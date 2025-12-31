Â´¶ÈÄ¾Á°¤Î¤³¤¸¤Ï¤ë¤Ç¤â¡¢¡È17Ç¯ºßÀÒ¡ÉÇðÌÚÍ³µª¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ÄAKB48¡ÖÌ´¤Î¹ÈÇòÁªÈ´¡×¤Ç1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ï¡©
¡Ò¹ÈÇò¤ÇÆÍÁ³¤Î¡ÈÂ´¶ÈÀë¸À¡É¢ªËÌÅç»°Ïº¤Î¥é¥¹¥È¤Ë¡Ö¿å¤òº¹¤·¤¿¡×¤ÈÈãÈ½¤â¡ÄÂçÅçÍ¥»Ò¡ÊÅö»þ25ºÐ¡Ë¤¬AKBÂ´¶È¤ò·è¤á¤¿¡ÈËÜÅö¤Î·Ð°Þ¡É¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡NHK¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¡¢AKB48¤¬2019Ç¯°ÊÍè6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£2007Ç¯¤Ë¡Ö¥¢¥¥ÐÏÈ¡×¤Ç½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2013Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Ç¤ÏÂçÅçÍ¥»Ò¤¬ÊüÁ÷Ãæ¤ËÂ´¶ÈÈ¯É½¤ò¤·Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡Ä¡Ä¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î3²óÌÜ¡¿¤Ï¤¸¤á¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
【画像】ノースリーブ姿で観客に手を振る「夢の紅白選抜」で1位だったメンバーとは
2012年、第4回選抜総選挙でのAKB48　©文藝春秋
¡¡ÂçÅçÍ¥»Ò¤ÎÆÍÁ³¤ÎÂ´¶ÈÈ¯É½¤Î¡ÈÍ¾ÇÈ¡É¤ÏÍâ2014Ç¯¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤â¤ä¤ä»Ä¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÇ¯¤Î¹ÈÇò¤Ç¤ÏÈäÏª¤¹¤ë³Ú¶Ê¡Ö¿´¤Î¥×¥é¥«¡¼¥É¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¼«¿È¤Î»×¤¤¤ò½ñ¤¤¤¿¥×¥é¥«¡¼¥É¤ò·Ç¤²¤¿¡£
ÂçÅçÍ¥»Ò¤ÎÂ´¶ÈÈ¯É½¤ËÂ³¤¤¤Æ¡Ä¾®ÅèÍÛºÚ¤Î¡ÈÆ÷¤ï¤»¡É
¡¡¤³¤Î¤È¤¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ëÃæ¤Î¼èºà¤Ç¡¢ËÜÈÖ¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¤Ê¤¤¤«¤È¿Ö¤«¤ì¤¿¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡ÊÅö»þ¡¢AKB48Áí´ÆÆÄ¡Ë¤¬¡Ö¥¤¥ä¡¼¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¤Í!?¡×¤È¾®ÅèÍÛºÚ¤Ë¸þ¤±¤Æ¸£À©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¾®Åè¤Ï¡ÖµîÇ¯¤Î¹ÈÇò¤¬ºÇ¸å¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î°ì¼þ¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤¤¤Þ¡¢¥×¥é¥«¡¼¥É¤ò»Å¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡ÊËÜÈÖ¤ò¡Ë¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢Á°Ç¯¤ÎÂçÅç¤ËÂ³¤¯¹ÈÇò¤Ç¤ÎÂ´¶ÈÈ¯É½¤òÆ÷¤ï¤»¤¿¤Î¤À¡Ê¡ÖÅì¥¹¥ÝWEB¡×2014Ç¯12·î29ÆüÇÛ¿®¡Ë¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ò¤ä¤¤â¤¤µ¤»¤¿¤¬¡¢¤¤¤¶ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¡¢¾®Åè¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¡×¤È·Ç¤²¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ËÂ³¤¯ÇðÌÚÍ³µª¤Î¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¿²¤µ¤»¤Ê¤¤¤¾¡×¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´°À®¤µ¤»¡¢¤Þ¤ó¤Þ¤È¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò²óÈò¤·¤¿¡£ÂçÅçÍ¥»Ò¤¬¡Ô»ä¤¬AKB¤Î¤Ê¤«¤ÇÀäÂÐ¤Ë¤Þ¤Í¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤¬¾®ÅèÍÛºÚ¤Ç¤¹¡£¤¢¤ÎÀ¸¤Êý¤Ï¤¹¤´¤¤¡£¤Ì¤é¤ê¤¯¤é¤ê¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡Õ¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ê¡ØAERA¡Ù2014Ç¯1·î13Æü¹æ¡Ë¡¢¤³¤Î°ì·ï¤«¤é¤â¤¦¤Ê¤º¤±¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¤òÁ°¤Ë¹â¶¶¤ÏÂ´¶È¤òÈ¯É½¡¢¡Ö¤³¤¸¤Ï¤ë¡Ê¾®Åè¡Ë¤è¤êÀè¤ËÂ´¶È¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¹â¶¶¤Ï¤³¤Î¤¢¤È¤â1Ç¯°Ê¾å¥°¥ë¡¼¥×¤ËºßÀÒ¤·¡¢Íâ2015Ç¯¤Ë¤â¹ÈÇò¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¦¤¨¡¢¼«¿È¤Î25ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë2016Ç¯4·î8Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»ëÄ°¼Ô¤ÎÅêÉ¼¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¡ÖÌ´¤Î¹ÈÇòÁªÈ´¡×
¡¡°ìÊý¤Î¾®Åè¤¬Â´¶È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï2016Ç¯6·î¤À¤Ã¤¿¡Ê¼ÂºÝ¤ËÂ´¶È¤¹¤ë¤Î¤ÏÍâÇ¯¡Ë¡£¤³¤ÎÇ¯¤Î¹ÈÇò¤Ç¤Ï¡ÖÌ´¤Î¹ÈÇòÁªÈ´¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô1¿Í¤Ë¤Ä¤1É¼¤Î¤ß¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä48¿Í¤òÁª¤ó¤À¡£¾®Åè¤ÏËÜÈÖ¤ÎÁ°·î¡¢Ã±ÆÈ¤Ç½Ð±é¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡Ö¡ÈºÇ¸å¤Î¹ÈÇò¡É¤Ê¤Î¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤´½Ëµ·¤ÇÅêÉ¼¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢ËÜÈÖ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë½ç°Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤êÄã¤¹¤®¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢½Ð¤ì¤¿¤é¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È¤µ¤Û¤É¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡Ê¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó¥Ë¥å¡¼¥¹¡×2016Ç¯11·î24ÆüÇÛ¿®¡Ë¡£
¡¡¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¾®Åè¤ÏÌµ»ö¤ËÁªÈ´Æþ¤ê¤·¡¢ËÜÈÖÃæ¡¢¥á¥É¥ì¡¼1¶ÊÌÜ¤Î¡ÖRIVER¡×¤Î¤¢¤È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï7°Ì¤ËÆþ¤ê¡Ö¿À7¡×¤ÎÌÌÌÜ¤òÊÝ¤Ã¤¿¡£1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢NMB48¤Î½éÂå¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç²Î¾§ÎÏ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë»³ËÜºÌ(¤µ¤ä¤«)¤Ç¡¢¥á¥É¥ì¡¼2¶ÊÌÜ¤Î¡Ö·¯¤Ï¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡×¤ÇÆ²¡¹¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï½ç°ÌÊÌ¤Ë·è¤á¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
ÅÏÊÕËãÍ§¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¶Ê¤¬1°Ì¤Ë
¡¡2017Ç¯¤Ë¤Ï¡¢º£ÅÙ¤Ï¡Ö»ëÄ°¼Ô¤¬Áª¤ó¤ÀÌ´¤Î¹ÈÇòSP¥á¥É¥ì¡¼¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥á¥É¥ì¡¼¤Ç²Î¤¦3¶Ê¤ò»ëÄ°¼ÔÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª½Ð¡¢ËÜÈÖ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£·ë²Ì¤Ï3°Ì¤¬¡ÖÂçÀ¼¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¡¢2°Ì¤¬¡Ö365Æü¤Î»æÈô¹Ôµ¡¡×¡¢¤½¤·¤Æ1°Ì¤Ë¤Ï¤³¤ÎÇ¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇÂ´¶È¤¹¤ëÅÏÊÕËãÍ§¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡Ö11·î¤Î¥¢¥ó¥¯¥ì¥Ã¥È¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢²ÖÆ»¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë2018Ç¯¤Î¹ÈÇòÄ¾Á°¤Ë¤Ï¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤¬Ê¿À®¤«¤é¸µ¹æ¤¬ÊÑ¤ï¤ëÍâ½Õ¤ËHKT48¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»Ø¸¶¤ÏºÇ¸å¤È¤Ê¤ë¤³¤ÎÇ¯¤Î¹ÈÇò¤Ç¡¢¼«¿È¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¶Ê¡ÖÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤ò¡¢¹ñÆâ¤Î48¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÁªÈ´¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼16¿Í¡Ê»Ø¸¶¤ò´Þ¤à¡Ë¤È¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Î»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¡¦BNK48¤È¤È¤â¤ËÈäÏª¤·¤¿¡£BNK48¤Ï¤³¤ÎÇ¯¡¢Æ±¶Ê¤ò¥¿¥¤¸ì¤Ç¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¸½ÃÏ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¶Ê¤Î½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢Áí¹ç»Ê²ñ¤ÎÆâÂ¼¸÷ÎÉ¤¬±ýÇ¯¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ë»Ð¤µ¤ó¡×¤ËÊ±¤·¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤Ë¸ò¤¸¤Ã¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¡¢¡Ö»Ø¸¶ÊüËÒ¡×¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ì¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿´ÇÈÄ¤ò·Ç¤²¡¢»Ø¸¶¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2019Ç¯¤Ç¹ÈÇò½Ð¾ì¤¬ÅÓÀä¤¨¤¿
¡¡²«¶â»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿°ìÈÌ¤Ë¤â¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬Ç¯¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤ËÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¡¢AKB¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤È¤¯¤é¤Ù¤ë¤ÈÇö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ËèÇ¯¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÁªÈ´ÁíÁªµó¤â¡¢³¤³°¤Î»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â½ÐÇÏ¤·¤¿2018Ç¯¤òºÇ¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¹ñÆâ¤Î³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤â¤³¤Î¤³¤í¤ò¶¤Ë±¿±Ä²ñ¼Ò¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÊ¬¤«¤ì¡¢AKB¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤ä°®¼ê²ñ¤Ë»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÊÑ²½¤Î¤Ê¤«¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿2019Ç¯¤Î¹ÈÇò¤ÇAKB¤Ï¡ÖÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡Á¹ÈÇòÀ¤³¦ÁªÈ´SP¡Á¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î³ÆÃÏ¤Î»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¦¡£1´üÀ¸¤ÏÍâÇ¯¤ËÂ´¶È¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤ò»Ä¤¹¤Î¤ß¡¢¤Û¤«¤Ë10Ç¯°Ê¾åºßÀÒ¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÇðÌÚÍ³µª¤ÈSKE48¤Î¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¤È¤¤¤¦¤Ê¤«¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¾®·ªÍ°Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¼ã¼êÃæ¿´¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÎ×¤ó¤À¡£
¡¡¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë»þ¤Î¼èºà¤Ç¡¢Åö»þ¤ÎAKBÁí´ÆÆÄ¡¦¸þ°æÃÏÈþ²»¤Ï¡Ô¹ÈÇò¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤âÅö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤ÈËÜÅö¤Ë´¶¤¸¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë½Ð¾ì¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£´¶¼Õ¤ä½é¿´¤òËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÍèÇ¯¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡Õ¤È´î¤Ó¤ò³ú¤ß¤·¤á¤¿¡Ê¡ÖÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×2019Ç¯12·î29ÆüÇÛ¿®¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éAKB¤Ï¤³¤Î¤¢¤È5Ç¯´Ö¡¢¹ÈÇò¤Ø¤Î½Ð¾ì¤¬ÅÓÀä¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
2023Ç¯¤Ë¥Á¡¼¥àÀ©¤ÎµÙ»ß¤¬È¯É½¤µ¤ì¡Ä
¡¡Àè½Ò¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¾ð¤«¤é»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¤É¤¦¤·¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤¬¼å¤Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢AKBÆâ¤Ç¤â2023Ç¯¤Ë¤Ï·ëÀ®°ÊÍèÂ³¤¤¤Æ¤¤¿¥Á¡¼¥àÀ©¤ÎµÙ»ß¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¡£
¡¡AKB¿Íµ¤¤Ï¡¢ÁªÈ´ÁíÁªµó¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¥Á¡¼¥à¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌÌ¤Ç¤Î¶¥Áè¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¡£¤½¤ì¤ò»×¤¨¤Ð¡¢AKB¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Î¤è¤¦¤ÊÀª¤¤¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃ×¤·Êý¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¸¤Ä¤ÏÂçÅçÍ¥»Ò¤Ï¡¢2013Ç¯Êë¤ì¤ÎÂ´¶ÈÈ¯É½Ä¾Á°¤Ë½©¸µ¹¯¤È¹Ô¤Ã¤¿ÂÐÃÌ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¸½¾õ¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¤è¤¦¤ÊAKB¤ËÂÐ¤¹¤ë·üÇ°¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ò¡ÔAKB¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¿Íµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤¬3Ç¯Á°¤¯¤é¤¤¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤«¤é3Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Þ»þÂå¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬¤¹¤´¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¼ã¼ê¤Î»Ò¤Ë¡¢À¤´Ö¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç¿©¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£Ëá¤±¤Ðµ±¤¯»Ò¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°ÊÁ°¤ß¤¿¤¤¤ËÀ¤´Ö¤Ë¤½¤Î»Ò¤ò°é¤Æ¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡Õ¡Ê¡ØAERA¡Ù2014Ç¯1·î13Æü¹æ¡Ë¡Ó
¡¡AKB¤ÎÂÎÀ©¤¬³ÎÎ©¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¥°¥ë¡¼¥×¤¬Àä¤¨¤ºÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤ê¤Ï¸½¾õ°Ý»ý¤òË¾¤ß¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â°é¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÂçÅç¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¤Ï¤¬¤æ¤¯´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¤¤Þ¤Ë¤·¤Æ»×¤¨¤Ð¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤É¤¦¤·¤ÎßõÎõ¤Ê¶¥Áè¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ò³èµ¤¤Å¤±¤ëÈ¿ÌÌ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¸Ä¡¹¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¿´¿ÈÎ¾ÌÌ¤ÇÂç¤¤ÊÉéÃ´¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤ËÀÎ¤ÎÂÎÀ©¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£»þÂå¤Î¿öÀª¤â¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ê¤É¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢²áÅÙ¤Ë¶¥¤ï¤»¤ë¤³¤È¤òÎÉ¤·¤È¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹â¶¶¤ß¤Ê¤ßÂ´¶ÈÁ°¤Î¹ÈÇò¤Ç¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤È¤¤Ë·ã¤·¤¯¶¥¤¤¹ç¤Ã¤¿Ãç´Ö¤À¤«¤é¤³¤½å«¤¬¿¼¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢ÂçÅç¤Ï¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ¼¨¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤Þ¤¿»ö¼Â¤À¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢2015Ç¯¡¢ÍâÇ¯¤ËÂ´¶È¤ò¹µ¤¨¤¿¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤ÎºÇ¸å¤Î¹ÈÇò¤Ç¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÁ°ÅÄÆØ»Ò¤ÈÂçÅçÍ¥»Ò¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å3¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿ºÂÃÌ²ñ¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¤È¤Á°ÅÄ¤Ï¡¢½©¸µ¹¯¤Ë¡Ö½Ð¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤â´î¤Ö¡¢¤¿¤«¤ß¤Ê¡Ê¹â¶¶¡Ë¤â´î¤Ö¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡ÖÍ¥»Ò¤â½Ð¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤ËÂ¨OK¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÂçÅç¤ÏÌÂ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÏÃ¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ê¤«¤Ç°ì»þ¤ÏÁ°ÅÄ¤Î¤ß¤Î½Ð±é¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±¤¿¤¿¤á¡¢Á°ÅÄ¤¬¤½¤ì¤Ï¤¤Ä¤¤¤Î¤Ç¡ÖÍ¥»Ò¤âÀâÆÀ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÍê¤ß¹þ¤ó¤À¤é¤·¤¤¡£
¡¡ÂçÅç¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢Á°ÅÄ¤¬Â´¶È¤·¤Æ3Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤À1Ç¯È¾¡¢¹ÈÇò¤ËºÇ¸å¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤â¤Þ¤À2Ç¯Á°¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ô´Ö¤¬¶õ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢¤·¤«¤âÂ´¶ÈÈ¯É½¤Þ¤Ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾ì¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ë¤Þ¤¿½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£AKB48¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢Â´¶ÈÀ¸¤Î»ä¤¬½Ð¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤ËOK¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡Õ¤À¤È¤¤¤¦¡ÊÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò´ë²è¡¦ÊÔ½¸¡ØÎÞ¤Ï¶çÆÉÅÀ¡¡ÉáÄÌ¤Î½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¡AKB48¸ø¼°10Ç¯»Ë¡ÙÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä½ÐÈÇ¼Ò¡¢2016Ç¯¡Ë¡£
¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢Í¥»Ò¤â½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Á¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¡ÊÁ°ÅÄ¡Ë¤¬¡¢Í¥»Ò¤â½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Á¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¹â¶¶¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ´î¤Ð¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¾¡¤ê¡¢ÂçÅç¤â½Ð±é¤ËOK¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£NHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ï¡¢AKB¤Î¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤Î²ñ¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¢¤¤¤À¤ËÁ°ÅÄ¤ÈÂçÅç¤ÎÆó¿Í¤À¤±¤Ç¤³¤Ã¤½¤ê¤ä¤Ã¤Æ¡¢ËÜÈÖ¤ËÈ÷¤¨¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¡¡¤ª¤«¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢Á°ÅÄ¤¬Â¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç´°àú¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¡¢ÂçÅç°Ê¾å¤Ë·üÌ¿¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£ÂçÅç¤Î¤Û¤¦¤Ï¡Ôº£²ó¤Ï¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤¿¤«¤ß¤Ê¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤µ¤¨¤¹¤ì¤ÐOK¤«¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡Õ¡¢¤¢¤ó¤Ê¤ËÎý½¬¤¹¤ëÁ°ÅÄ¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿¤ÈÌ¯¤Ë´¶¿´¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡ÊÆ±¾å¡Ë¡£
¡¡Á°ÅÄ¤Ï°áÁõ¤ÎÁáÃåÂØ¤¨¤â²¿ÅÙ¤âÎý½¬¤·¤¿¤é¤·¤¤¡£¤ª¤«¤²¤ÇËÜÈÖ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤«¤é¡ÖÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤Ø¤Î¤Ä¤Ê¤®¤Ç¤Î°áÁõÂØ¤¨Ãæ¡¢¹â¶¶¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë¤¹¤Ã¤«¤ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¡Ö¤Í¤§¡¢¤Í¤§¡¢²¿¤Ç¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤È¿Ö¤¤¤Æ¤â¡¢Æó¿Í¤Ï¿¿´é¤Ç¼êºÝ¤è¤¯ÃåÂØ¤¨¡¢¹â¶¶¤ò¤·¤Æ¡Ö¤¦¤ï¤Ã¡¢¥×¥í¤À¡×¤È¸À¤ï¤·¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î3¿Í¤¬º£Ç¯¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹ÈÇò¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½¸·ë¤¹¤ë¡£¸½ºß¡¢ÂçÅç¤ÈÁ°ÅÄ¤ÏÇÐÍ¥¡¢¹â¶¶¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤À¡£Èà½÷¤¿¤Á°Ê³°¤Ëº£²ó½Ð±é¤¹¤ëAKB¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤Î5¿Í¡½¡½ÈÄÌîÍ§Èþ¡¦¾®ÅèÍÛºÚ¡¦»Ø¸¶è½Çµ¡¦Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¦ÇðÌÚÍ³µª¤â·ÝÇ½³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾®Åè¤Ï¥¢¥Ñ¥ì¥ë·Ð±Ä¼Ô¡¢»Ø¸¶¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤ÆíåÏÓ¤ò¿¶¤ë¤¦¡£Æ±¶È¤ÎÉ×¡¦ÎÓ¸¯ÅÔ¤È¤Î¤¢¤¤¤À¤Ëº£Ç¯Âè2»Ò¤òÌÙ¤±¤¿ÂçÅç¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á°ÅÄ¡¦ÈÄÌî¡¦¹â¶¶¡¦Ê÷´ß¤Ï»Ò°é¤Æ¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¤È¤¤¤¦¤Î¤â»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¡¡É®¼Ô¸Ä¿Í¤ÏÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤è¤ê¤âÂ´¶ÈÀ¸¤¬É¬Í×°Ê¾å¤ËÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¤¤¤µ¤µ¤«µ¿Ìä¤ò³Ð¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¹ÈÇò¤Ë¤«¤®¤Ã¤Æ¤¤¤¨¤Ð¡¢¤³¤³¤·¤Ð¤é¤¯¤½¤ÎÂçÉñÂæ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿AKB¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢É´ÀïÏ£Ëá¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤É¤¦¿¶¤ëÉñ¤¦¤«¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤Ï¡¢²¿¤è¤ê¤ÎÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢AKB¤¬À¤´Ö¤«¤éºÆÅÙÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤
¡Ê¶áÆ£ Àµ¹â¡Ë