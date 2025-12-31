TWS¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡ÖWe don¡Çt stop¡×¡¡¡ÈÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷¡É¿á¤¹þ¤à¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤ò¤âÎº¤Ë¡ÚCDJ25/26¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡6¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥°¥ë¡¼¥×¡¦TWS¡Ê¥È¥¥¥¢¥¹¡Ë¤¬27Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ç¯Ëö¹±Îã¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥Õ¥§¥¹¡ØCOUNTDOWN JAPAN 25/26¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¥ª¥ê¥³¥ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¸ø±éÄ¾¸å¤ÎTWS¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î´¶ÁÛ¤ä2025Ç¯¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û¤µ¤ï¤ä¤«¡ª²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿TWS
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢TWS¤ÏCOSMO STAGE¤ËÅÐ¾ì¡£½Ð±é»þ¤Ë¤ÏÆþ¾ìµ¬À©¤¬¤«¤«¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤ò¸«¤»¡¢²ñ¾ì¤Ï42¡ÊSAI¡¿¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²»³Ú¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¤ò»ý¤Ä´ÑµÒ¤ÇÄ¶Ëþ°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡Öplot twist -Japanese ver.-¡×¤ÇËë³«¤±¡£¥Ï¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤Ç²Î¾§¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤«¤ÄÂ©¤Î¤½¤í¤Ã¤¿¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¡¢½øÈ×¤«¤é²ñ¾ì¤ËÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷¤ò¿á¤¹þ¤à¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¿Íµ¤¶Ê¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÈäÏª¤·¡¢¡ÖGO BACK (Rock ver.)¡×¤Ç¤ÏÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ë¥®¥¿¡¼¥ê¥Õ¤È°õ¾ÝÅª¤Ê¥µ¥Ó¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¡¢¹âÍÈ´¶¤ò±é½Ð¡£´ÑµÒ¤Î»ëÀþ¤Ï¼«Á³¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤È°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öhey! hey!¡×¤Ç¤Ï¡¢»öÁ°¤Î¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼ÄÌ¤ê¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤òÅ¸³«¡£²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢Ç®µ¤¤ÏºÇ¹âÄ¬¤Ë¡£¥é¥¹¥È¤Ë¤ÏÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡×¤òÈäÏª¤·¡¢TWS¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÆÏ¤±¤¿¡£42¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ÎÆü½é¤á¤ÆTWS¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤È¤â¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤ê¡¢¹ßÃÅ»þ¤Þ¤Ç°¦ÕÈ¡Ê¤¢¤¤¤¤ç¤¦¡Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç±þ¤¨¡¢2025Ç¯¤ÎÆüËÜ¥é¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ø±é¸å¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼²ñ¾ì¤ËÅþÃå¤·¤¿TWS¤Ï¡Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¡£SHINYU¤¬¡Ö²»³Ú¤ò°¦¤¹¤ëÊý¤È42¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶Ê¿ô¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èè¤ì¤âÃÎ¤é¤º¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½¼¼Â´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¿¼¤¯¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡TWS¤Ïº£Ç¯¡¢½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ø2025 TWS 1ST FANMEETING IN JAPAN¡Ù¤ÇÆüËÜ¤Î42¤Ë°¦¤òÆÏ¤±¤ë¤È¡¢Japan 1st Single¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÇÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢½é¤ÎÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¡Ø2025 TWS TOUR '24/7:WITH:US' IN JAPAN¡Ù¤â³«ºÅ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê1Ç¯¤òHANJIN¤Ï¡Öhey! hey!¡×¤Î¤è¤¦¤À¤ÈÉ½¸½¡£¡Ö²Î»ì¤ÎÃæ¤Ë¡ÖWe don't stop¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤â¤º¤Ã¤È»ß¤Þ¤é¤º¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤³¤«¤é¤â¡ØWe don't stop¡Ù¤Ç¤¹¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡TWS¤Ï¡¢HYBE MUSIC GROUP¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖPLEDIS Entertainment¡×¤«¤éSEVENTEEN°ÊÍè¡¢Ìó9Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥Ü¡¼¥¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢HYBE LABELS¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï2024Ç¯½é¤Î¿·¿Í¥°¥ë¡¼¥×¡£2003Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎSHINYU¡Ê¥·¥ó¥æ¡Ë¡¢2005Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎDOHOON¡Ê¥É¥Õ¥ó¡Ë¤ÈYOUNGJAE¡Ê¥è¥ó¥¸¥§¡Ë¡¢2006Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎHANJIN¡Ê¥Ï¥ó¥¸¥ó¡Ë¤ÈJIHOON¡Ê¥¸¥Õ¥ó¡Ë¡¢2007Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎKYUNGMIN¡Ê¥®¥ç¥ó¥ß¥ó¡Ë¤«¤é¤Ê¤ë6¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2024Ç¯1·î¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯¤Î¼çÍ×²»³Ú¼ø¾Þ¼°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·¿Í¾Þ8´§¤ò´Þ¤à·×18´§¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Æ±Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÃæ¤ÇºÇÂ¿¼õ¾Þ¤ÎµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£2025Ç¯7·î¤Ë¤ÏJapan 1st Single¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÇÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡½¡½¡ØCDJ25/26¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½ª¤¨¤¿º£¤ÎÎ¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
SHINYU¡§²»³Ú¤ò°¦¤¹¤ëÊý¤È42¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶Ê¿ô¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èè¤ì¤âÃÎ¤é¤º¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï¡£
KYUNGMIN¡§¤¹¤´¤¯¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì½ï¤Ë²Î¤¨¤ë¶Ê¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¾ðÇ®¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¶Ê¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢TWS¤Î¾ðÇ®¤òÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤â¤¿¤¯¤µ¤ó´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡×¤âÈäÏª¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢42¤ÎÊý¤¬¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
JIHOON¡§¡ÊÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ë¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÏÆüËÜ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤Ç¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½2025Ç¯¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê1Ç¯¤Ç¤·¤¿¤«¡©
HANJIN¡§ËÍ¤¿¤Á¤Î¶Ê¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡Öhey! hey!¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤Ç¤¹¡£²Î»ì¤ÎÃæ¤Ë¡ÖWe don't stop¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤â¤º¤Ã¤È»ß¤Þ¤é¤º¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤é¤â¡ÖWe don¡Çt stop¡×¤Ç¤¹¡£
¡½¡½º£Ç¯¡¢ÆüËÜ¤ÇÆÃ¤Ë»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
DOHOON¡§¡ÊÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ëº£Ç¯¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¡¢ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡×¤Î¤ª¤«¤²¤Ç42¤Î³§¤µ¤ó¤Î°¦¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤â¤é¤¤¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢TWS¤È¤·¤Æ¿·¤·¤¯Ä©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
JIHOON¡§¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î42¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÍèÇ¯¡¢42¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
SHINYU¡§¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤ª¸«¤»¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ñ¤ò¤³¤³¤«¤é¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç´î¤Ð¤»¤ëTWS¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½2025Ç¯¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢42¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
YOUNGJAE¡§2025Ç¯¤òTWS¤È²á¤´¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤Þ¤¿¤¹¤°·Þ¤¨¤ë2026Ç¯¤â³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
