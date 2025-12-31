¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¢¥Ð¥ë¥µ¡¢¥æ¡¼¥ô¥§¤¬´Ø¿´¡©¡Ä¥«¥ó¥»¥í¤Ë²¤½£Éüµ¢¤Î²ÄÇ½ÀÉâ¾å¡¢º£Åß¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ëÂàÃÄ¤«
¡¡¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½DF¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥«¥ó¥»¥í¤Ë²¤½£Éüµ¢¤Î²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£31Æü¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½¹Ô·ÀÌó¤ò2027Ç¯6·îËö¤Þ¤Ç»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥ó¥»¥í¤À¤¬¡¢º£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Î¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ëÂàÃÄ¤¬Ç»¸ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£¤¹¤Ç¤Ë¡È¸ÅÁã¡É¤Ç¤¢¤ë3¥¯¥é¥Ö¤¬³ÍÆÀ¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤ë¤Ù¤¯¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¤ÈÀÜ¿¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìó1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ØÉüµ¢¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ï¥«¥ó¥»¥í¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÀÌóÆâÍÆ¤ä°ÜÀÒ¤Î¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤â¤³¤³¿ôÆü´Ö¤ÇÆ±Áª¼ê¤Î¾õ¶·¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¸½ºß31ºÐ¤Î¥«¥ó¥»¥í¤ÏÊì¹ñ¤ÎÌ¾Ìç¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤ò·Ð¤Æ2019Ç¯²Æ¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ø²ÃÆþ¤·¤¿¡£¥¸¥ç¥¼¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Çµ¶¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡ÊSB¡Ë¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¡¢¸ø¼°ÀïÄÌ»»154»î¹ç½Ð¾ì9¥´¡¼¥ë22¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë½øÎó¤¬Äã²¼¡£2023Ç¯1·î¤Ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¢Æ±Ç¯²Æ¤Ë¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë¤ÇÊü½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯²Æ¤Ë´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤·¤¿¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»45»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·3¥´¡¼¥ë14¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¤Ç¤â¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍèÇ¯²Æ¤ÎFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¤Ç¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤âÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
