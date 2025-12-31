¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡ÙÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙSP¥¹¥Æー¥¸¾ÜºÙÈ¯É½¡¡¡ÖÅìµþ¥Ö¥®¥¦¥®¡×¤Ê¤É¤òÈäÏª
¡¡ËÜÆü12·î31ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¡ØÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æー¥¸¡Ù¤Î¾ÜºÙ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§Mrs. GREEN APPLE¡¢¡Ø¹ÈÇò¡ÙÂç¥È¥ê¤È¥Õ¥§ー¥º3¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¡¡¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡õHANA¤â½é½Ð±é¤Ëµ¤¹ç¤¤½½Ê¬¡Ë
¡¡ËÜ¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢Æ±¥É¥é¥Þ¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥¹¥È¤ä¡Ø¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Î¤Ê¤«¤Þ¤¿¤Á¤¬½¸·ë¡£¼ç¿Í¸ø ¤Î¤Ö¤ò±é¤¸¡¢»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëº£ÅÄÈþºù¤È¶¦¤Ë¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Îºî¼Ô ¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤¬ºî»ì¤·¤¿¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þー¥Á¡×¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×¤ä¡¢¥É¥é¥Þ¤æ¤«¤ê¤Î³Ú¶Ê¡ÖÅìµþ¥Ö¥®¥¦¥®¡×¤Ê¤É¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë