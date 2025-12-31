¸µNHKÃÝÃæÃÎ²Ú¡¢¾×·â¤Î¡È¥¹¥¤¥«¥Ã¥×¡É¡õ43ºÐ¡È´°½Ï¥Ü¥Ç¥£¡É¤ËÈ¿¶Á¡¡¡Ö¥ä¥Ã¥Ð¡¢Ä¶¤à¤Ã¤Á¤à¤Á¡×¡Ö¤â¤¦ºÇ¹â¤Ã¤¹¤è¡×
¡¡¸µNHK²ÆìÊüÁ÷¶É¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ç¥é¥¸¥ª²Æì½êÂ°¤ÎÃÝÃæÃÎ²Ú¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê43¡Ë¤¬29Æü¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØOne more TOMOKA¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¤³¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Æ±ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¥ï¥Á´³«¡Ä¤ä¤ï¤é¤«¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¾×·â¤Î¡È¥¹¥¤¥«¥Ã¥×¡É¤òÈäÏª¤·¤¿ÃÝÃæÃÎ²Ú
¡¡ÃÝÃæ¥¢¥Ê¤Ï¡¢1982Ç¯1·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¹Åç¸©½Ð¿È¡£ÀÄ¿¹Ä«ÆüÊüÁ÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢´ä¼êÄ«Æü¥Æ¥ì¥Ó¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢NHK²ÆìÊüÁ÷¶É¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢2017Ç¯10·î¤«¤é¤Ï¥é¥¸¥ª²Æì¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£¥é¥¸¥ª²Æì¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ø²Ú²ÚÅ·¹ñ¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Ë¡£º£Ç¯¡¢¡Ø½µ¥×¥ì¡Ù¤Ç¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¡ÈÎáÏÂ¤Î¥¹¥¤¥«¥Ã¥×¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡É¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿ÃÝÃæ¥¢¥Ê¤ÏÍÅ±ð¤ÊÉ½¾ð¤ÇËËþ¤Ê¥Ð¥¹¥È¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØTOMOKA¡Ù¤Î¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ¡ÈÎáÏÂ¤Î¥¹¥¤¥«¥Ã¥×¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡ÉÃÝÃæ¥¢¥Ê¤¬¡¢43ºÐ¤Ë¤·¤ÆÈäÏª¤·¤¿¾×·â¤Î¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¥°¥é¥Ó¥¢¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ÃÝÃæ¥¢¥Ê¤Î¾Ð´é¤È¤È¤â¤ËËËþ¤Ê¥Ð¥¹¥È¤òÈäÏª¤·¤¿½ñ±Æ¤È¤È¤â¤Ë¡ØOne more TOMOKA¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡ÚTOMOKA¡Û¤Ë¤Ï¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£¤¢¤ÎÆü¤Î»£±Æ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø¤³¤ó¤ÊÉ½¾ð¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ù¤È¡¢¾¯¤·´ò¤·¤¯¤Æ¾¯¤·¾È¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÍ¾±¤¤Î¤ª¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤Ã¤È³«¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÇºÜ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¸«¤¿¤éÊ¬¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤µ¤é¤Ë¡¢1·î5ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ç¤Ï¥¢¥ó¥³¡¼¥ë·ÇºÜ¡Ü½ÅÂçÈ¯É½¤â¡Ä¡ª¡×¤ÈÍ½¹ð¡£¡Ö¹²¤¿¤À¤·¤¤Ç¯Ëö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Õ¤È°ìÂ©¤Ä¤¯»þ´Ö¤Ë¡¢¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î»£±Æ»þ¡¢¤³¤ì¤Ç¤â¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¡³Ú¤·¤¤»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢1Ëü6000·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ö¤ä¡¢¤â¤¦ºÇ¹â¤Ã¤¹¤è¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤¹¤´¤¤¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ê¤ó¤À¤¬¡×¡Ö¥ä¥Ã¥Ð¡¢Ä¶¤à¤Ã¤Á¤à¤Á¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
