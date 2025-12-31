³ùÅÄÂçÃÏ½êÂ°¤Î¥Ñ¥ì¥¹¤¬B¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó³ÍÆÀ¤ØÁ°¿Ê¡Ä°ÜÀÒ¶âÌó74²¯±ß¤Ç¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤È¹ç°Õ¤«
¡¡¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼½êÂ°¤Î¥¦¥§¡¼¥ë¥ºÂåÉ½FW¥Ö¥ì¥Ê¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Î³ÍÆÀ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£30Æü¡¢¡ØBBC¡Ù¤ä¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡È¥¹¥Ñ¡¼¥º¡É¤Ç½ÐÈÖ¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ëB¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½FW¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥»¥á¥Ë¥ç¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£°ÜÀÒ¤¬Ç»¸ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤â´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬³ÍÆÀ¶¥Áè¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¯¥é¥Ö´Ö¸ò¾Ä¤Ï¤³¤³¿ôÆü´Ö¤ÇµÞÂ®¤Ë¿ÊÅ¸¤·¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬°ÜÀÒ¶â¤È¤·¤Æ3500Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó74²¯±ß¡Ë¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢B¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤ÏÌ¤¤Àµî½¢¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤â¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤È¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤Ï°ÜÀÒ¶â¤Ë´Ø¤·¤Æ¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤È¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤â³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢B¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Ï¶áÆüÃæ¤Ë·èÃÇ¤ò²¼¤¹¸«¹þ¤ß¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß24ºÐ¤ÎB¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Ï¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¡¢2019¡Ý20¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£2023Ç¯²Æ¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤Ø³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»107»î¹ç¤Ç27¥´¡¼¥ë18¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤ä¤ä½øÎó¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï21»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤Ï6»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
