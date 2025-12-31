Ä¹ºê½é¤ÎÃãÏÒ¾ø¤·ÀìÌçÅ¹¡ÖµÈ½¡¡×ÁÏ¶È160Ç¯ ½éÂå¤Î»×¤¤¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÌ£¤ò¼é¤ë¡ÔÄ¹ºê¡Õ
ÁÏ¶È¤«¤é160Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÄ¹ºê»Ô¤ÎÏ·ÊÞ¡ÖµÈ½¡(¤è¤Ã¤½¤¦)¡×¡£
´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Î¡ÖÃãÏÒ¤à¤·¡×¤ä¡ÖÆÚ¤Î³Ñ¼Ñ¡×¤Ê¤É¡¢ÅÁÅý¤ÎÌ£¤ò¼é¤êÂ³¤±¤ë¡È¤³¤À¤ï¤ê¡É ¤È ¡È¿¦¿Í¤Îµ»¡É ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚNIB news every. 2025Ç¯12·î3ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Û
¢¡Ð§¥µ¥¤¥º¤Î¤È¤í¤±¤ë¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¡ÖµÈ½¡¤ÎÃãÏÒ¾ø¤·¡×
Ë§½æ¤Ê ¡È¥À¥·¡É ¤Î¹á¤ê¤È¡¢¶ñºà¤Î»ÝÌ£¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊñ¤à¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¿©´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ÖÃãÏÒ¾ø¤·¡×¡£
ÈëÅÁ¤Î¤¿¤ì¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¼Ñ¹þ¤ó¤Çºî¤ë¡ÖÆÚ¤Î³Ñ¼Ñ¡×¤Ï¡¢Æù¸ü¤Ç¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤È¤í¤±¤ë»êÊ¡¤ÎÌ£¤Ç¤¹¡£
¡Ê»ûÅÄÈþÊæ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡ÖÌó160Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ÈÅÁÅý¤ò¸Ø¤ë¡ØµÈ½¡¡Ù¡£Ä¹ºê¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÏ·ÊÞ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤¹¡×
¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹ºê»Ô¹Ù³°¤Ë¤¢¤ë¡ÖµÈ½¡¡×Â¿°ÊÎÉ¹©¾ì¡£
Â£ÅúÍÑ¤Î¾¦ÉÊ¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊµÈ½¡ À¸»º²Ã¹©Éô ¹ÓÌÚ Íµ´î ÉôÄ¹¡Ë
¡ÖÎäÅàÃãÏÒ¤à¤·¤ÈÎäÅà¾ø¼÷¤·¡¢ÆÚ¤Î³Ñ¼Ñ¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¹©¾ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È·î¤Ë4Ëü¿©¤°¤é¤¤(ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë)¡×
´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¡ÖÃãÏÒ¤à¤·¡×¤ÎºÇ½é¤Î¹©Äø¤Ï¡¢Ì£¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ë¥À¥·¤Å¤¯¤ê¤«¤é¡£
»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëº«ÉÛ¤ÏËÌ³¤Æ»¤ÎÍø¿¬»º¡£Æù¸ü¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤è¤¯¥À¥·¤¬½Ð¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ë¼¯»ùÅç¤ÎËíºê»º¤«¤Ä¤ªÀá¤òÅêÆþ¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È¼ÑÎ©¤Á¡£
±ö¤äÎÁÍý¼ò¤Ê¤É¤òÆþ¤ì¤¿¸å¡¢²Ã¤¨¤ë¤Î¤¬¡Ä
¡ÊµÈ½¡ À¸»º²Ã¹©Éô ¹ÓÌÚ Íµ´î ÉôÄ¹¡Ë
¡ÖÄ¹ºê¤Î¥Á¥çー¥³ー醬Ìý¤¬¤Ä¤¯¤ë¡ÊµÈ½¡)¤ÎÆÃÀ½¤Î¤·¤ç¤¦¤æ¡×
¡Ê»ûÅÄÈþÊæ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡ÊµÈ½¡ À¸»º²Ã¹©Éô ¹ÓÌÚ Íµ´î ÉôÄ¹¡Ë
¡Ö¥¦¥Á¤Î´ë¶ÈÈëÌ©¡£¤³¤ì¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥À¥·¤ÎÉ÷Ì£¤¬¡¢¤è¤ê°ìÁØ¹â¤Þ¤ë¡×
ÃãÏÒ¤à¤·ÀìÍÑ¤Î¤·¤ç¤¦¤æ¤È´ë¶ÈÈëÌ©¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢²«¶â¿§¤Ëµ±¤¯ ¡È¥À¥·¡É ¤¬´°À®¤Ç¤¹¡£
¤«¤Ä¤ªÀá¤Î¤¤¤¤¹á¤ê¤ÈÉ÷Ì£Ë¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¡¢µÈ½¡¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÃãÏÒ¾ø¤·¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
ÃãÏÒ¤à¤·¤Î¶ñºà¤Ï¡¢9¼ïÎà¡£
¡ÊµÈ½¡ À¸»º²Ã¹©Éô ¹ÓÌÚ Íµ´î ÉôÄ¹¡Ë
¡Ö¾å¼ê¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯ÁÇºà¤«¤éÌ£¤¬½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
·ÜÆù¤ä³÷ËÈ¤Î¤Û¤«¡¢¥¨¥Ó¤ä¥¢¥Ê¥´¤â¡£
¥À¥·¤äÀ¸ÃÏ¤ÈÁêÀ¤¬¤è¤¯¡¢¿©´¶¤äÁÇºà¤Î»ÝÌ£¤ò°ú¤½Ð¤¹Âç¤¤µ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥À¥·¤ËÍñ¤ò²Ã¤¨¤¿À¸ÃÏ¤Î¥Ùー¥¹¤È¡¢¶ñºà¤ò°ì½ï¤Ë¥Ñ¥Ã¥¯¤ËÂÞµÍ¤á¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
É¹¿å¤ÇÎä¤ä¤·¤¿¸å¡¢¥Ñ¥Ã¥¯¤·¤¿¾¦ÉÊ¤¬¸þ¤«¤¦¤Î¤Ï¡¢¹©¾ì¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë¡ÖµÞÂ®ÎäÅà¸Ë¡×¡£
°ìµ¤¤ËÎäÅà¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶ñºà¤ÎÁ¯ÅÙ¤ä¤ª¤¤¤·¤µ¤òºî¤ê¤¿¤Æ¤Î¾õÂÖ¤ÇÊÄ¤¸¹þ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡Ä¹ºê½é¤Î ¡ÈÃãÏÒ¤à¤·ÀìÌçÅ¹¡É
µÈ½¡¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Î1866Ç¯(·Ä±þ2Ç¯¡Ë¡£
°ËÍ½ÈÍ¡Ê¡á°¦É²¸©)¤«¤é°Ü¤ê½»¤ó¤À¡¢µÈÅÄ ½¡µÈ¿®Éð(¤è¤·¤À¤½¤¦¤¤Á¤Î¤Ö¤¿¤±)¤¬ÁÏ¶È¡¢¸½ºß¤ÎÉÍÄ®¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹ºê¤Ç¤Ï¡¢½é¤Î ¡ÈÃãÏÒ¤à¤·ÀìÌçÅ¹¡É ¤ÎÃÂÀ¸¤Ç¤¹¡£
°ÊÍè¡¢°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëµÈ½¡¤Ï¡¢ÍèÇ¯ ÁÏ¶È160Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¡²Ð²Ã¸º¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ê6»þ´Ö¼Ñ¹þ¤ó¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡ÖµÈ½¡¤Î³Ñ¼Ñ¡×
¡ÖÆÚ¤Î³Ñ¼Ñ¡×¤ÎÄ´Íý¤âÆ±¤¸¹©¾ì¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊµÈ½¡ À¸»º²Ã¹©Éô ¹ÓÌÚ Íµ´î ÉôÄ¹¡Ë
¡Ö¤³¤ÎÆÚ¥Ð¥é¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤Æ³Ñ¼Ñ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬³Ñ¼Ñ¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÖ¿È¤À¤±¤¸¤ãÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤¤¡×
ÆÚÆù¤Ï»ÝÌ£¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Âç¤Þ¤«¤ËÀÚ¤Ã¤ÆÆé¤Ç²¼è§¤Ç¤·¤Þ¤¹¡£
¥¿¥ì¤Ïº«ÉÛ¤Î¥À¥·¤Ë¡¢Ç»¤¤¸ý¤ÈÇö¸ý¤Î¾ßÌý¤äÀÖ¼ò¡¢É¹º½Åü¤Ê¤É¤Ç»Å¾å¤²¡¢¥«¥Ã¥È¤·¤¿ÆÚÆù¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é¼Ñ¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ê»ûÅÄÈþÊæ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö¤É¤Î¤¯¤é¤¤¼Ñ¹þ¤à¤ó¤Ç¤¹¤«¡×
¡ÊµÈ½¡ À¸»º²Ã¹©Éô ¹ÓÌÚ Íµ´î ÉôÄ¹¡Ë
¡Ö6»þ´Ö¤°¤é¤¤¤«¤±¤ë¤ÈÌ£¤¬¤·¤ß¹þ¤ß¡¢Æù¤â¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¡×
³Ñ¼Ñ¤ò¤ª¤¤¤·¤¯»Å¾å¤²¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï3¤Ä¡£
²Ð²Ã¸º¤È»þ´Ö¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡Ä¡£
¡Ö¿§¤ß²Ã¸º¡£Ä¹Ç¯¤Î´ª¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤½¤ì¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Æ(²Ð¤ò)»ß¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
·Ð¸³¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿¦¿Íµ»¤Ç¤¹¡£
Ä¹ºê¤Ç°¦¤µ¤ì¡¢ÁÏ¶È160Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖµÈ½¡¡×¡£
¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¿¦¿Í¤Îµ»¤¬¡¢¤¤ç¤¦¤â»ê¹â¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
