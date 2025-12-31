ÂçÌîÂóÏ¯¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¡¡¤ªÁê¼ê¤Ï¥Ð¥«¥ê¥º¥àºîÉÊ¤Ê¤É½Ð±é¤ÎÇÐÍ¥¡¡Ä¾É®¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¿·¤¿¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÂçÌîÂóÏ¯¡Ê37¡Ë¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÇÐÍ¥¤Îº´Æ£Îè¡Ê33¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÌî¤ÏÄ¾É®¤ÎÊ¸½ñ¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤´Êó¹ð¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö»ä»ö¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢º´Æ£Îè¤µ¤ó¤È·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£Ê¿ÁÇ¤è¤êÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´»Ù±ç¤ò»ò¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹³§¤µ¤Þ¤Ø¡¢Ç¯Ëö¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÇÐÍ¥À¸³è15Ç¯¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÂóÍ§¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ë¤È¡¢²þ¤á¤Æ¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¿·¤¿¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ï¤è¤ê°ìÁØµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î»Å»ö¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£¡ÖËÜÇ¯¤âÂ¿¤¯¤Î¤´±ï¤È³Ø¤Ó¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿°ìÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Íè¤ë¿·¤·¤¤Ç¯¤¬¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ò¤ä¤«¤Ç¼Â¤êÂ¿¤¤°ìÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¿´¤è¤ê¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤¤ç¤¦¤ÎÆüÉÕ¤È¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤òÅº¤¨¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤â¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢Ä¾É®¤ÎÊ¸½ñ¤ÇÊó¹ð¡£¡Ö»ä»ö¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢ÂçÌîÂóÏ¯¤µ¤ó ¤È·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£Ê¿ÁÇ¤è¤êÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´»Ù±ç¤ò»ò¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹³§¤µ¤Þ¤Ø¡¢Ç¯Ëö¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢¶áÇ¯¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÎÎÎ°è¤Ë·È¤ï¤ëÃæ¤Ç¡¢³§¤µ¤Þ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¯²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤È¤´»ØÆ³¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤ÊÀ¸³è¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤ê°ìÁØµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¡¢ºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ÈÉ½¸½¤ÎÃµµá¤ËÀ¿¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Öº£¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ì¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¿Ó¤ËÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£ËÜÇ¯¤âÂ¿¤¯¤Î¤´±ï¤È³Ø¤Ó¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿°ìÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Íè¤ë¿·Ç¯¤¬¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤³¤ä¤«¤Ç¡¢¼Â¤êÂ¿¤¤°ìÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¿´¤è¤ê¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤¤ç¤¦¤ÎÆüÉÕ¤È¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤òÅº¤¨¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÌî¤Ï1988Ç¯11·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£A·¿¡£2010Ç¯¤Ë¡Ö¥Û¥ê¥×¥íÁÏ¶È50¼þÇ¯µÇ°»ö¶È¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥¿¡¼¡ùH50¡Ù¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ò³«»Ï¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥¨¥ê¥¶¥Ù¡¼¥È¡Ù¡¢ºÌ¤Î¹ñ¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥ô¥§¥Ë¥¹¤Î¾¦¿Í¡Ù¡Ê±é½Ð¡§éðÀî¹¬Íº¡Ë¡¢¡Ø¥í¥ß¥ª¤È¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡Ù¤Ê¤É¤ÎÉñÂæ¡¢¡Ø»°É¤¤Î¤ª¤Ã¤µ¤ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤È¤È»Ð¤Á¤ã¤ó¡Ù¡Ø¤ï¤í¤Æ¤ó¤«¡Ù¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø²ÖÇ³¤æ¡Ù¡ØÀ¾¶¿¤É¤ó¡Ù¤Ê¤É¤Î¥É¥é¥Þ¤äE¥Æ¥ì¤Î»Ò¤É¤âÈÖÁÈ¡ØLet¡Çs Å·ºÍ¤Æ¤ì¤Ó¤¯¤ó¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£2019Ç¯7·îËö¤Ë¡¢Ìó10Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤¿¥Û¥ê¥×¥í¤òÂà¼Ò¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ËÊÙ¶¯¤·¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¡¢º£¸å¤Î°Õ¸þ¤ò¸øÉ½¡£¸½ºß¤ÏÉñÂæ¤Ê¤ÉÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¡£
¡¡º´Æ£¤Ï1992Ç¯7·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£±Ç²è¤äÉñÂæ¡¢¥É¥é¥Þ¡¢CM¤Ê¤ÉÂ¿¿ô½Ð±é¡£¶áÇ¯¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥Õ¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2023Ç¯¤Ë¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒR Plays Company¡×¤òÀßÎ©¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶È¤Ê¤É¤Ë¤â·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
