢µ¢¹ñ¸å¡¢¡Ô¥³¡¼¥Á¥§¥é¤ÏÆÃ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤¬¸Â¤é¤ì¤ë´Ä¶¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÁêÅö¤ÊÉôÊ¬¤¬¥¢¥Ê¥í¥°¤«¤Ä¥¤¥Á¤«¥Ð¥Á¤«¤Î¾¡Éé¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤É¤ó¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÏºÇ¹â¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¡£¡ÖÆüËÜ¤Î¡È¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡É¤¬À¤³¦¤Ø¡×¤È´¶Æ°¤·¤Ê¤¬¤éÍÙ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡Øanan¡Ù2019Ç¯7·î10Æü¹æ¡Ë¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é
¡¡ÍâÇ¯°Ê¹ß¤â¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿ÌðÀè¡¢À¤³¦¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£Perfume¤â2020Ç¯2·î¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò½éÆü¤Ï¤É¤¦¤Ë¤«³«ºÅ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2ÆüÌÜ¤ÏÃæ»ß¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÃæ»ß¼«ÂÎ¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¤¢¤¤¤À3¿Í¤Ï¾Ç¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ú¡¼¥¹¤òÊÝ¤Ã¤¿¡£9·î¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¸ì¤ë¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Õ¥§¥¹¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2021Ç¯8·î¡¢1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ÎÍ´ÑµÒ¥é¥¤¥Ö¤ò²£ÉÍ¤Î¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¤È¤¡¢´ÑµÒ¤¬À¼¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á³«±éÄ¾Á°¤Þ¤ÇÀÅ¤Þ¤ê¤«¤¨¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ñ¾ì¤«¤é¡¢Çï¼ê¤¬¤À¤ó¤À¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤Ë¡¢¤Î¤Ã¤Á¤Ï¡Ôº£¤Þ¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¤Ä¤Ö¤ä¤¤Ç»ä¤¿¤Á¤Î¿ÈÂÎ¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢ËÜÊª¤ÎPerfume¤¬¸½¤ì¤ë¤È¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î»×¤¤¤¬²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò²Ä»ë²½¤·¤¿±é½Ð¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤Ã¤ÆËÜÅö¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¤Ã¤ÆÄ»È©¤¿¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÎÇï¼ê¤Î²»¤ÇÎ³¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¯¡£¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤È¤«¤·¤æ¤«¤ËÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢2¿Í¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤Æ¡Õ¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡Ø²»³Ú¤È¿Í¡Ù2022Ç¯8·î¹æ¡Ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î»×¤¤¤¬¼ÂÂÎ¤ò¤â¤Ã¤Æ¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÈà½÷¤¿¤Á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Î¤Ã¤Á¤Ï¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¤È¤¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¡Ô»ä¤Ï¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¤ËPerfume¤Î¤Î¤Ã¤Á¤È¤·¤Æ¡¢Æü¡¹²á¤´¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¡¢ºÆ³ÎÇ§¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Õ¡¢¡Ô¥é¥¤¥ô¤Ç´¶¤¸¤ë¡¢º£¤³¤³¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤¿¤¯¤Æ¡¢»ä¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¡Õ¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÊÆ±¾å¡Ë¡£
¡¡¤Î¤Ã¤Á¤ÏºòÇ¯¡Ê2024Ç¯¡Ë¡¢ÄÇÌ¾ÎÓ¸é¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÊüÀ¸²ñ¡Ù¤Î1¶Ê¡Ö½éKO¾¡¤Á¡×¤ËÃ±ÆÈ¤Ç»²²Ã¤·¡¢ÄÇÌ¾¤È¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤·¤¿¡£ÄÇÌ¾¤«¤é¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç20Ç¯¶á¤¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¹ÈÇò¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ê¤É¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤¬¤è¤¦¤ä¤¯·è°Õ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà½÷¤Ë¸À¤ï¤»¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤âPerfume¤À¤È¿´¤«¤é»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£
Perfume¤Ï¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î
¡¡¤Î¤Ã¤Á¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤È¤«¤·¤æ¤«¤¬ÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ø²ÃÆþ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖPerfumeÁü¤Ë»ä¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤â3¿Í¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¤¦¤Á²ò¾Ã¤·¡¢¡ÔPerfume¤Ï¿ÍÀ¸¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤Î¤Ã¤Á¼«¿È¤Ê¤ó¤À¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¡£Perfume¤È¤·¤Æºé¤¤¤Æ¤ë»ä¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÁÇÄ¾¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Á³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Õ¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ê¡Ø²»³Ú¤È¿Í¡Ù2024Ç¯11·î¹æ¡Ë¡£
¡¡¤Û¤«¤Î2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âPerfume¤Ï¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤À¤È¡¢¶áÇ¯¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤Ë¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ï2Ç¯Á°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢Perfume¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ò¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ÏÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¿·¤¿¤Ê¾Ï¤Ø¤È¤É¤ó¤É¤ó¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ô¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¾Ï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ï¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ã¯¤«¤¢¤ê¤¤Î¿ÍÀ¸¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢Perfume¤¬Å·¿¦¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡Õ¡¢¡Ô¤À¤«¤é·ëº§¤È¤«²ÈÄí¡Î°úÍÑ¼ÔÃí¡§¤½¤ì¤é¤ò»ý¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸å²ù¤ÏÁ´Á³¤Ê¤¯¤Æ¡Õ¤ÈÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ê¡Ø²»³Ú¤È¿Í¡Ù2023Ç¯10·î¹æ¡Ë¡£
·ëº§È¯É½Ä¾Á°¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È
¡¡¤½¤ÎÈà½÷¤¬º£Ç¯·ëº§¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Perfume¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¾Úµò¤Ë¡¢·ëº§È¯É½Ä¾Á°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¿´ÊÑ¤ï¤ê¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò¡Ô¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï¤³¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤ò¤¬¤ó¤¸¤¬¤é¤á¤Ë¤·¤Æ¤¿¤Î¤«¤Ê¡£Perfume¤Î¤¢¡Á¤Á¤ã¤óÁü¤Ë¶á¤Å¤¤¿¤¤¤È¤«¡¢ÍýÁÛ¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡£º£¤Ï¤â¤Ã¤È·Ú¤ä¤«¡£¡Ò¤³¤ì¡¢¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡Ó¤Ã¤Æ´¶³Ð¤Ç¡¢»×¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¡¢º£¤òÀ¸¤¤Æ¤ë´¶¤¸¡Õ¡Ê¡Ø²»³Ú¤È¿Í¡Ù2025Ç¯9·î¹æ¡Ë¡Ó
¡¡¤«¤Ä¤Æ¡¢¼èºà¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤«¤é¡ÖÉ×ÉØ¤âÍ§Ã£¤â¤·¤ã¤Ù¤ê¿Ô¤¯¤·¤ÆÌµ¸À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¤¤¤¤´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤ò¼õ¤±¡¢¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ô¤Ç¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤Ïº£¤â¤´¤ê¤´¤ê¤ËËèÆü¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤³¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤¢¤È²¿½½Ç¯¤«¤«¤ë¤Î¤«¤Ê¤¢¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡Õ¤ÈÊÖ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡Ê¡ØAERA¡Ù2018Ç¯9·î3Æü¹æ¡Ë¡£¤À¤¬¡¢Perfume¤Ï¤à¤·¤í¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¸ß¤¤¤Ë¿®Íê¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¤«¤·¤æ¤«¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤«¤é¤«3¿Í¤Ï¡Ô»Å»ö¤È¼«Ê¬¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê»þ´Ö¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢¸Â³¦¤¬Íè¤ëÁ°¤Ë¡¢¿´¤òË¤«¤ËÊÝ¤Ä¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë¡Õ¤È¤¤¤¦¡Ê¡Ø²»³Ú¤È¿Í¡Ù2024Ç¯11·î¹æ¡Ë¡£
¡Ö¤Þ¤¿¿·¤·¤¤Ä©Àï¤Ø¿Ê¤à¤¿¤á¡×¤Ë¡Ö¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡×¤Ø
¡¡Perfume¤ÏºòÇ¯¤Èº£Ç¯¡¢·ëÀ®25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥Í¥Ó¥å¥é¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¤òÁ°ÊÓ¤È¸åÊÓ¤ËÊ¬¤±¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£¼þÇ¯µÇ°¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤¤¤¦¤È¥Ù¥¹¥ÈÈ×¤ò½Ð¤¹¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Â¿¤¤¤Ê¤«¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÃæÅÄ¥ä¥¹¥¿¥«¤¬Èà½÷¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¤ËÀ¸¤¤ë3¿Í¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿²Í¶õ¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¥í¥Þ¥ó¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤Ï¡¢ÃæÅÄ¤Î¤Ä¤¯¤Ã¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÅÄÃæÍµ²ð´ÆÆÄ¤¬À¤³¦´Ñ¤ò¹¤²¤¿¡£¤³¤ì¤¬¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ÈÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢±ÇÁü¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¤ë·Á¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸²½¤µ¤ì¤¿¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Î¥é¥¹¥È¤Ï¡¢½éÆüÁ°Æü¡Ê9·î21Æü¡Ë¤ËPerfume¤¬ÍèÇ¯¤«¤é¤Î¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡Ê³èÆ°µÙ»ß¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢3¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤·¤Ê¤¬¤é²ÖÆ»¤òÊâ¤¡¢Ã¼¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¾Ã¤¨¤ë¤È¤¤¤¦±é½Ð¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤Î¹ðÃÎ¤Ç¤Ï¡ÔPerfume¤Ï¤É¤ó¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â3¿Í¤Ç¤¤¤ì¤Ð°ìÀ¸Perfume¡£¡¿¤½¤ÎÃæ¤ÇÄ¹¤¯¿ÍÀ¸¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤é¡¢¤è¤êÎÉ¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Perfume¤Ç¤Þ¤¿¿·¤·¤¤Ä©Àï¤Ø¿Ê¤à¤¿¤á¡¢°ì¤Ä¤Î¶èÀÚ¤ê¤ò»ý¤È¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤¬ÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö3¿Í¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ì´¡×¡Ö¤³¤ì¤¬±Ê±ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡¡¤¤¤Þ¤Ë¤·¤Æ»×¤¨¤Ð¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ïº£¸å¤â¤º¤Ã¤È3¿Í¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¾¯¤·Á°¤«¤é¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤½¤ì¤È¤Ê¤¯¤Û¤Î¤á¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤«¤·¤æ¤«¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤«¤éPerfume¤È¤·¤Æ¤º¤Ã¤È³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¡¢¡Ô¤½¤ì¤Ï»ä¤â»×¤¦¤±¤É¡¢²¿»ö¤Ë¤â¡Ò¤º¤Ã¤È¡Ó¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Õ¡¢¡Ô±Ê±ó¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â±Ê±ó¤òÌ´¸«¤ë¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¡Õ¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡Ê¡Ø²»³Ú¤È¿Í¡Ù2024Ç¯11·î¹æ¡Ë¡¢¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤â¡Ô3¿Í¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ì´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¤½¤¦¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤½¤¦»×¤¨¤Ð»×¤¦¤Û¤É¡¢¤³¤ì¤¬±Ê±ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤À¤«¤é¤½¤Î°ì½Ö¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¡Õ¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÊÆ±»ï2025Ç¯9·î¹æ¡Ë¡£
¡Ø¥Í¥Ó¥å¥é¥í¥Þ¥ó¥¹¡¡¸åÊÓ¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿1¶Ê¡Ö½ä¥ë¡¼¥×¡×¤Ç¤Ï¡¢3¿Í¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Îµ°À×¤ò¸Ü¤ß¤ë¤è¤¦¤Ê²Î»ì¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¥À¥ó¥¹¤Ë¤â²áµî¤Î³Ú¶Ê¤«¤é¿§¡¹¤Ê¿¶ÉÕ¤¬¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¤Ï¤¢¤ì¤³¤ì¹Í»¡¤µ¤ì¤¿¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Ë¹ç¾§Éô¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ã¤Á¤¬¡Ö¹ç¾§´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢3¿Í¤ÎÀ¼¤¬¤³¤ì¤Û¤ÉÀ¸¤Ã¤Ý¤¯Ê¹¤³¤¨¤ë¶Ê¤ÏPerfume¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£º£Ç¯¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç¤Ï¤³¤Î¶Ê¤È¡¢2008Ç¯¤Î½é½Ð¾ì¤Î¤È¤¤Î¶ÊÌÜ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ý¥ê¥ê¥º¥à¡×¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡MIKIKO¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Perfume¤Î3¿Í¤Ë¤Ï¡Ö¥ª¥Õ¤ÎÆü¡×¤âµÙ¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¤¿¤á¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤¿¤ê¿ÈÂÎ¤ò¥±¥¢¤·¤¿¤ê¤È½àÈ÷¤ÎÆü¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ëº£²ó¤Î¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤Ï¡¢3¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¤´Ë«Èþ¤È¤â¤¤¤¨¤½¤¦¤À¡£¤³¤ì°ÊÁ°¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¥¢¥ß¥å¡¼¥º¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤¬2008Ç¯¤«¤é5Ç¯´Ö¤Î³èÆ°µÙ»ß¤ò·Ð¤ÆÌµ»ö¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÀèÎã¤«¤é¤¹¤ë¤È¼þ°Ï¤âËüÁ´¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤¤¤Þ¤Ï¹ÈÇò¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òPerfume¤Î25Ç¯´Ö¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¸«ÆÏ¤±¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤¬ºÆ¤ÓÌÜ³Ð¤á¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
¡Ê¶áÆ£ Àµ¹â¡Ë